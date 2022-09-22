Tử vi thứ Năm 22/9, duyên trúng độc đắc xướng tên 3 con giáp vận đỏ hơn son, tài lộc về nườm nượm, vàng bạc chất tràn rương, tiền vào túi ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 11:55

Ngày 22/9 là thời gian vàng của 3 con giáp sau đây khi đường tài lộc lẫn tiền của đều đỏ sáng chói.

Tuổi Thìn

Tử vi thứ Năm 22/9, duyên trúng độc đắc xướng tên 3 con giáp vận đỏ hơn son, tài lộc về nườm nượm, vàng bạc chất tràn rương, tiền vào túi ầm ầm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn đa số đều là những người rất thông minh và là những người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, cả trong cuộc sống riêng tư lẫn công việc đều yêu cầu rất cao, không cho phép sự qua loa, hời hợt.

Thứ Năm 22/9, tuổi Thìn là một trong các con giáp được ưu ái, vì bao quanh họ sẽ là những thứ đã được "dọn sẵn 1 cách hoàn hảo" cho họ, chỉ còn đợi họ xắn tay vào thực hiện là xong. Chỉ cần tuổi Thìn phát huy những ưu điểm nổi bật của họ, ví dụ như sự quyết tâm, nhiệt huyết, sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục tiêu của mình thì khả năng thành công của họ sẽ là rất lớn.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Tân Sửu là thời điểm để tuổi Thìn bắt đầu 1 công việc mới, mở ra 1 chương hoàn toàn mới trong sự nghiệp của họ. Đặc biệt, ngay trong chiều thứ Năm 22/9, tuổi Thìn đã được thần tài độ trì, có thể gặp may mắn lớn trong công việc, cần biết nỗ lực hết mình để đến gần hơn với những thành tựu lớn.

Tuổi Tý 

Có vẻ như, người tuổi Tý “đánh hơi” rất giỏi, họ có thể lường trước khó khăn gặp phải, từ đó đã kịp chuẩn bị phương án khắc phục trước khi vấn đề phát sinh.

Tuổi Tý luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận thất bại, chính vì thế mà hiếm khi họ cảm thấy sốc tinh thần nếu gặp phải vật cản trên đường đời.

Tử vi thứ Năm 22/9, duyên trúng độc đắc xướng tên 3 con giáp vận đỏ hơn son, tài lộc về nườm nượm, vàng bạc chất tràn rương, tiền vào túi ầm ầm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thêm nữa, người tuổi Tý vốn dựa vào trí óc bình tĩnh và lối suy nghĩ rõ ràng, cho dù tình hình có khó khăn đến đâu thì họ vẫn có thể khám phá được bản chất của vấn đề và đưa ra giải pháp.
Họ luôn có khả năng xử lý mọi việc đúng cách nên có thể vượt qua những cửa ải khó khăn một cách nhẹ nhàng, không cần phải đao to búa lớn.

Với tuổi Tý, khó khăn chỉ như phép thử của cuộc đời. Càng sóng gió bão bùng, những chú Chuột lại càng phát huy nội lực mạnh mẽ, phát triển nhiều kỹ năng, hành động quyết đoán nên sớm có được thành quả như mong đợi. 

Thứ Năm 22/9 cũng là một cơ hội tuyệt vời cho người tuổi Tý bộc phát tài năng, cơ hội thu tiền hôt bạc là cực dễ dàng.

Tuổi Mão

Tử vi thứ Năm 22/9, duyên trúng độc đắc xướng tên 3 con giáp vận đỏ hơn son, tài lộc về nườm nượm, vàng bạc chất tràn rương, tiền vào túi ầm ầm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão có được cuộc sống hạnh phúc, ấm no, tiền bạc đè ngạt thở trong thứ Năm 22/9. Trong công việc, bạn phải đối mặt với nhiều vấn đề lớn. Tuy nhiên nhờ sự thông minh, nhanh nhạy của bản thân nên gặp đại nạn không chết.

Tiền trong túi ngày càng đầy, khối lượng tài sản tăng lên trông thấy. Sự nỗ lực, chăm chỉ lao động của bạn bao nhiêu năm tháng qua cũng được đền đáp xứng đáng. Mão không còn phải chịu đựng những lời miệt thị của người khác.

Những khả năng của bạn đều được mọi người công nhận và nể phục hơn rất nhiều. Đi kèm với sự thông minh, Mão sở hữu khả năng tiên tri vô cùng nhạy bén. Bạn luôn nắm bắt được những tình thế éo le nên có cách vượt qua dễ dàng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng chuẩn 'cục cưng' của Thần Tài, 3 con giáp này dù bị tiểu nhân gài bẫy, đồng nghiệp 'chơi khăm', họa thị phi 'đổ vào đầu' nhưng vẫn chuyển mình bứt phá, biến bại thành thắng trong ngày mai 22/9

Đúng chuẩn 'cục cưng' của Thần Tài, 3 con giáp này dù bị tiểu nhân gài bẫy, đồng nghiệp 'chơi khăm', họa thị phi 'đổ vào đầu' nhưng vẫn chuyển mình bứt phá, biến bại thành thắng trong ngày mai 22/9

3 con giáp sau có lẽ rất bức bối khi bị tiểu hâm âm thầm hãm hại nhưng nhờ tài năng và sự may mắn, bạn có thể lay chuyển thế sự, biến bại thành thắng ngoạn mục

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