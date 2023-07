Tử vi 8 ngày tới (24/7 - 31/7), Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề cạnh, 3 con giáp tài lộc phát lộc rực rỡ, sự nghiệp bứt phá thăng hoa, vận trình sắp tới trải đầy vinh quang

Tuổi Mão

Trong thời gian vừa qua, điều đáng chúc mừng là vận trình của người tuổi Mão sẽ không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Tuy nhiên, không nên vì vậy mà chủ quan, ở đời họa phúc khôn lường, vì thế cho nên Mão luôn cần phải thận trọng trong mọi quyết định kế tiếp của mình.

Xem tử vi 12 con giáp, 8 ngày tới đây con giáp may mắn được sao Thiên Hỷ chiếu tới giúp cho họ có thêm nhiều may mắn và cơ hội kiếm tiền hơn. Do đó, đường tài lộc của Mão trong giai đoạn này vô cùng dồi dào.