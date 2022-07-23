Đúng 9h sáng mai (24/07/2022), Thần Đồng tiên tri dự đoán đúng 100%, 3 con giáp trúng số đổi đời, ôm cục tiền tỷ trong tay, nợ nần có nhiêu cũng trả hết, tài lộc chạm đỉnh, làm đâu cũng ra tiền

Tâm linh - Tử vi 23/07/2022 17:06

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 9h sáng mai (24/07/2022), có tới 3 con giáp may mắn trúng số đổi đời, tiền bạc trong túi dồi dào, tài lộc vượng phát, làm gì cũng gặp thuận lợi, kiếm được nhiều tiền.

Tuổi Mùi

Đường công danh của người tuổi Mùi trong quãng thời gian vừa qua có khá nhiều biến động, tuy nhiên Mùi cũng đừng quá lo lắng. Hãy kiên trì trên con đường của mình, đừng vội bỏ cuộc chắc chắn sẽ gặt hái được thành công cao hơn kỳ vọng.

Xem tử vi 12 con giáp ngày 24/07/2022, đúng 9h sáng mai con đường hậu vận của con giáp này sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi. Trên phương diện công việc Mùi là con giáp may mắn nhất trong giai đoạn này khi nhờ làm việc chăm chỉ nên nhanh chóng được cấp trên để mắt đến và giao cho nhiều dự án quan trọng của công ty, nếu làm tốt cơ hội thăng quan tiến chức là dễ như trở bàn tay. 

Đường làm ăn kinh doanh của bản mệnh trong ngày mai có thể làm quen được với một vài đối tác triển vọng, đôi bên hợp tác ăn ý và có thể kiếm về một khoản kha khá trong tương lai.

con giap 1
Xem tử vi 12 con giáp ngày 24/07/2022, đúng 9h sáng mai con đường hậu vận của con giáp này sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Với cục diện Lục Hợp, người tuổi Tỵ trong ngày mai 24/07/2022 sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Vốn là con giáp tài trí, uyển chuyển trong cách hành động, Tỵ nhất định sẽ có một quãng thời gian vận trình công danh khá lý tưởng.

Tuổi Tỵ là mẫu người biết mình thực sự muốn gì và bản thân phải làm thế nào để có thể đạt được điều đó. Không ngại thử thách, luôn giữ bình tĩnh trước khó khăn là điều giúp con giáp này có được sự nghiệp thành công giai đoạn tới. 

Cụ thể, theo tử vi, bản mệnh trong thời gian này sẽ được Thực Thần nâng đỡ, Tỵ làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều có thể gia tăng thu nhập. Người làm kinh doanh có phần gặp may mắn hơn khi chuyện làm ăn nhiều phần suôn sẻ hơn những con giáp khác. Người tuổi Tỵ còn có thể được quý nhân đem đến những cơ hội làm ăn tốt đẹp trong tương lai. 

con giap 2
Với cục diện Lục Hợp, người tuổi Tỵ trong ngày mai 24/07/2022 sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trải qua nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong giai đoạn từ đầu năm 2022 đến nay. Vì vậy, theo tử vi cho biết đúng 9h sáng mai bạn có thể có những cuộc gặp gỡ quý nhân với niềm cảm hứng mới cho con đường sự nghiệp đang rộng mở ở phía trước.

Về tài lộc, con giáp này sẽ sớm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên có khoản thưởng nóng. Nhưng nhớ dành ra một khoản để phòng ngừa rủi ro cho bản thân và gia đình. Trong chuyện tình cảm, cặp đôi có chút khúc mắc nhưng vẫn tỏ ra ân cần, thấu hiểu và tình yêu giúp bạn biết cách nhường nhịn khiến "nửa kia" luôn thấy ấm áp.

Nhờ có Tả Phù giúp đỡ mà sức khỏe của bản mệnh không đáng lo ngại, gặp thuốc hay, thầy giỏi nên nhanh chóng lấy lại phong độ. Những ai có chế độ tập luyện hợp lý sẽ sớm có lại vóc dáng đáng mơ ước.

con giap 3
Về tài lộc, con giáp này sẽ sớm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên có khoản thưởng nóng - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Từ giờ đến trước tháng cô hồn, 3 con giáp may mắn được Thần Tài rót lộc vào túi, trúng số tiền tỷ, sự nghiệp có sự thăng tiến, đón tin vui tới tấp

Từ giờ đến trước tháng cô hồn, 3 con giáp may mắn được Thần Tài rót lộc vào túi, trúng số tiền tỷ, sự nghiệp có sự thăng tiến, đón tin vui tới tấp

Tử vi 12 con giáp cho biết, từ giờ đến trước tháng cô hồn, có tới 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát tài lộc, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, , đón tin vui tới tấp.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui