Trúng số độc đắc vào 2 giờ chiều nay (18/9), Thần Tài ấn định số đỏ, ngồi mát đếm tiền, tiền tài tự động chuyển vào tài khoản, kinh doanh hồng phát, tình duyên thắm đượm

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 08:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào có tình – tiền viên mãn vào chiều này (18/9) nhé!

Trúng số độc đắc vào 2 giờ chiều nay (18/9), Thần Tài ấn định số đỏ, ngồi mát đếm tiền, tiền tài tự động chuyển vào tài khoản, kinh doanh hồng phát, tình duyên thắm đượm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Hôm nay là một ngày đại thắng với tuổi Ngọ, cát tinh thúc đẩy khiến công việc làm ăn cũng thuận buồm xuôi gió. Bạn phát hiện ra thêm nhiều không gian phát triển mới cho mình.

Tuổi Ngọ luôn được Thần Phật che chở, làm gì cũng khá may mắn và thuận lợi. Nhờ những yếu tố thuận lợi trong sự nghiệp mà đường tài lộc của con giáp này cũng rực rỡ hơn hẳn.

Tình duyên của con giáp cũng may mắn nhờ được hỗ trợ mạnh mẽ nhờ các mối quan hệ xã giao thuận lợi, đặc biệt là người độc thân dễ gặp được người ưng ý.

Tuổi Mùi

Hôm nay, tuổi Mùi có vận trình đỏ rực trong do có cát tinh phù trợ nên họ làm gì cũng thuận lợi, thành công. Công việc diễn tiến thuận lợi ngoài mong đợi. Bản mệnh được quý nhân phù trợ, mở ra nhiều cơ hội hợp tác làm ăn mới, vì thế hãy luôn chủ động trong mọi lĩnh vực, đừng ngại giữ quan hệ với những người mới.

Con đường tình duyên của người tuổi Mùi khá bằng phẳng và thuận lợi. Tình cảm gia đình bản mệnh hài hòa, vợ chồng ít xung đột lớn, nếu có cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng.

Tuổi Hợi

Hôm nay là thời điểm lý tưởng để người tuổi Hợi bắt tay vào thực hiện những kế hoạch mà mình đã đặt ra từ trước. Con giáp kiên trì, chịu khó này nên cân nhắc việc hợp tác với người có cùng chí hướng để tỷ lệ thành công cao hơn.

Tuổi Hợi có cơ hội được tăng lương, thưởng nóng, trong khi đó người làm đầu tư, kinh doanh không còn quá phụ thuộc vào một nguồn thu như trước, nhờ thế mà bạn vừa nâng cao được chất lượng cuộc sống vừa có tiền bạc dư dả, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đường tình duyên của tuổi Hợi hôm nay khá suôn sẻ. Bạn sẽ tìm được định mệnh của mình nhờ vào các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trúng số độc đắc vào tuần mới (19-25/9), 3 con giáp hái ngàn lộc may mắn, tiền tài nở rộ khắp vườn ‘tài khoản’, hưởng trọn năng lượng tích cực vũ trụ, một đời hạnh phúc

Trúng số độc đắc vào tuần mới (19-25/9), 3 con giáp hái ngàn lộc may mắn, tiền tài nở rộ khắp vườn ‘tài khoản’, hưởng trọn năng lượng tích cực vũ trụ, một đời hạnh phúc

3 con giáp dưới đây bình tĩnh chờ may mắn chuẩn bị ghé thăm vào tuần mới (19-25/9), nhận được tiền lộc ngập mặt, xin chúc mừng!

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 51 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 1 giờ 46 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng