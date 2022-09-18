Tử vi thứ hai ngày 19/9/2022 của 12 con giáp: Tý – Sửu lọt vào mắt xanh của Thần Tài, Thân – Dậu nhận được hỷ tín từ những người thân yêu

Thậm chí, bản mệnh còn có cơ hội lọt vào mắt xanh của quý nhân và nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp nhờ có tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm. Bạn sẽ được giới thiệu cho nhiều nhiệm vụ giúp phát huy năng lực. Hãy tự tin nắm bắt thời cơ thuộc về mình nhé.

Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Tý được tận hưởng một ngày yên bình và thuận lợi. Bản mệnh xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp nên dù có gặp phải khúc mắc cũng nhanh chóng được mọi người xung quanh giúp đỡ.

Bản mệnh cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bàng quang. Hãy chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn, nghỉ ngơi đúng lúc và đừng cố tình lờ đi những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể.

Tuổi Sửu

Hôm nay Thiên Tài xuất hiện là một dấu hiệu cực kỳ may mắn đối với người tuổi Sửu trên phương diện tài lộc. Bản mệnh vốn là người năng động nên luôn chủ động kiếm thêm nguồn thu phụ. Trong ngày hôm nay, sự chăm chỉ sẽ giúp bạn thu được một nguồn lợi kha khá.

Một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ vào thời điểm này. Số tiền đó tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để bạn dư dả trong ít ngày. Bạn hãy có cách chi tiêu số tiền đó hợp lý, để lãi mẹ đẻ lãi con, đừng tiêu xài phung phí, bừa bãi, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh như thế này.

Bản mệnh cần quan tâm đến gia đình, dù công việc bận rộn đến thế nào đi chăng nữa. Hãy cố gắng dành một khoảng thời gian để quây quần bên các thành viên, cùng trò chuyện và làm các công việc nhà, đó là cách đơn giản nhất để gắn kết tình cảm với mọi người.

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày, cục diện Tương Phá mang đến những tác động không mong muốn với người tuổi Dần, mà chủ yếu là trên phương diện tình cảm. Nếu đã lấy vợ, lấy chồng thì bản mệnh cần phải quan tâm tới nửa kia nhiều hơn, đừng nên ham vui, đồng thời giữ khoảng cách với người khác.

Những người còn độc thân dễ gặp phải đào hoa xấu. Bạn khó tìm được người phù hợp và thật lòng quan tâm đến mình. Dường như tất cả những đối tượng tiếp cận bạn đều có một ý đồ nào đó. Vì thế, bạn hãy kiên trì chờ thêm một khoảng thời gian nữa, rồi người bạn chờ mong sẽ đến.

Trên phương diện sự nghiệp, Kiếp Tài cho thấy bạn dễ nảy sinh mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Đừng để sự nóng nảy chi phối khiến bạn làm ra những hành động nông nổi, gây ảnh hưởng đến tiền đồ. Hãy nhớ rằng "một điều nhịn là chín điều lành" nhé.

Tuổi Mão

Hôm nay cho biết Tam Hợp tác động khiến người tuổi Mão luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt tay vào bất cứ công việc gì. Bạn không ngại nhận thêm trách nhiệm cấp trên giao phó, ngay khi mọi người đều muốn chối từ.

Các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp, không ít người muốn giới thiệu cho bạn những cơ hội triển vọng. Điều bạn nên làm trong khoảng thời gian tới là xác định một hướng đi đúng đắn phù hợp với năng lực của mình và tình hình thực tế.

Bản mệnh được sống trong một gia đình có bầu không khí rất yên bình và ấm áp. Quan hệ giữa hai vợ chồng hài hòa, bạn và nửa kia của mình luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau, không che giấu bất cứ điều gì. Nửa kia cũng luôn ủng hộ bạn trong mọi quyết định.

Tuổi Thìn

Hôm nay Chính Tài cho thấy nay là một ngày vui đối với người tuổi Thìn làm công ăn lương. Nhờ sự chăm chỉ, không ngại thử thách, khó khăn, bạn có thể được cấp trên công nhận và trao cho một phần thưởng xứng đáng với những đóng góp từ trước đến nay của mình.

Hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Nếu muốn giữ vị thế cao trong tập thể thì bạn không nên vội vàng hài lòng với thực tại. Bạn cần tiếp tục trau dồi, rèn luyện kĩ năng thì mới có thể tiến xa hơn.

Con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, bạn chớ nên khăng khăng với ý kiến cá nhân, hạ thấp quan điểm của người ấy. Hãy thử đặt mình vào vị trí của đối phương để có thể cư xử hợp tình hợp lý hơn.

Tuổi Tỵ

Cục diện Tương Xung ảnh hưởng khiến người tuổi Tỵ luôn coi mình là người tài giỏi nhất trong tập thể. Vì hay hạ thấp ý kiến của người khác nên bản mệnh dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh.

Có nhiều khả năng, bạn sẽ trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc. Bạn nên học cách tin tưởng mọi người và chia sẻ gánh nặng của mình với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình, có như vậy thì cuộc sống của bạn mới trở nên dễ thở hơn.

Tuổi Ngọ

Vợ chồng người tuổi Ngọ rất dễ rơi vào tình trạng mâu thuẫn với nhau. Dù vợ chồng khó tránh khỏi những khi lục đục, nhưng chính những lúc như thế này, hai người lại càng cần phải học cách bình tĩnh đặt mình vào vị trí đối phương để hiểu đối phương hơn.

Đồng thời, khi vợ chồng đã mâu thuẫn, bản mệnh nên hạ cái tôi của mình xuống, không nên đổ thêm dầu vào lửa. Hai người cùng sống dưới một mái nhà, đừng khiến bầu không khí thêm căng thẳng, khó chịu, ảnh hưởng xấu đến tất cả các thành viên.

Trên phương diện tài lộc có Thực Thần hỗ trợ, những người làm nghề tự do có thể thu hồi được vốn, thậm chí kiếm được một khoản lời lãi triển vọng. Đây là nguồn an ủi lớn trong thời buổi khó khăn như hiện giờ, để bạn có động lực cố gắng hơn nữa.

Tuổi Mùi

Hôm nay Thiên Tài trợ vận, người tuổi Mùi dễ phát tài nhờ nghề tay trái của mình. Cho dù chỉ là công việc làm thêm nhưng nếu bạn đã dành nhiều tâm huyết vào đó thì tất nhiên, bạn sẽ được nhận một phần thưởng xứng đáng.

Tuy nhiên, dù đạt được thành công lớn đến mức nào, bạn cũng không nên ba hoa, khoác lác quá nhiều về thành tích của mình. Bạn vẫn cần phải tiếp tục khiêm tốn học hỏi điều hay từ người khác, bởi những gì bạn đã biết vốn mới chỉ là một phần rất nhỏ bé mà thôi.

Tuổi Thân

Cục diện Tương Hại khiến người tuổi Thân phải trải qua nhiều biến cố Những chuyện thị phi không đáng có do kẻ tiểu nhân đặt điều có thể khiến nhiều người không hiểu rõ tình hình có cái nhìn không đúng về bạn.

Trong tình huống xấu nhất ấy, bản mệnh cũng chớ nên quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản bác, bởi trên thực tế thì lời nói suông cũng chẳng đem lại tác dụng gì. Bạn cần dùng những hành động cụ thể để chứng minh sự trong sạch của mình, khiến những kẻ hãm hại mình phải hối tiếc.

Bạn luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của gia đình. Vì vậy, đừng ngại ngần tâm sự với người thân, như vậy, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn và mọi người cũng có thể cùng nhau tìm ra cách giải quyết vấn đề.

Tuổi Dậu

Vận trình tình duyên của người tuổi Dậu độc thân khá tốt đẹp. Bản mệnh có cơ hội để thể hiện sức hút của mình khi xuất hiện ở bất cứ đâu.

Nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng và yêu thương nửa kia. Dù công việc ngoài xã hội có bận rộn đến mấy, bạn cũng không quên giúp đỡ nửa kia trong mọi công việc nhà, nhờ vậy mà tình cảm đôi bên càng thêm gắn bó. Mọi người đều ngưỡng mộ tình cảm của hai bạn đấy.

Tuy nhiên, trên phương diện sự nghiệp, Thiên Quan cho thấy có thể có kẻ tiểu nhân đang đố kỵ với những thành công của bạn và tìm cách hãm hại bạn đấy. Vì thế, dù là khi làm công việc quen thuộc đi chăng nữa, bạn cũng chớ chủ quan, lơ là.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có cơ hội đón nhận tin vui trên phương diện tài lộc. Có thể bạn đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua và đây là lúc bạn có thể yên tâm tận hưởng thành quả của mình. Đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng với bạn.

Người làm ăn cũng kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay. Bạn xây dựng được uy tín nên được nhiều người tin tưởng và giữ quan hệ. Những mối khách hàng, đối tác này hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích cho tương lai.

Con giáp này cần phải quan tâm và dành nhiều thời gian hơn nữa cho con cái của mình, nhất là khi con còn nhỏ. Đừng để đến khi mối quan hệ của mình và các con trở nên xa cách mới cảm thấy hối hận. Mỗi ngày, hãy trò chuyện với con cái nhiều hơn nhé.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi dễ có những tư tưởng bi quan trong ngày hôm nay. Bản mệnh nên học cách đối diện với những điều không mong muốn, như vậy bạn mới có thể trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Thời điểm này, bạn nên hạn chế sự nóng vội, đưa ra những quyết định không chính xác. Bạn nên dành thời gian nhìn nhận lại mọi việc và tự kiểm điểm xem đó có phải là nguyên nhân khiến mình khó gặt hái được thành công hơn người khác không.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!