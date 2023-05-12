Tử vi thứ hai ngày 15 tháng 5: Hợi đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ Thần, Ngọ tổng thể có xu hướng tăng mạnh

Tâm linh - Tử vi 12/05/2023 23:01

Tử vi 12 con giáp cho thấy 3 con giáp này trong ngày 15 tháng 5 có nhiều bất ngờ.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão phải chịu không ít áp lực trong công việc. Mọi thứ đổ dồn lên vai con giáp này khiến bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, khó tránh được lúc nghĩ tới chuyện buông xuôi.

Kiếp Tài tô thêm lên bức tranh vận trình hôm nay của những chú Mèo một màu sắc ảm đạm khi tiền bạc cũng thất thoát khó kiểm soát. Có vẻ như chuyện kinh doanh của con giáp này sẽ gặp phải trục trặc, bản mệnh không kịp thời xử lý nên càng lúc càng trở nên hỗn loạn, tiền của cứ thế tiêu tan theo dòng nước.

Tử vi thứ hai ngày 15 tháng 5: Hợi đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ Thần, Ngọ tổng thể có xu hướng tăng mạnh - Ảnh 1
Người tuổi Mão phải chịu không ít áp lực trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Điểm sáng duy nhất trong ngày này của người tuổi Mão chính là chuyện tình cảm êm ả. Bạn thầm cảm ơn người ấy rất nhiều vì đã luôn bên cạnh mình trong những thời điểm khó khăn và mệt mỏi như này. Tình cảm của hai bạn càng thêm phần bền vững vì sự sẻ chia và quan tâm như vậy.

Tuổi Ngọ 

Tử vi hôm nay ngày 16/1/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ vận trình tổng thể đang có xu hướng tăng lên, hãy giữ vững những đặc điểm riêng của mình.

Tình duyên: Vận trình tình duyên hôm nay ở mức trung bình, không nên tùy tiện nổi nóng với đối phương.

Tử vi thứ hai ngày 15 tháng 5: Hợi đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ Thần, Ngọ tổng thể có xu hướng tăng mạnh - Ảnh 2
Vận trình tình duyên hôm nay ở mức trung bình, không nên tùy tiện nổi nóng với đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Công việc: Vận trình công việc hôm nay đang trên đà tăng tiến, có nhiều khởi sắc mới trong công việc.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay được cải thiện, đầu tư kiếm được nhiều tiền.

Sức khỏe: Sức khỏe hôm nay ở mức trung bình, có thể ngâm chân trước khi đi ngủ để dễ ngủ.

Thiên Ấn nâng đỡ, người tuổi Hợi khẳng định được vị thế của mình giữa tập thể. Bạn đưa ra nhiều cách giải quyết công việc hợp lý khiến ai cũng phải tâm phục khẩu phục. Một số người thậm chí có cơ hội được cất nhắc. Thổ khắc Thủy cho thấy đôi khi bản mệnh trở nên gay gắt với con cái vì muốn chúng đạt được điều mà mình mong muốn. Song bạn cần bình tĩnh nghĩ lại xem mình có đang đặt quá nhiều áp lực lên con cái không, từ đó có cách thay đổi phù hợp.

Tử vi thứ hai ngày 15 tháng 5: Hợi đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ Thần, Ngọ tổng thể có xu hướng tăng mạnh - Ảnh 3
Xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay, bạn có thể đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông Nam để gặp Tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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