Người tuổi Dậu đang đi đúng hướng trên con đường tìm kiếm công danh sự nghiệp của mình bằng sự trợ giúp của Thiên Ấn. Bạn là người nhanh nhảu, chính trực nên có tiếng nói trong công việc không ai dám hạch sách, làm phiền tới bạn.

Đường tình cảm ảm đạm, gia đình dễ có chuyện, cơm không lành canh không ngọt. Chắc rằng bạn phải trả một cái giá nào đó cho những gì bạn yêu thương. Đừng luyến tiếc quá khứ để biến thời điểm hiện tại thành nỗi hối hận.

Tuổi này gặp Tự Hình nên tiền bạc có phần trắc trở. Vốn là con giáp nhân hậu, hay cho người ta vay tiền, hay giúp người nhưng coi chừng gặp kẻ “ăn cháo đá bát”. Lúc khó khăn không có ai giúp đỡ, từng xu lẻ phải nhờ vào sức lao động của bản thân chứ không xin ai được nửa xu.

Tử vi tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ gặp Chính Ấn chiếu mệnh nên vô cùng thông minh, sáng suốt khi làm việc. Bạn nhanh nhẹn và không để cho công việc bị tồn đọng nên không bị cấp trên hối thúc bao giờ.

Tuổi Tỵ gặp Chính Ấn chiếu mệnh nên vô cùng thông minh, sáng suốt khi làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Đường tiền bạc éo le nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, bạn phải chi tiêu quá nhiều cho việc sinh hoạt hàng ngày, chính bởi thế cần có sự tiết kiệm.

Chuyện tình cảm không có gì nổi bật, vợ chồng trong thời gian này nên có sự nhường nhịn lẫn nhau để con cái làm gương tiến bước.

Tuổi Thìn

Ngày có Lục Hợp độ mệnh, tuổi Thìn đang đứng trước những cơ hội thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp của mình. Bạn sẽ được trao thêm những trọng trách mới để hiện bản thân và chứng tỏ năng lực của mình. Tuy mọi thứ không hề dễ dàng nhưng đó là bước đà cần thiết để bạn tiến xa hơn.

Có thể thấy, bạn càng cố gắng thì vận trình càng gặp nhiều may mắn, nỗ lực vươn lên thì sự nghiệp thành công là chuyện trong tầm tay. Bản mệnh chỉ cần tập trung cao độ là có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn cả dự tính, dư thời gian để khám phá kiến thức nâng cao chuyên môn.

Bản mệnh chỉ cần tập trung cao độ là có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn cả dự tính - Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim nên chuyện tình cảm của tuổi Thìn cũng nhiều khởi sắc. Cả bạn và người ấy có những bước tiến mới trong tình yêu, vừa hòa hợp về tâm hồn vừa ăn ý trong tất cả những quyết định khác. Có lẽ hai bạn nên tính tới những bước tiếp theo trong mối quan hệ.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.