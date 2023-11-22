Tử vi từ ngày 23/11 đến ngày 28/11: 3 con giáp chuẩn bị mang túi ba gang ra đựng tiền, vàng bạc đầy kho, giàu sang nức tiếng thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 22/11/2023 14:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có cơ hội nhận được số tiền khủng, song hỷ lâm môn từ ngày 23/11 đến ngày 28/11.

Tuổi Dần

Tử vi nói rằng từ ngày 22/11 đến ngày 28/11, tuổi Dần được các vị thần may mắn chiếu cố hết mực. Con giáp này sống vui vẻ, lạc quan, không ngại khó ngại khổ. Sự nghiệp của tuổi Dần sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Bản mệnh gặp được những cơ hội phát triển sự nghiệp, tài vận cũng tăng lên vài bậc.

Tài lộc của tuổi Dần không ngừng tăng. Cơ hội kiếm tiền ùa đến giúp bản mệnh càng ngày càng giàu có.

Nhờ sự may mắn và tài năng của bản thân, tuổi Dần có thể xây dựng một cuộc sống no đủ, viên mãn. Tuổi Dần được dự báo là sẽ có sự chuyển mình ngoạn mục trong thời gian tới.

Tử vi từ ngày 23/11 đến ngày 28/11: 3 con giáp chuẩn bị mang túi ba gang ra đựng tiền, vàng bạc đầy kho, giàu sang nức tiếng thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi giàu tình cảm, nhân hậu và tốt bụng. Con giáp này sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn mà không nề hà, toan tính điều gì. Đặc biệt, người tuổi này là người có tầm nhìn và khả năng phân tích nhạy bén nên thường sẽ tiến xa trong sự nghiệp.

Từ ngày 22/11 đến ngày 28/11, người tuổi Hợi nhận đại phúc, đại hỷ. Con giáp này làm ăn gặp thời gặp thế nên kiếm được bộn tiền. Con giáp này dễ thăng quan tiến chức, tài lộc hưng vượng, vạn sự như ý.

Nắm bắt những cơ hội kiếm tiền, con giáp tuổi Hợi làm ăn phát đạt, hưởng phúc lộc về lâu về dài.

Tử vi từ ngày 23/11 đến ngày 28/11: 3 con giáp chuẩn bị mang túi ba gang ra đựng tiền, vàng bạc đầy kho, giàu sang nức tiếng thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn là người có số mệnh uy quyền, có tính cách kiên định, mạnh mẽ, và tham vọng có được một cuộc sống quyền lực và giàu có. Trong cuộc sống, tuổi Thìn không ngại đối mặt với khó khăn, trắc trở, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để gặt hái được thành công. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Thìn nhất định sẽ xây dựng cơ ngơi viên mãn, tình tiền đủ đầy.

Từ ngày 22/11 đến ngày 28/11 tuổi Thìn sẽ thăng hoa một cách bất ngờ, đến họ cũng không nghĩ đến. Chỉ mới tháng trước tuổi Thìn vẫn mông lung, không biết mình sẽ làm gì, nhưng thời điểm này cuộc sống tuổi Thìn mới lên một tầm cao mới, tuổi Thìn nhất định sẽ thực hiện được ước mơ bấy lâu nay. 

Thời gian này, tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân, đặc biệt trong thời điểm này này, công việc sẽ suôn sẻ thuận lợi bất ngờ, những nan giải từ thời gian trước sẽ có hướng giải quyết, đầu tuần này cơ hội làm việc đến tới tấp, thậm chí đau đầu về chuyện lựa chọn, nhưng dù là quyết định thế nào thì cũng thành công, thu nhập cũng được tăng nhiều hơn vì có thần tài chiếu cố, có khả năng làm giàu từ ngày 22/11 đến ngày 28/11.

 

Tử vi từ ngày 23/11 đến ngày 28/11: 3 con giáp chuẩn bị mang túi ba gang ra đựng tiền, vàng bạc đầy kho, giàu sang nức tiếng thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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