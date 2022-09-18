Trúng số độc đắc vào 2 ngày đầu tuần (19-20/9), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp may mắn, vàng đeo đỏ tay, tiền tỷ chứa đầy kho, may mắn vận đầy người, phúc khí đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 09:29

Chúc mừng 3 con giáp dưới đây được chỉ điểm nhận tiền vàng ngập mặt, may mắn ngút trời vào 2 ngày đầu tuần (19-20/9) nhé!

Trúng số độc đắc vào 2 ngày đầu tuần (19-20/9), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp may mắn, vàng đeo đỏ tay, tiền tỷ chứa đầy kho, may mắn vận đầy người, phúc khí đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

2 ngày đầu tuần (19-20/9), Sửu là con giáp may mắn khi được hưởng cát khí, quý nhân luôn vây quanh tương trợ kịp thời. Trong công việc, Sửu tránh được những sai sót không đáng có, rất được lòng cấp trên.

Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng đang tiến triển tốt đẹp, tạo cho bản mệnh các cơ hội phát triển công việc trong tương lai, hứa hẹn sẽ có những bước đột phá tích cực sẽ xảy ra trong khoảng thời gian mà bạn lên kế hoạch.

Chuyện tình cảm cũng khá lý tưởng. Sửu và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau trong nhiều vấn đề mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Để có thể được như hiện tại, trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện.

Tuổi Thìn

Thần May Mắn sẽ mỉm cười với Thìn vào 2 ngày đầu tuần (19-20/9) và mang đến cho con giáp này những bước nhảy vọt trên con đường công danh sự nghiệp.

Công việc của Thìn tiến triển tốt đẹp. Bản mệnh có khả năng sáng tạo cao giúp công việc được giải quyết khá nhanh. Thời điểm này Thìn rất dễ để cho mọi người thấy năng lực của mình.

Đường công danh tài lộc của Thìn cũng có cơ hội vượng phát. Con giáp này có thể giành được những thành quả nhất định nếu có kế hoạch khởi nghiệp trong thời gian này, trước tiên là thu về được một khoản tiền không nhỏ.

Tuổi Dần

2 ngày đầu tuần (19-20/9), vận trình tài lộc cũng như công danh sự nghiệp trong tháng 9 âm lịch sắp tới của người tuổi Dần tiến triển khá tốt đẹp. Dần được cấp trên đánh giá cao nhờ tinh thần làm việc hết mình cùng những cống hiến to lớn mà con giáp này đã dành cho công việc.

Thời gian này, sự nghiệp của Dần có nhiều bước phát triển vượt bậc. Con giáp may mắn này biết cách tận dụng các yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa để từng bước vươn lên và thành công trong sự nghiệp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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