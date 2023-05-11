Tử vi 2 ngày cuối tuần: Sửu có vận tài lộc không phải lo cơm áo gạo tiền, Dần cây ngay không sợ chết đứng

Tâm linh - Tử vi 11/05/2023 13:59

2 ngày cuối tuần của Dần, Sửu lẫn Mùi nhiều biến động.

Tử vi tuổi Sửu  

Trong 2 ngày cuối tuần, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu không được thuận lợi do sự tác động của Thương Quan. Chính vì vậy, bản mệnh cần tham gia các hoạt động xã hội nhằm mở rộng mối quan hệ xã giao để cải thiện vận may bản thân. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối ổn định. Chỉ cần chăm chỉ và kiên nhẫn kiếm tiền là con giáp này có được một khoản tiền khiến bao người mơ ước, đồng thời còn chẳng cần lo lắng đến chuyện “cơm áo gạo tiền” như trước. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm tươi sáng. Tình yêu đôi lứa ngày càng trở nên thăng hoa khi mối quan hệ giữa bạn và người ấy nhận được sự giúp đỡ từ Hỏa sinh Thổ. Người độc thân được đào hoa vượng nên sớm tìm được một nửa cho mình.

Tử vi tuổi Dần

Trong 2 ngày cuối tuần, Tương Hình ám hại, người tuổi Dần làm lãnh đạo quá độc đoán, chuyên quyền nên thường bắt nhân viên làm việc theo ý mình. Dần dà, bạn khiến nhân viên cảm thấy mất động lực, không muốn cố gắng và thay đổi.

Với người làm nhân viên, bạn dễ phải nghe thấy những lời gièm pha của đồng nghiệp xấu. Bản mệnh cần phải giữ vững lập trường của mình. "Cây ngay không sợ chết đứng", hãy dùng hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy mình là ai. 

Mộc sinh Hỏa, quan hệ giữa bạn và người ấy rất tốt đẹp, nửa kia luôn sẵn sàng dành thời gian lắng nghe và đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích. Vì vậy, nếu gặp phải khó khăn, bạn đừng giấu trong lòng mà hãy tâm sự với đối phương nhiều hơn.

Tử vi tuổi Mùi 

Trong 2 ngày cuối tuần của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi phải đối diện với nhiều điều hung hiểm trên con đường sự nghiệp. Có thể bạn sẽ bị cấp trên gây khó dễ hoặc giao cho những nhiệm vụ hóc búa, khiến mọi việc chẳng thể tiến triển như dự kiến.

Hãy nhìn nhận vấn đề theo phương diện tích cực chứ đừng vội than thân trách phận. Đây có thể là cơ hội để bạn rèn luyện sức kiên nhẫn, sự chịu đựng cũng như những tiềm năng của mình. Thực hiện nhiệm vụ thành công, bạn có thể khiến nhiều người phải ngạc nhiên và thán phục.

Trong 2 ngày cuối tuần là ngày Tam nương sát, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu có thể, bạn nên lùi những công việc ấy sang thời điểm khác thích hợp hơn để gặp được nhiều may mắn.

 

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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