Tử vi thứ Hai ngày 21/9/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thìn cãi nhau với đồng nghiệp, tuổi Tuất nằm không hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 20/09/2020 05:00

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 21/9/2020 của 12 con giáp, tuổi Thìn cãi nhau dữ dội với đồng nghiệp vì bất đồng quan điểm. Tuổi Tuất nằm không hưởng lộc lớn.

Tử vi thứ Hai ngày 21/9/2020 của 12 con giáp vận trình lúc lên lúc xuống khiến bạn không thể lường trước được nhiều điểu xảy ra trong ngày.

Tử vi thứ Hai ngày 21/9/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý có tiền đổ về tiêu không hết, dư dả làm từ thiện giúp đỡ nhiều người khó khăn. Trong công việc, bạn được cấp trên ưu ái giao cho trọng trách lớn. Đồng nghiệp cũng có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Những hiểu lầm trước đây đã được hóa giải, không còn bất cứ khúc mắc nào.

Tử vi thứ Hai ngày 21/9/2020 của tuổi Sửu

tu vi thu hai ngay 21/9/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Hai ngày 21/9/2020 của tuổi Sửu đừng đùa giỡn quá mức - Ảnh minh họa: Internet

Sửu nên nói chuyện đúng chừng mực, đừng đùa giỡn quá mức. Mặc dù bạn không có ý xấu nhưng sẽ khiến nhiều người vô cùng khó chịu. Thế nên hãy kiểm soát lời ăn tiếng nói của mình, đừng thẳng thắn mà rước thêm nhiều buồn phiền về cho mình khiến vận trình xuống dốc.

Tử vi thứ Hai ngày 21/9/2020 của tuổi Dần

Dần không còn đánh mất nhiều cơ hội tốt thăng tiến của mình. Nhờ sự thông minh, sáng suốt, bạn nắm bắt được vấn đề khá nhanh. Tài chính của bạn trong thời điểm này vượng sắc hơn mong đợi. Chuyện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc, người độc thân có thể thoát ế trong nháy mắt.

Tử vi thứ Hai ngày 21/9/2020 của tuổi Mão

Mão nên mở lòng giao du với nhiều bạn mới hơn để cuộc sống thêm phần thú vị. Bạn đừng ngồi ở nhà, hoặc giam mình trong bốn bức tường chật hẹp. Hãy đi ra ngoài, hẹn hò cùng bạn bè để vui vẻ, hạnh phúc hơn. Điều này sẽ giúp bạn có tinh thần vô cùng phấn chấn.

Tử vi thứ Hai ngày 21/9/2020 của tuổi Thìn

tu vi thu hai ngay 21/9/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Hai ngày 21/9/2020 của tuổi Thìn cãi nhau với đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Thìn gặp nhiều chuyện buồn vì liên tục cãi nhau với đồng nghiệp. Những việc bạn làm không được công nhận. Cấp trên có cái nhìn không tốt về bạn. Đồng nghiệp cũng không còn xem trọng, thậm chí còn tìm cách nói xấu, hãm hại sau lưng bạn.

Tử vi thứ Hai ngày 21/9/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ vướng phải nhiều khoản nợ lớn trong ngày. Bạn làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu nên thiếu trước hụt sau phải vay mượn khắp nơi. Không những vậy, chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều vấn đề trục trặc. Người có gia đình, người yêu xảy ra nhiều tranh cãi, xích mích trong cuộc sống.

Tử vi thứ Hai ngày 21/9/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ nên tránh việc đầu tư trong thời điểm này. Vì bạn không may mắn, thậm chí còn bị sao quả tạ chiếu mệnh nên vận trình vô cùng xấu. Những dự định, kế hoạch của bạn gặp nhiều bế tắc, không giải quyết được. Điều này kéo vận trình của bạn đi xuống, tài chính cũng không ổn định.

Tử vi thứ Hai ngày 21/9/2020 của tuổi Mùi

tu vi thu hai ngay 21/9/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Hai ngày 21/9/2020 của tuổi Mùi đừng ôm đồm nhiều việc - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mùi nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn vì bạn ôm đồm quá nhiều việc trong thời điểm này. Mùi kinh doanh không kiếm được lời, thậm chí còn lỗ nặng. Mùi làm công ăn lương không được cấp trên công nhận, làm nhiều nhưng không đạt được thành tựu như bản thân mong muốn.

Tử vi thứ Hai ngày 21/9/2020 của tuổi Thân

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thân lên tiếng bênh vực kẻ yếu thế hơn. Bạn bản lĩnh cao ngút trời nên ai cũng nể phục sát đất. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng gặp được nhiều chuyện vui lớn. Người độc thân thoát ế, tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, vợ chồng hòa thuận, nhường nhịn lẫn nhau.

Tử vi thứ Hai ngày 21/9/2020 của tuổi Dậu

Dậu là con giáp giỏi giang, biết nhìn xa trông rộng nên đạt được nhiều thành quả tốt khiến nhiều người hờn đỏ mắt. Bạn tính toán, thực hiện dự án nào cũng có nhiều thành tựu giúp khôi phục được vị trí của bản thân trong mắt cấp trên. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều thuận lợi.

Tử vi thứ Hai ngày 21/9/2020 của tuổi Tuất

tu vi thu hai ngay 21/9/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Hai ngày 21/9/2020 của tuổi Tuất nằm không hưởng lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuất tha hồ nằm không hưởng lộc, tình tiền đều viên mãn trong ngày. Những điều khó khăn, vướng bận trước đây đã được hóa giải, không còn gặp nhiều chuyện không vui. Bạn bắt đầu bước đi trên con đường mới với nhiều dự định tương lai tươi đẹp của bản thân.

Tử vi thứ Hai ngày 21/9/2020 của tuổi Hợi

Hợi ăn ngay nói thẳng nên làm buồn lòng không ít người. Trong công việc, bạn không nhận được sự công nhận của cấp trên. Trong chuyện tình cảm, bạn không có cơ hội gặp gỡ được nhiều bạn mới nên người độc thân vẫn một mình. Người có gia đình, người yêu quá bận rộn nên không có nhiều thời gian ở bên nhau.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Bảy ngày 19/9/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi nợ chồng chất nợ, tuổi Hợi tiền đếm mỏi tay

Tử vi thứ Bảy ngày 19/9/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi nợ chồng chất nợ, tuổi Hợi tiền đếm mỏi tay

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 19/9/2020 của 12 con giáp, tuổi Mùi nợ ngập đầu trả không hết. Tuổi Hợi tiền đếm mỏi tay, không biết tiêu sao cho hết.

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