Đúng 5 giờ 8 phút sáng mai ngày 11 tháng 5: Dậu may mắn đủ đường, Thìn vận hạn trong công việc, 1 con giáp cần cẩn trọng trọng giao tiếp với đồng nghiệp

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn những khó khăn của bạn không được chia sẻ, dễ áp lực.

Tình duyên: Người tuổi Thìn vận trình tình cảm của bạn đang bế tắc, cả hai bây giờ không có cùng tiếng nói chung trong tình cảm.

Công việc: Vận trình sự nghiệp người tuổi Thìn đang vướng phải nhiều rắc rối, cần cố gắng tìm cách vượt qua.

Tài lộc: Tài lộc chưa có, đừng nản lòng hãy kiên nhẫn.

Sức khỏe: Áp lực công việc làm bạn mất ngủ nhiều ngày.

Tuổi Dần

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận hạn có chút hơn thua với đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận hạn có chút hơn thua với đồng nghiệp.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần hôm nay vì công việc không như ý, nên có chút hơn thua với đồng nghiệp trong lúc giải quyết công việc.

Tình duyên: Người tuổi Dần tình duyên của bạn chưa có thay đổi, nếu bạn vẫn giữ tính cách khó gần thì khó mà tìm được người phù hợp.

Tài lộc: Sự thông minh, chăm chỉ của bạn giúp bạn có thêm tài lộc.

Tuổi Dậu



Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Dậu được Tỷ Kiên nâng đỡ nên công danh sự nghiệp vẫn đang tiến triển tương đối thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Dậu được Tỷ Kiên nâng đỡ nên công danh sự nghiệp vẫn đang tiến triển tương đối thuận lợi. Bạn không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề nảy sinh bất ngờ vì sẽ có quý nhân giúp sức, hoặc ít nhất sẽ cho bản mệnh lời khuyên để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt.

Vận khí hanh thông cũng giúp phương diện tài lộc tươi sáng, có lẽ thời điểm để bạn gia tăng thu nhập cho mình đã tới. Cả nguồn thu chính lẫn thu nhập từ công việc bên ngoài đều có dấu hiệu tăng tiến, nhất là người buôn bán kinh doanh có nhiều cơ hội kiếm tiền, chỉ cần nhanh nhạy nắm bắt là sẽ có tiền bạc về tay.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của ngũ hành sinh xuất đã làm giảm niềm vui trong ngày của Dậu. Người độc thân thấy cô đơn khi chưa tìm được người tâm đầu ý hợp cùng mình chung bước. Có lẽ chính bạn cũng nên mở lòng hơn, quên đi những nỗi đau trong quá khứ thì mới đón nhận được hạnh phúc mới đến với mình.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.