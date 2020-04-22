Top con giáp xui xẻo vừa đi, may mắn lại ập tới đỡ không kịp trong tuần sau

Tâm linh - Tử vi 22/04/2020 10:11

Dưới đây là những con giáp may mắn nhất trong tuần sau, điều xui rủi vừa đi qua lại đón được những điều tốt đẹp khác ập đến đỡ không kịp.

Tuổi Dậu                          

Theo tử vi 12 con giáp, Dậu luôn khao khát trở thành đại gia được nhiều người mến mộ. Tuần sau, ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực khi may mắn liên tục ập đến đỡ không kịp. Hãy giữ vững tinh thần để đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình. Những gì bạn nói sẽ được nhiều người tôn trọng, ngưỡng mộ.

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Dậu là con giáp may mắn trong tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

Những thành tựu bạn đạt được khiến mọi người xung quanh hờn đỏ mắt. Thế nên hãy giữ vững phong độ này để đối mặt với nhiều điều khó khăn còn đợi trước mặt. Công sức, nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, vì vậy hãy chăm chỉ đừng vội nản lòng khi gặp thất bại. Lời khuyên cho Dậu là nên nắm bắt cơ hội để có những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Tuổi Mùi              

Mùi là con giáp may mắn, nhận được nhiều lời khen ngợi của cấp trên đồng nghiệp. Những xui xẻo đã qua đi, bạn nhanh chóng đón nhận nhiều tin vui dồn dập đổ về. Trong công việc, bạn tìm được tiếng nói chung với đồng nghiệp nên được yêu mến. Được cấp trên đánh giá cao về tài năng cũng như thái độ làm việc của bạn.

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Mùi có chuyện tình như ý - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, bạn bè sớm nhận được nhiều tin vui về tiền bạc. Nói chung vận trình của bạn trong thời điểm này vô cùng hanh thông, hạnh phúc như những gì bản thân mong đợi bao lâu nay.

Tuổi Thân

Thân là con giáp thông minh, chăm chỉ nên đạt được nhiều thành tựu lớn. Bạn được Thần Tài chiếu mệnh nên tiền tiêu không hết, số dư trong tài khoản tăng lên cấp số nhân. Đây là điềm báo tốt lành giúp bản mệnh vượt qua được nhiều chuyện không vui trước đây.

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Thân đánh bay mọi xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

Những khó khăn, xui rủi đã đi qua, bạn chuẩn bị đón nhận nhiều tin vui sắp ập đến. Tuy nhiên cũng đừng nên tiêu tiền quá mức, bạn nên gửi tiết kiệm hoặc đầu tư vào những lĩnh vực chuyên môn. Cuộc sống của bạn sẽ ngày càng tự do hạnh phúc, không còn lo nghĩ quá nhiều chuyện.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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