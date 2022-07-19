Tử vi thứ Tư ngày 20/7/2022 của 12 con giáp: Sửu - Thân tài lộc hưng thịnh, ngập tràn may mắn, Dần - Hợi sự nghiệp sa sút, tiền bạc thất thoát

Tuy nhiên, vận trình tình cảm kém chút bình yên. Không khí gia đình lúc nào cũng ở trong tình trạng căng thẳng dưới tác động của Thủy khắc Hỏa. Không có ai trong hai người chịu xuống nước trước, lâu dần đẩy mối quan hệ vào cảnh khó xử.

Theo tử vi thứ Tư ngày 20/7/2022 , vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng may mắn. Người tuổi Tý được khuyên nên bắt tay thực hiện các kế hoạch đã ấp ủ từ trước. Đây chính là thời cơ lý tưởng để những người này có thể tạo nên sự bứt phá và tiến lên vị trí cao hơn.

Tỵ Sửu bán hợp mang tới cho tuổi Sửu một trái tim yêu tràn đầy sự mới mẻ và cảm giác thăng hoa. Người độc thân cũng mau chóng chinh phục được người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu.

Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày 20/7/2022 diễn ra không cần tốn sức. Nhờ có Tỷ Kiên nâng đỡ mà người tuổi này làm việc gì cũng được soi đường dẫn lối tận tình. Tuổi Sửu chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao và còn thêm thời gian để hỗ trợ những người đồng đội của mình.

Tử vi thứ Tư ngày 20/7/2022 của tuổi Dần

Tử vi thứ Tư ngày 20/7/2022 nhận thấy, cục diện Tương Xung gây ra không ít rắc rối cho người tuổi Dần trong ngày hôm nay. Công việc của bản mệnh gặp nhiều trở ngại, tiến độ chậm trễ khiến hiệu suất sụt giảm, bạn có thể sẽ bị đồng nghiệp hay cấp trên phàn nàn vì tình trạng này.

Con giáp này cũng không nên lựa chọn đầu tư trong ngày hôm nay. Bạn dễ đưa ra những quyết định sai lầm hoặc rơi vào tròng của kẻ tiểu nhân. Hãy bình tĩnh, kiên nhẫn và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 20/7/2022 của tuổi Mão

Chính Ấn xuất hiện trong tử vi thứ Tư ngày 20/7/2022 của người tuổi Mão báo hiệu những khởi sắc trong công việc của con giáp này. Sự nghiệp thăng tiến không ngừng, nhiều cơ hội mở ra trước mắt những chú Mèo. Bạn nên nhanh tay nắm bắt cơ hội, đừng để thời cơ vụt qua tay.

Ngoài ra, bạn cũng nên thay đổi một vài suy nghĩ bảo thủ của mình nếu muốn phát triển thuận lợi hơn nữa. Bạn vốn là người thông minh, có khả năng nắm bắt vấn đề nhanh chóng, không nên để những suy nghĩ cố hữu giới hạn bản thân.

Chính Ấn xuất hiện trong tử vi thứ Tư ngày 20/7/2022 của người tuổi Mão báo hiệu những khởi sắc trong công việc của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 20/7/2022 của tuổi Thìn

Theo tử vi thứ Tư ngày 20/7/2022, Tuổi Thìn được Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Hôm nay, mọi công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân.

Thứ Tư này cũng là một ngày cho thấy vận trình tốt đẹp của Tuổi Thìn về phương diện tình cảm, bạn và người thương của mình luôn quan tâm và chia sẻ với nhau những niềm vui và cả nỗi buồn trong cuộc sống. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng.

Tử vi thứ Tư ngày 20/7/2022 của tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp dự báo, Tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong ngày 20/7/2022. Con giáp này giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp.

Tài lộc của Tuổi Tỵ trong ngày thứ Tư này cũng tiến triển nhanh chóng, ngay cả con đường công danh sự nghiệp cũng thuận lợi hơn nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh. Tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này có thể chi tiêu, mua sắm thoải mái mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Nhưng bạn cũng nên trích ra một khoản để tiết kiệm, phòng những khi hữu sự.

Tử vi thứ Tư ngày 20/7/2022 của tuổi Ngọ

Vận trình tình cảm đón nhiều tin vui. Người tuổi Ngọ cần chủ động chia sẻ, bày tỏ cảm xúc của mình để tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn với người ấy. Coi trọng cách ăn nói, cư xử của mình cũng là để tránh đi những mâu thuẫn không mong muốn.

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Sự xuất hiện của Kiếp Tài báo hiệu người tuổi Ngọ dễ dàng đánh mất bình tĩnh trước tình thế bất lợi. Những tin đồn liên quan đã và đang phá hoại uy tín, danh dự của con giáp này.

Theo tử vi thứ Tư ngày 20/7/2022, Tuổi Thìn được Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trá - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 20/7/2022 của tuổi Mùi

Tử vi ngày mới khuyên người tuổi Mùi phải có sự thẳng thắn, rõ ràng trong quan hệ tình cảm với nửa kia. Dù cam tâm tình nguyện hy sinh cảm xúc chân thực của mình nhưng đối phương vẫn không trân trọng.

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra bận rộn, vất vả. Nếu đang làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ thì con giáp này phải mất thêm thời gian để xử lý rắc rối tồn đọng. Quá trình tương tác với mọi người cũng không quá suôn sẻ do bất đồng quan điểm.

Tử vi thứ Tư ngày 20/7/2022 của tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 20/7/2022 này, tuổi Thân làm ăn khá nhờ các công việc tay trái. Bên cạnh nguồn thu chính thì việc làm thêm cũng là một nguồn thu khá ổn định. Tiếp tục cố gắng, con giáp này sẽ nhanh chóng sở hữu số tiền đáng ngưỡng mộ.

Ngoài ra, một số người cũng có thể nhận được một khoản tiền lớn nhờ vào may mắn của mình. Tuy nhiên, tốt nhất là con giáp này vẫn nên cố gắng làm ăn, tránh dựa dẫm vào những khoản tiền như thế này. Tay làm hàm nhai mới có thể giúp bản mệnh có một cuộc sống ổn định.

Tử vi thứ Tư ngày 20/7/2022 của tuổi Dậu

Theo tử vi thứ Tư ngày 17/6/2021, công việc của tuổi Dậu tiến triển thuận lợi, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với đó, con giáp này cũng rất tự tin và không hề ngại ngần khi đối diện với những thách thức cũng như sẵn sàng học hỏi những điều mới.

May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Tuổi Dậu có thể tiếp thu được nhiều điều có giá trị từ đối phương, giúp ích cho công việc sau này. Do đó, đừng ngại lên tiếng nhờ trợ giúp nếu gặp khó khăn.

Theo tử vi thứ Tư ngày 17/6/2021, công việc của tuổi Dậu tiến triển thuận lợi, hoàn thành tốt nhiệm vụ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 20/7/2022 của tuổi Tuất

Dưới sự nâng đỡ của Thực Thần, người tuổi Tuất sẽ có nguồn tài lộc dồi dào đổ về nhà trong ngày 20/7/2022. Cát tinh mang tới nhiều cơ hội để con giáp này kiếm tiền, thế nên hãy giữ đầu óc tỉnh táo để nắm bắt cơ hội, tăng thêm thu nhập cho mình.

Thổ sinh Kim rất có lợi cho chuyện tình cảm của người tuổi Tuất. Bạn cảm thấy hạnh phúc khi được nửa kia yêu thương và quan tâm rất nhiều. Cả hai luôn trân trọng và nâng niu đối phương, dường như bạn đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình rồi đó.

Tử vi thứ Tư ngày 20/7/2022 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Tư ngày 20/7/2022 có nói, tuổi Hợi vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối. Tiểu nhân có thể xuất hiện ném đá giấu tay, khiến con giáp này vướng phải nhiều thị phi, song bản mệnh chớ vội nóng nảy, mất bình tĩnh kẻo rơi vào bẫy của họ.

Trong ngày Kim sinh Thủy, nửa kia chính là một chỗ dựa tinh thần rất vững vàng cho con giáp này. Nếu có điều gì khiến con giáp này khó xử, hãy trò chuyện với đối phương. Tuổi Hợi cũng biết nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra cho bản mệnh những lời khuyên hữu ích.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.