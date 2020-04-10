Top con giáp sao Thái Bạch chiếu mệnh, tiền trong nhà cuốn theo chiều gió vào giữa tháng 4/2020

Theo tử vi 12 con giáp, Tuất thiếu sự nhường nhịn, luôn muốn giành phần thắng thua về mình. Điều này làm ảnh hưởng khá nhiều đến vận trình của bạn trong giữa tháng 4.

Những vụ đầu tư làm ăn của bạn cũng không mấy suôn sẻ. Người bạn tin tưởng nhất lại lừa gạt khiến vận trình của bạn thiếu hụt, không ngóc đầu lên được. Bên cạnh đó sức khỏe của bạn cũng gặp nhiều rắc rối, làm bao nhiêu cũng không đủ chữa bệnh.

Không chỉ công việc có vấn đề, bị tiểu nhân hãm hại, con đường tiền bạc cũng gặp nhiều trở ngại. Tiền trong két sắt không cánh mà bay khiến bạn thất thoát trầm trọng trong thời điểm này.

Tuổi Tý

Tý đừng tin tưởng người khác quá mức trong thời điểm này. Bạn là con giáp xui xẻo nhất nên làm gì cũng hãy cẩn thận. Trong công việc, Tý nên nhường nhịn đồng nghiệp đừng hơn thua với ai. Đặc biệt đừng cãi nhau, tranh chấp với cấp trên. Trong chuyện tình cảm, đừng dây dưa với những người vừa mới nói chuyện một hai lần.

Tý có vận trình không mấy tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Vì thời điểm này vận trình của bạn không tốt, nhất là về tiền bạc sẽ có nhiều thiếu hụt. Đừng để những việc khác khiến mình buồn phiền nhiều hơn. Thời điểm này nên thận trọng lời ăn tiếng nói, hành động nên chú ý trước sau. Vì có nhiều tiểu nhân đang tìm cách hãm hại, hạ bệ khiến bạn đánh mất vị trí hiện tại của mình.

Tuổi Sửu

Theo tử vi mới nhất, Sửu bị sao Thái Bạch chiếu mệnh nên vận trình không mấy hanh thông. Nhất là về vấn đề tiền bạc, tiêu xài nhiều nên khiến bạn khá lao đao, phải vay mượn khắp nơi.

Còn trong chuyện tình cảm, bạn gặp nhiều mối quan hệ không tốt. Những người đó đa số chỉ lợi dụng lòng tin và không bao giờ có ý muốn tiến tới mối quan hệ lâu dài như bạn mong muốn.

Sửu vướng họa thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này tốt nhất là nên cẩn thận với mọi thứ. Vì khi khó khăn, bạn sẽ bị những người đó bỏ rơi, thậm chí tán gia bại sản chỉ vì cho họ vay mượn tiền. Lời khuyên cho Sửu nên nghĩ cho bản thân, đừng quá quan tâm người khác nghĩ gì về mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm