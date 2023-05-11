Đúng 11 giờ 3 phút ngày 25 tháng 3 âm lịch: Ngọ được quý nhân xuất hiện nâng đỡ, cả Tý lẫn Tý đều gặt hái được thành công nhờ Chính Quan và Chính Ấn nâng đỡ

Tâm linh - Tử vi 11/05/2023 11:58

Tử vi ngày 25 tháng 3 âm lịch nhiều biến động với người cầm tinh 3 con giáp này.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 25 tháng 3 âm lịch cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra gặp nhiều điều trở ngại. Vốn là một người có năng lực nhưng con giáp này vô tình tạo sơ hở cho kẻ tiểu nhân gây hoa bởi tính cách hiếu thắng của mình. May mắn là quý nhân xuất hiện kịp thời nên mọi việc dường như tạm ổn. 

Đúng 11 giờ 3 phút ngày 25 tháng 3 âm lịch: Ngọ được quý nhân xuất hiện nâng đỡ, cả Tý lẫn Tý đều gặt hái được thành công nhờ Chính Quan và Chính Ấn nâng đỡ - Ảnh 1

Tử vi ngày 25 tháng 3 âm lịch cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra gặp nhiều điều trở ngại, may mắn là quý nhân xuất hiện kịp thời - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc lên xuống thất thường. Nguồn thu nhập không duy trì ổn định do con giáp này khá bốc đồng cũng như thiếu quyết đoán trong các quyết định liên quan đến vấn đề tài chính. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hoà, vui vẻ. Với sự nâng đỡ của Mùi Ngọ nhị hợp, người độc thân sẽ tìm thấy được đối tượng hẹn hò lý tưởng. Người đã lập gia đình có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. 

Tuổi Tị

Tử vi ngày 25 tháng 3 âm lịch Chính Ấn soi đường, người tuổi Tị có thể thẳng bước tới thành công trong ngày hôm nay. Thậm chí, dù gặp phải khó khăn đi nữa, bạn cũng có thể biến nguy thành cơ nhờ vào bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú của mình.

Đúng 11 giờ 3 phút ngày 25 tháng 3 âm lịch: Ngọ được quý nhân xuất hiện nâng đỡ, cả Tý lẫn Tý đều gặt hái được thành công nhờ Chính Quan và Chính Ấn nâng đỡ - Ảnh 2

Tử vi ngày 25 tháng 3 âm lịch Chính Ấn soi đường, người tuổi Tị có thể thẳng bước tới thành công trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, với những người đã gặt hái thành công, bạn chớ vội thỏa mãn và ngủ quên trên chiến thắng. Nếu đã chạm tay đến cái đích này, bạn nên nhanh chóng xác định cái đích tiếp theo. Sự chần chừ, trì trệ có thể tạo cơ hội cho kẻ khác vượt qua bạn đấy.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày thứ 5, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay cả Hỷ thần ở hướng Đông Bắc và Tài Thần ở hướng Nam.

Tuổi Tý 

Tử vi ngày 25 tháng 3 âm lịch Chính Quan soi đường, người tuổi Tý có thể dễ dàng gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp. Đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra trong suốt bấy lâu nay.

Đúng 11 giờ 3 phút ngày 25 tháng 3 âm lịch: Ngọ được quý nhân xuất hiện nâng đỡ, cả Tý lẫn Tý đều gặt hái được thành công nhờ Chính Quan và Chính Ấn nâng đỡ - Ảnh 3

Tử vi ngày 25 tháng 3 âm lịch Chính Quan soi đường, người tuổi Tý có thể dễ dàng gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Người làm lãnh đạo có con mắt tinh đời có thể dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công. Bản mệnh nhanh chóng phát hiện ra những nguy cơ và nhìn nhận được những cơ hội cần nắm bắt, vì thế mà bạn giúp cả tập thể phát triển nhanh chóng.

Thủy sinh Mộc cho thấy quan hệ tình cảm của bạn cũng phát triển rất tốt đẹp. Người còn độc thân chắc chắn gây ấn tượng mạnh mẽ với người khác nhờ những biểu hiện xuất sắc trong công việc. Bạn có thể nhận được lời mời làm quen đến từ đồng nghiệp.

Công việc: Công việc người tuổi Tý đạt thành tựu tốt, tuy nhiên đừng vội tự mãn với những gì đạt được.  

Tình duyên: Tình duyên của bạn và người ấy có nhiều thời gian dành cho nhau, người tuổi Tý luôn biết cách chiều lòng người yêu.

Tài lộc: Tiền của bạn dư dả, thoải mái chi tiêu các vật dụng cần thiết.    

Sức khỏe: Sức khỏe bên trong rất quan trọng, cần được chữa lành ngay khi có thể. 

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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