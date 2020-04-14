Top con giáp được Thần Phật sủng ái, chiều chuộng như ‘con cưng’ cho tiền tiêu không hết trong 3 tuần tới

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn được Thần Phật sủng ái chiều chuộng hết mực, ban cho lộc lá khủng tiêu không hết trong 3 tuần tới. Bạn là con giáp trọng nghĩa khí, luôn đứng ra giúp đỡ người khó khăn hơn mình mà không bao giờ nghĩ lợi của bản thân. Nhờ vào tính cách đó, bạn được quý nhân giúp đỡ, luôn đứng phía sau làm hậu phương vững chắc nên không phải lo thất bại.

Bạn là con giáp may mắn nhất trong 3 tuần tới. Không chỉ về đường tiền tài mà công danh cũng tấn tới giúp bản mệnh loại bỏ được nhiều chướng ngại vật ngáng chân. Thìn không còn bị tiểu nhân hãm hại hay tìm cách chơi xấu. Vì bạn khá bản lĩnh, giúp đỡ được nhiều người nên sẽ nhận được phúc đức lớn, cản mọi sự khó khăn bế tắc đến với mình trong thời điểm này.

Theo tử vi mới nhất, Tuất không còn than vãn thiếu tiền, thiếu tình như trước đây. Trong công việc, bạn được quý nhân nâng đỡ nên vận trình vô cùng hanh thông, thuận lợi. Bạn làm một được mười, tiền tiêu không hết trong 3 tuần tới. Còn trong chuyện tình cảm, bạn nhận được khá nhiều lời tỏ tình, tán tỉnh của người khác phái.

Tuất nhận được nhiều cơ hội đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy mà bạn có thêm nhiều mối quan hệ mới, từ từ tìm hiểu nhau sẽ giúp cuộc sống của bạn có thêm màu sắc hơn. Hãy mở lòng, bạn sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp từ người khác mang đến cho. Chỉ cần sống tốt, lương thiện bạn sẽ không sợ bất cứ ai hãm hại, cản đường.

Tuổi Dậu

Dậu hiền lành, chăm chỉ. Bạn ít khi lợi dụng người khác để tiến thân. Những thành tựu, công sức mà bạn đạt được trong thời điểm hiện tại tất cả là nhờ vào bản thân cố gắng. Hãy tiếp tục giữ tinh thần cầu tiến này, chắc chắn bạn sẽ được nhiều người yêu mến.

Dậu chăm chỉ hiền lành nên được trời thương - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, bạn sẽ có nhiều bước tiến xa hơn dự tính. Trong chuyện tình cảm, bạn sẽ có mối quan hệ tốt, nhân duyên như ý mình mong muốn. Hãy mở lòng để đón nhận, bạn sẽ có cuộc sống nhiều màu sắc, vận trình suôn sẻ và tươi mới hơn. Thời điểm 3 tuần tới, bạn được Thần Tài sủng ái nên tiền tiêu không hết, tha hồ tận hưởng mua sắm.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm