Tử vi 3 ngày cuối tuần (11/5 đến 14/5) này: 3 con giáp bùng nổ tài lộc, không làm mà vẫn có tiền rơi trúng đầu, vận trình thuận lợi, hanh thông

Tâm linh - Tử vi 10/05/2023 16:50

3 con giáp may mắn trong 3 ngày cuối tuần.

 Tuổi Sửu 

Tử vi 3 ngày cuối tuần (11/5 đến 14/5) này: 3 con giáp bùng nổ tài lộc, không làm mà vẫn có tiền rơi trúng đầu, vận trình thuận lợi, hanh thông - Ảnh 1
Tài lộc cát khí hanh thông, có quý nhân tương trợ khi tốn thiếu - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 3 ngày tới của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu buồn nhiều chuyện tình cảm.

Công việc: Người tuổi Sửu công việc hôm nay tiếp cận được nhiều mối quan hệ hợp tác lâu dài. 

Tình duyên: Tình cảm người tuổi Sửu không may mắn, thường xuyên buồn bã chuyện tình duyên của cả hai người.  

Tài lộc: Tài lộc cát khí hanh thông, có quý nhân tương trợ khi tốn thiếu.   

Sức khỏe: Thường xuyên ăn đồ cay, nóng dẫn đến đau dạ dày.   

Tử vi tuổi Tuất

Công việc tiến triển tốt đẹp trong ngày Chính Ấn chiếu mệnh giúp tuổi Tuất có thêm niềm tin và hy vọng để theo đuổi mục tiêu của mình. Con giáp này thấy được tầm quan trọng của trách nhiệm với công việc, không ngừng cố gắng phấn đấu để tranh thủ giành lấy lợi thế.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (11/5 đến 14/5) này: 3 con giáp bùng nổ tài lộc, không làm mà vẫn có tiền rơi trúng đầu, vận trình thuận lợi, hanh thông - Ảnh 2

Cả nguồn thu chính và phụ của con giáp này đều đem lại khoản thu đều đặn  - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc ổn định. Cả nguồn thu chính và phụ của con giáp này đều đem lại khoản thu đều đặn nên bạn không phải lo lắng gì nếu có bất ngờ gặp phải khó khăn, chuyện chi tiêu cũng thoải mái hơn. Nếu bản mệnh có ý định đầu tư, kinh doanh sinh lời thì thời điểm này cũng rất thích hợp để tiến hành.

Đường tình duyên khởi sắc, bản mệnh có thể sẽ gặp được người yêu trong mộng của mình vào lúc không ngờ nhất. Các cặp đôi có những bước tiến triển theo hướng tích cực. Cảm xúc thăng hoa, tình yêu cứ thế mà ngày càng trở nên ngọt ngào, thắm thiết hơn.

Tuổi Mùi

Tử vi 3 ngày cuối tuần (11/5 đến 14/5) này: 3 con giáp bùng nổ tài lộc, không làm mà vẫn có tiền rơi trúng đầu, vận trình thuận lợi, hanh thông - Ảnh 3

Tiền bạc của bạn thuận lợi thay đổi tích cực, công sức bỏ ra xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tử 3 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi có nhiều thời gian chăm sóc bản thân sau những ngày làm việc quá sức.

Công việc: Người tuổi Mùi công danh sự nghiệp thay đổi tích cực, bạn tìm ra hướng đi phù hợp với năng lực của bản thân.

Tình duyên: Tình cảm bạn đã cố gắng nhiều để cả hai có thời gian hạnh phúc bên nhau lâu dài.

Tài lộc: Tiền bạc của bạn thuận lợi thay đổi tích cực, công sức bỏ ra xứng đáng.

Sức khỏe: Thời tiết ngoài trời dễ thay đổi, cẩn thận dễ bị ốm.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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