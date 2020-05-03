Tử vi thứ Hai ngày 4/5/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý họa vây kín lối, tuổi Sửu không có gì ngoài tiền

Tâm linh - Tử vi 03/05/2020 05:30

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 4/5/2020 của 12 con giáp, tuổi Tý họa vây kín lối không có đường thoát. Tuổi Sửu không có gì ngoài tiền, vận trình đỏ rực.

Tử vi thứ Hai ngày 4/5/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được nhiều điều xảy ra với bản thân trong một ngày để bạn không phải lo lắng quá nhiều.

Tử vi thứ Hai ngày 4/5/2020 của tuổi Tý

Tý gặp phải nhiều chuyện không hay. Hễ bước ra đường là gặp họa từ trên trời rơi xuống khiến bạn vô cùng mệt mỏi. Bản mệnh phải giải quyết những vấn đề rắc rối của người khác. Nói chung vận trình trong ngày của Tý khá xấu, nên thận trọng trong chuyện xe cộ, đi đứng.

Tử vi thứ Hai ngày 4/5/2020 của tuổi Sửu

tu vi thu hai ngay 4/5/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Hai ngày 4/5/2020 của tuổi Sửu vận trình hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Sửu một bước lên mây, nhà không có gì ngoài tiền trong ngày đầu tuần. Tuy nhiên bạn nên tiêu tiền khoa học, hợp lý đừng vung tay quá trán. Sửu không nên cho người khác vay mượn trong thời điểm này để tránh họa thị phi khiến vận trình gặp trục trặc.

Tử vi thứ Hai ngày 4/5/2020 của tuổi Dần

Dần bị tiểu nhân vu khống nên đánh mất điểm ấn tượng trong mắt cấp trên. Vì vậy tâm trạng của bạn không mấy vui vẻ, làm gì cũng không thành công. Những chuyện xui xẻo cứ liên tục đổ về khiến bạn kiệt sức, không thể chống đỡ một mình. Bên cạnh đó, bạn còn mắc phải những chứng bệnh đau đầu, đau bao tử vì không có thời gian nghỉ ngơi điều độ.

Tử vi thứ Hai ngày 4/5/2020 của tuổi Mão

Mão có cơ hội kiếm tiền, kiếm người yêu trong ngày. Người độc thân được mai mối nên khả năng thoát ế rất cao. Người có gia đình, tình cảm của vợ chồng thăng hoa, rực rỡ. Nói chung vận trình của bạn khá ổn, tin vui buồn đan xen.

Tử vi thứ Hai ngày 4/5/2020 của tuổi Thìn

tu vi thu hai ngay 4/5/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Hai ngày 4/5/2020 của tuổi Thìn cẩn thận tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn nhận được lời mời đầu tư bất động sản từ bạn bè. Bạn nên suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này để không bị ai lợi dụng, hãm hại. Tiền bạc, chuyện tình cảm của bạn không có quá nhiều biến động, tất cả đều ở mức trung bình.

Tử vi thứ Hai ngày 4/5/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ bắt đầu có những bước tiến nhỏ trong công việc. Đây là điều đáng mừng vì bạn đã chịu thoát khỏi vùng an toàn của mình bấy lâu nay. Những việc bạn làm đều có quý nhân nâng đỡ nên không sợ thất bại hay gặp nhiều khó khăn. Một số chuyện rắc rối trước đây đã có cơ hội giải quyết nên bạn không còn buồn phiền.

Tử vi thứ Hai ngày 4/5/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi mới nhất, Ngọ trở thành con giáp đại gia tiêu tiền như nước. Bạn muốn gì được nấy, tiền tiêu không hết trong ngày. Tuy nhiên chuyện tình cảm lại có nhiều thay đổi. Mối quan hệ của bạn khó mà lâu dài vì không có nhiều thời gian dành cho nhau.

Tử vi thứ Hai ngày 4/5/2020 của tuổi Mùi

tu vi thu hai ngay 4/5/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Hai ngày 4/5/2020 của tuổi Mùi được yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có tài giao tiếp tốt nên được nhiều người yêu mến. Bạn đi đến đâu cũng được người khác nhiệt tình tiếp đón. Nhờ vậy mà bạn có được những điều mình mong muốn, tiền bạc không thiếu. Nhất là những cơ hội thăng tiến trong công việc.

Tử vi thứ Hai ngày 4/5/2020 của tuổi Thân

Thân là con giáp thông minh nhưng không tránh khỏi việc bị tiểu nhân hãm hại, cản đường. Bạn là người khá nóng tính, làm gì cũng vội vàng nên thường đánh mất nhiều cơ hội của bản thân. Những việc bạn làm đều không có kết quả vì tật nóng vội, thờ ơ của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 4/5/2020 của tuổi Dậu

Dậu nắm bắt được cơ hội tốt đổ về nên tiền tiêu không hết, tha hồ mua sắm ăn chơi trong ngày đầu tuần. Những khó khăn trước đây đã nhanh chóng được giải quyết một cách êm đẹp nên không còn khiến bạn phải buồn phiền hay vướng bận gì.

Tử vi thứ Hai ngày 4/5/2020 của tuổi Tuất

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Tuất có nhiều chuyện vui đổ về cùng lúc nên bản mệnh khá hạnh phúc. Điều này giúp vận trình của bạn ngày một hanh thông hơn. Bạn được cấp trên khen ngợi, yêu mến nên làm gì cũng sẽ được ưu ái.

Tử vi thứ Hai ngày 4/5/2020 của tuổi Hợi

tu vi thu hai ngay 4/5/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Hai ngày 4/5/2020 của tuổi Hợi được Thần Tài chiếu cố - Ảnh minh họa: Internet

Hợi chuẩn bị tiếp đón Thần Tài mang lộc đến tận nhà. Ngày thứ Hai của bạn không có quá nhiều vướng bận về chuyện tiền bạc. Bạn ngồi không tha hồ đếm tiền, không còn sợ bất cứ tiểu nhân nào hãm hại hay đâm sau lưng. Nhờ vậy mà tinh thần của bạn khá tốt, đầu tư vào đâu là thắng đậm đến đó.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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