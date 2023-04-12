Tử vi thứ Năm 13/4/2023 của 12 con giáp: Mão - Tuất chạm mặt quý nhân, công trạng sáng chói; Tỵ - Mùi chịu nhiều thiệt thòi, cẩn thận lời ăn tiếng nói

Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp trong công việc, Tý hãy giúp đỡ đồng nghiệp khi họ yêu cầu. Ngày Thủy sinh Mộc, các bạn độc thân sẽ có cuộc gặp gỡ đầy mới mẻ và thú vị, nhưng bạn vẫn phải suy nghĩ kỹ lưỡng và nghiêm túc để tránh đưa ra lựa chọn sai lầm trong lúc vội vàng. Bầu không khí gia đình ấm áp, các thành viên hòa thuận.

Tiếp nối tử vi ngày 13/4/2023 của 12 con giáp , Chính Quan xuất hiện, tuổi Tý được dự báo có cơ hội gặp được quý nhân, được đối phương chỉ cho đường đi nước bước đúng đắn, thành công trong việc xử lý tất cả các công việc. Mối quan hệ đồng nghiệp trong ngày này cũng có sự hài hòa. Đó cũng chính là những người luôn sát cánh bên bạn.

Nếu người tuổi Sửu cứ một mình một ý như vậy thì công việc sẽ khó lòng trôi chảy được. Chuyện tình cảm trong ngày này chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên sẽ gặp nhiều sóng gió, hai bạn dễ xảy ra cãi vã to tiếng. Điều này chứng tỏ bạn và đối phương chưa thực sự hiểu nhau cho lắm. Cả hai nên trò chuyện và chia sẻ nhiều hơn.

Xem tử vi ngày 13/4/2023 của 12 con giáp, tuổi Sửu đụng độ Thương Quan nên có phần bảo thủ, cố chấp, không chịu tiếp nhận những ý kiến đóng góp từ mọi người. Bạn khăng khăng với nhận định của bản thân, dù thực tế cho thấy đã có những sơ hở xuất hiện. Nếu cứ giữ thái độ làm việc như vậy, bản mệnh sẽ tự cô lập mình trong tập thể, dần dà sẽ phải chịu thiệt thòi không đáng có.

3. Tuổi Dần

Hôm nay được coi là một ngày vượng đường công danh với người tuổi Dần nhờ có sự xuất hiện của Thiên Ấn. Tử vi hàng ngày cho thấy bản mệnh đang gây ấn tượng bởi tinh thần mạnh mẽ, năng lực hành động cao và luôn có trách nhiệm của mình. Bạn luôn đặt ra những mục tiêu rõ ràng trong công việc cũng như học tập, không bị phân tâm hay chùn bước bởi ngoại cảnh, giữ được sự kiên trì cao độ.

Với kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy trong suốt thời gian vừa qua, người tuổi Dần hoàn toàn có thể tự tin vào chính mình, có quyền được hưởng đãi độ tốt hơn với vị trí cao hơn. Tuy nhiên trong ngày Mộc khí vượng, sức khỏe có dấu hiệu sa sút, có thể là do bạn làm việc quá nhiều. Công việc lúc nào cũng bận rộn, bạn làm việc luôn chân luôn tay. Hãy chú ý những dấu hiệu từ cơ thể, mệt mỏi thì phải đến bác sĩ ngay Dần nhé.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tuổi Mão

Theo tử vi hôm nay, Chính Ấn nhập mệnh, sự hăng say và tinh thần cầu tiến trong công việc tạo bước ngoặt thành công cho người tuổi Mão. May mắn đang mỉm cười với bạn ở thời điểm này. Đồng thời, sự giúp đỡ đặc biệt của cấp trên và đồng nghiệp cũng góp phần vào thành công của con giáp này. Phương diện tài lộc có vẻ ổn định hơn trong khoảng thời gian này.

Thu nhập có sự tăng trưởng, dù không lớn nhưng cũng giúp cuộc sống của bạn “dễ thở” hơn. Thế nhưng người tuổi này cũng sẽ bỏ ra nhiều thời gian để đầu tư vào công việc hơn, không được rảnh rỗi. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Mão có chút bị động nên mọi chuyện đến hiện tại vẫn chưa diễn ra như mong đợi. Bạn chưa nhìn rõ được tình cảm của mình nên đôi khi khá do dự, không có hành động cụ thể.

5. Tuổi Thìn

Được Thực Thần che chở, vận trình tài lộc của tuổi Thìn khởi sắc rực rỡ. Con giáp này không có khó khăn gì trong việc kiếm tiền, thậm chí có lúc cơ hội kiếm tiền được đặt vào tận tay bản mệnh và không phải lo lắng quá nhiều về việc chi tiêu. Thời điểm này, dù là người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng có điềm báo tài lộc đổ về nhà nhiều hơn thường lệ.

Nếu con giáp này kiên nhẫn, quyết tâm và bền chí với mục tiêu hiện tại thì trong tương lai không xa sẽ có nhiều điều tốt đẹp và cánh cửa tài lộc còn rộng mở hơn nữa với bạn. Vận trình tình cảm cũng thuận lợi không kém, mối quan hệ tưởng chừng rơi vào bế tắc thì bỗng dưng tìm được cách để thấu hiểu nhau hơn.

6. Tuổi Tỵ

Cục diện Hình Hại gây nên không ít sóng gió cho người tuổi Tị trong ngày thứ 5 này. Bạn nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói và hành động của mình để tránh thị phi, những điều bàn tán không hay ảnh hưởng tới uy tín cá nhân cũng như danh tiếng trong sự nghiệp. Nhất là với những người đang trong quá trình cạnh tranh chức vụ hay làm ăn càng phải giữ mình cẩn thận.

Bản mệnh có thể bị đối phương chơi xấu, hãm hại sau lưng mà không hay biết. Nếu có thể bình yên vượt qua khó khăn lần này, bạn sẽ có thu hoạch bất ngờ. Bù lại, Mộc sinh Hỏa giúp vận trình tình cảm của con giáp này có phần hanh thông, suôn sẻ hơn trước, nhờ vậy mà người tuổi Tị luôn cảm thấy thoải mái và dễ thở hơn nhiều. Những mâu thuẫn trước đó được tháo gỡ, các cặp vợ chồng vui vẻ, hòa thuận bên nhau.

Ảnh minh họa: Internet

7. Tuổi Ngọ

Trong ngày có Tam Hợp cục trợ mệnh, chuyện tình cảm của tuổi Ngọ trong ngày mới được dự đoán là vô cùng khởi sắc. Đôi lứa yêu nhau đang có những ngày tháng ngọt ngào bên cạnh nhau. Điều bạn cần làm là tin tưởng vào đối phương nhiều hơn, có vậy tình cảm mới càng thêm bền chặt. Các mối quan hệ công việc, hợp tác làm ăn của Ngọ cũng diễn ra vô cùng tốt đẹp trong hôm nay.

Bạn được khuyến khích mở rộng vòng xã giao của mình để tìm kiếm những cơ hội phát triển lớn hơn. Nếu giữ được đà này, sự nghiệp của Ngọ sẽ bước sang trang mới sớm thôi. Tài vận của bản mệnh trong ngày hôm nay khá, nguồn thu nhập chính cải thiện đáng kể cho thấy những cố gắng của con giáp này đã được đền đáp. Nhìn chung, con giáp này không phải lo lắng hay đắn đo quá nhiều đến chuyện chi tiêu.

8. Tuổi Mùi

Tử vi ngày mới dự báo, người tuổi Mùi có thể chịu thiệt thòi, vạ miệng vì lời ăn tiếng nói, mang điều tiếng chỉ vì những chuyện từ trên trời rơi xuống trong ngày Thương Quan tác động. Lời khuyên dành cho con giáp này là không nên tham gia vào chuyện của người khác nếu không liên quan tới mình. Mộc khắc Thổ, phương diện tình cảm của người tuổi Mùi có nhiều khúc mắc khó tháo gỡ.

Tình bạn thay đổi, tình thân nhiều biến cố, tình yêu đôi lứa cũng nảy sinh mâu thuẫn khiến bản mệnh buồn bã và thất vọng, cảm thấy bế tắc trong những rắc rối và các mối quan hệ này. Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam của phòng bếp và bếp lò hoặc bếp than. Do đó, thai phụ nên hạn chế lui tới, tiếp xúc, di chuyển vị trí hoặc sửa chữa nơi này.

9. Tuổi Thân

Ngày Dần Thân Tương Xung, con giáp tuổi Thân có thể gặp phải không ít rắc rối trong công việc. Bạn khá hiếu thắng và đây là nhược điểm để người khác lợi dụng bạn. Sự nóng giận sẽ chỉ khiến bạn mắc phải sai lầm trong công việc, hãy giữ cho bản thân một cái đầu lạnh. Ngày hung vận lớn như hôm nay, bản mệnh cũng được nhắc nhở nên giữ tiền bạc cẩn thận, chớ để hớ hênh tạo điều kiện cho kẻ gian trộm cắp.

Bạn cũng cần phải thắt chặt chi tiêu và không nên cho bất cứ ai vay tiền kẻo cho vay thì dễ nhưng lúc đòi lại rất khó. Kim khắc Mộc, mối quan hệ lứa đôi có vẻ ngày càng xa cách và có chiều hướng sa sút. Cảm xúc của bản mệnh không còn được như trước, thái độ của đối phương cũng chẳng còn mặn mà là bao. Nhưng thay vì vội vã buông tay nhau, cả hai nên tạo thêm cơ hội gần gũi, quan tâm bồi dưỡng mối quan hệ.

Ảnh minh họa: Internet

10. Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có cơ hội cải thiện đáng kể nguồn thu nhập hiện tại của mình nhờ được Chính Tài hỗ trợ. Không phải vất vả quá nhiều nhưng bản mệnh vẫn sẽ giành được những thứ mình muốn. Điều này sẽ giúp chất lượng cuộc sống của bạn được cải thiện rõ ràng, nhất là trong thời buổi vật giá leo thang như hiện tại. Nhìn chung đường tài lộc trong ngày khá sáng nên cơ hội không thiếu, quan trọng là bản mệnh có tận dụng hay không mà thôi.

Bạn cũng nên nhắc nhở bản thân bỏ cái tính được chăng hay chớ, làm ăn cẩu thả và thiếu kiên trì của mình đi thì thu nhập sẽ còn dồi dào hơn hiện tại rất nhiều. Tuy nhiên, ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm vợ chồng của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay có chút tranh cãi, bất đồng. Bát đũa còn có lúc xô nên vợ chồng đâu thể vẹn toàn, chỉ cần cả hai bao dung hơn với nửa kia thì mâu thuẫn nào cũng sẽ qua.

11. Tuổi Tuất

Cát khí từ cục diện Tam Hợp Thái Tuế trong ngày thứ 5 này sẽ giúp người tuổi Tuất có cơ hội gặp được quý nhân trong công việc. Đây là dịp để bạn thể hiện năng lực của mình, chứng minh cho quý nhân thấy bạn hoàn toàn xứng đáng với sự nâng đỡ của đối phương. Vận may trong hôm nay còn rất có lợi cho đường ngoại giao, giúp Tuất được nhiều người yêu mến.

Nếu tận dụng các mối quan hệ quen biết thì người tuổi này có thể đạt được các mục tiêu về công việc hay tiền bạc. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bản mệnh không được như ý. Tuy khá hòa nhã với mọi người nhưng bản mệnh lại ngô nghê trong tình yêu, dễ làm đối phương hờn giận vì sự vô tâm của mình. Bạn nên chú ý cách hành xử của mình, đặc biệt là nên giữ khoảng cách với người khác phái khác.

12. Tuổi Hợi

Với sự xuất hiện của cục diện Lục Hợp, vận trình ngày mới của người tuổi Hợi hứa hẹn hài hòa tốt đẹp, gặp nhiều niềm vui. Nhờ sự hài hước và thân thiện mà bản mệnh nhận được sự yêu mến của đồng nghiệp cũng như cấp trên. Nhờ vậy, con giáp này có nhiều mối quan hệ xã giao mang tới lợi ích cho sự nghiệp mình.

Hôm nay cũng là một ngày vượng duyên với bản mệnh. Thủy sinh Mộc, đôi bên tình duyên hợp ý nên nhanh chóng phát triển mối quan hệ ngọt ngào hơn. Tình cảm vững chắc là nền tảng tốt để có cuộc sống hạnh phúc và bền lâu như người tuổi Hợi mong ước.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm