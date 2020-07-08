Tử vi thứ Năm ngày 9/7/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu thăng tiến, tuổi Mão thoát nạn lớn

Theo tử vi 12 con giáp, Tý đón tin vui về đường tài lộc, tiền cứ hết rồi lại đầy. Tuy nhiên bạn lại bị bạn bè lừa gạt đầu tư vào lĩnh vực không thuộc chuyên môn. Đây là bài học giúp bạn sáng suốt và trưởng thành hơn. Đừng vội nản lòng, hãy tập trung vào công việc để đạt được thành tựu cao nhất.

Tử vi thứ Năm ngày 9/7/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh biết được những điều tốt hoặc xấu sẽ xảy ra trong ngày với mình như thế nào để tìm cách đề phòng.

Vận tình cảm của Dần đã ổn định, không còn xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn như trước đây. Nhờ vậy mà tâm trạng của bạn vô cùng tốt, công việc cũng tiến hành thuận lợi hơn. Trong ngày, bạn gặp khá nhiều chuyện vui nên làm gì cũng đạt được nhiều thành tựu.

Sửu có một ngày khá bận rộn, áp lực công việc đè nặng khiến bạn mệt mỏi. Tuy nhiên có rất nhiều cơ hội thăng tiến giúp vận trình của bạn bước sang một trang mới tốt đẹp hơn. Hãy tận dụng điều này để được mọi người công nhận, cấp trên cũng có cái nhìn tốt hơn về bạn.

Tử vi thứ Năm ngày 9/7/2020 của tuổi Mão

Mão vượt qua kiếp nạn khá lớn. Được quý nhân nâng đỡ nên vận trình của bạn hanh thông, thuận lợi tiền bạc đổ về tiêu hoài không hết. Có câu trong họa có phúc, vượt qua kiếp nạn lớn, Mão bắt đầu bước vào giai đoạn hoàng kim rực rỡ nhât của cuộc đời mình.

Tử vi thứ Năm ngày 9/7/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Năm ngày 9/7/2020 của tuổi Thìn tình cảm không như ý - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của Thìn không như ý. Bạn gặp phải mối nhân duyên không đúng như mình mong muốn. Người đang trong mối quan hệ thường xuyên gặp chuyện buồn, mâu thuẫn cãi vã nên có thể sẽ đường ai nấy đi. Cuộc xung đột này vô cùng lớn khiến tâm trạng của bạn vô cùng bất ổn.

Tử vi thứ Năm ngày 9/7/2020 của tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, Tỵ xảy ra nhiều tranh cãi mâu thuẫn với cấp trên, đồng nghiệp. Bạn không kiểm soát được cảm xúc của mình nên dễ nóng giận, cáu gắt với mọi người. Điều này làm ảnh hưởng khá nhiều đến hình tượng của bạn trong mắt đồng nghiệp, những người thân xung quanh.

Tử vi thứ Năm ngày 9/7/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính. Bạn phải vay mượn khắp nơi vì tiêu xài quá hoang phí. Tiền bạc tích cóp được trước đây cũng không cánh mà bay. Trong ngày, bạn còn phải đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn trong công việc. Điều này khiến vận trình vô cùng tệ hại.

Tử vi thứ Năm ngày 9/7/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Năm ngày 9/7/2020 của tuổi Mùi công việc được cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

Hiệu suất công việc của bạn được cải thiện khá nhiều. Nhất là về vấn đề tiền bạc tiêu hoài không hết, tha hồ mua nhà sắm xe, đi du lịch đó đây được nhiều người nể phục. Về chuyện tình cảm, bạn có vận đào hoa vô đối, đi đến đâu là được tỏ tình, tán tỉnh đến đó.

Tử vi thứ Năm ngày 9/7/2020 của tuổi Thân

Thân rơi vào cảnh thiếu tiền, thiếu nợ ngập đầu. Điều này khiến tâm trạng của bạn không ổn định, thường xuyên mất ăn mất ngủ. Vì vậy ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe cũng như công việc của mình. Nói chung vận trình của Thân vô cùng tệ trong ngày.

Tử vi thứ Năm ngày 9/7/2020 của tuổi Dậu

Tình hình tài chính của Dậu ở mức ổn định, không dư dả cũng không thiếu hụt. Bạn có nhiều thời gian dành cho gia đình của mình. Chuyện tình cảm cũng thăng hoa hơn vì cả hai dành thời gian cho nhau nhiều hơn trước đây. Điều này giúp tâm trạng của bạn được thoải mái, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.

Tử vi thứ Năm ngày 9/7/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Năm ngày 9/7/2020 của tuổi Tuất có tài xử lý công việc nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có tài giải quyết công việc khá nhanh gọn nên được cấp trên trọng dụng. Đồng nghiệp cũng có cái nhìn khác hơn về bạn. Thế nên hãy tiếp tục phát huy thế mạnh của mình để được mọi người nể phục. Tuy nhiên vận tình cảm của bạn lại không như ý muốn. Người độc thân vẫn một mình cô đơn.

Tử vi thứ Năm ngày 9/7/2020 của tuổi Hợi

Con đường quan lộ của bạn khá chông gai, tiền không cánh mà bay. Vận tài chính trong ngày của bạn khá kém sắc, làm bao nhiêu cũng không tiêu đủ. Bạn còn đang phân vân giữa nhiều việc nên đánh mất cơ hội thăng tiến của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm