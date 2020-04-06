Top con giáp lúc nào cũng than nghèo kể khổ nhưng lại là đại gia ngầm trong 2 tuần tới

Theo tử vi mới nhất, trong 2 tuần tới Mão sẽ gặp nhiều chuyện vô cùng hạnh phúc. Bạn là đại gia ngầm, tiền bạc tiêu không hết nhưng lúc nào cũng than nghèo kể khổ. Mão có tinh thần trách nhiệm cao nên được nhiều người tín nhiệm, yêu mến. Những việc bạn làm đều được công nhận nên thu nhập đổ về không đếm xuể.

Trong chuyện tình cảm, Mão cũng nhận được nhiều lời tỏ tình tán tỉnh từ người khác phái. Tuy nhiên bạn lại không có hứng thú trong chuyện yêu đương. Thời điểm này, bạn chỉ chú trọng đến công việc, kiếm tiền nên thu nhập tăng lên vù vù như diều gặp gió. Nói chung vận tiền tài của bạn sẽ vô cùng khấm khá, không sợ thiếu hụt như thời gian trước đây.

Dậu là con giáp giàu có nhưng thường than thở vì không có tiền. Bề ngoài bạn khá đơn giản, nhưng lại là đại gia ngầm tiền tiêu không hết. Trong 2 tuần tới, bạn sẽ nhận được món lợi lớn trời ban tiêu hoài không hết. Tuy nhiên đừng vung tay quá trán nên chi tiêu hợp lý để sau này cần dùng không phải vay mượn ai.

Dậu may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bạn trong thời điểm này không mấy thuận lợi. Người độc thân không tìm được người như ý. Người có gia đình, người yêu tranh cãi vì không có nhiều thời gian dành cho nhau. Dậu nên quan tâm, yêu thương một nửa của mình nhiều hơn để không xảy ra những chuyện đáng tiếc.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp may mắn trong 2 tuần tới. Những việc bạn làm đều thu về nguồn lợi khủng, tình duyên cũng đơm hoa kết trái vô cùng viên mãn. Những người tuổi Thìn gặp phải nhiều điều tốt lành trong thời điểm này. Hãy biết nắm bắt cơ hội đầu tư vào lĩnh vực mình yêu thích để tiền đổ về tiêu không hết.

Thìn có vận trình vô cùng tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung vận trình của bạn sẽ vô cùng đẹp. Muốn tiền có tiền, muốn tình có tình nên tinh thần của bạn khá tốt. Những việc bạn làm đều được công nhận, ý tưởng sáng tạo đều được cấp trên đồng nghiệp nhiệt tình ủng hộ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm