3 con giáp nữ tiền tài kéo đến liên tục nhưng tình duyên thì ế ẩm trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 02/04/2020 14:19

Đây là những con giáp nữ tiền tài kéo về chất đầy nhà, nhưng chuyện tình duyên không như mong đợi, người độc thân vẫn không tìm được duyên như ý trong 3 tuần tới.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn trời sinh siêng năng, chăm chỉ nên được Thần Tài che chở. Bạn nhận được nhiều điều tốt đẹp, công việc thuận lợi tiền tài đều viên mãn. Mọi công việc, dự án của bạn đều thành công ngoài mong đợi. Tuy nhiên chuyện tình duyên lại không như ý muốn. Người độc thân không tìm được ý trung nhân.

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Thìn là con giáp nữ giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Người có gia đình, người yêu có mối quan hệ không mấy tốt đẹp. Thậm chí còn ảnh hưởng đến tâm trạng, vận trình của bản thân trong 3 tuần tới. Lời khuyên cho bạn hãy làm việc tốt, hành thiện tích đức nhiều để có được công danh, sự nghiệp như mình mong muốn.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp may mắn trong công việc. Bạn được quý nhân giúp đỡ nên tiền bạc đủ tiêu, không gặp quá nhiều khó khăn. Trong 3 tuần tới, những việc bạn làm đều được công nhận. Công sức, tài năng của bạn được cấp trên trọng dụng, yêu mến. Những mối hiềm khích với đồng nghiệp cũng được xóa bỏ. Bạn được họ giúp đỡ khá nhiều trong công việc.

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Dậu thành công trong 3 tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng chuyện tình cảm lại không như mong muốn. Bạn bị tiểu nhân hãm hại, mối quan hệ có người thứ ba xen vào. Người độc thân vẫn đi về một mình chưa tìm được người ưng ý. Điều này khiến cuộc sống của bạn vô cùng tẻ nhạt, nhàm chán.

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp nữ có tính cách nhanh nhẹn, nhận được nhiều phúc báo trong 3 tuần tới. Những việc bạn làm đã được trời định mang số giàu sang, phú quý tiền tiêu không hết. Thời điểm này, bạn làm một được mười, may mắn hết phần thiên hạ. Bạn hiền lành, chăm chỉ nên được Thần Phật thương, phù hộ cho công danh tiền tài viên mãn hơn mong đợi.

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Tỵ có chuyện tình không vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng chuyện tình cảm có phần khá ảm đạm, không mấy khởi sắc. Bạn có nhiều chuyện buồn phiền về chuyện tình duyên. Đối với người đang trong mối quan hệ sẽ gặp tiểu nhân xen vào khiến tình cảm của cả hai lục đục không yên, không sớm thì muộn gì cũng chia tay.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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