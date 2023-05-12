Con giáp có nguy cơ gặp khó khăn, đồng nghiệp chèn ép, Tỷ Kiên lâm vận khiến vận trình có chút lao đao trong 5 ngày tới đây (13/5 đến 18/5)

Trong 5 ngày tới, công việc của tuổi Tý khá khó khăn. Người làm công chức dễ bị qua mặt, chơi xấu, chê bai sau lưng nhưng không hề hay biết. Những bạn làm kinh doanh dễ có trục trặc về khâu hàng hóa do yếu tố ngoại cảnh hoặc tiểu nhân chơi đểu.

May mắn là đường tình cảm vẫn tốt đẹp nhờ Thủy dưỡng Kim. Có thể ngoài kia đầy người ghét Tý nhưng ít nhất bạn còn có gia đình ủng hộ, con cái có hiếu. Mặc kệ thiên hạ nói gì, người nhà và bản thân mình vẫn hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại là đủ rồi.

Tiền bạc tụt dốc vì lâm Tương Phá. Làm thì ít mà tiêu thì nhiều, lúc nào ra đường bạn cũng phải cầm theo tiền mới yên tâm. Gần Tết nhưng nhiều người đang loay hoay với nợ nần nên chưa muốn sắm sửa gì cho gia đình cả, đường tiền tài vô cùng oái oăm.

Tử vi tuổi Mùi

Tỷ Kiên lâm vận khiến tuổi Mùi phải lao đao và mệt mỏi, chán chường vô cùng. Bạn luôn gặp phải khó khăn trong môi trường làm việc do bị đồng nghiệp chèn ép, đè nén.

Bạn luôn gặp phải khó khăn trong môi trường làm việc do bị đồng nghiệp chèn ép, đè nén - Ảnh minh họa: Internet

May mắn đường tiền bạc lại đỡ vất vả hơn, sự khó khăn trước đó được đẩy lùi nhờ vào khoản thu nhập từ những công việc tay trái.

Tuổi Mùi có tình cảm thăng hoa đến bất ngờ, hãy cứ cố gắng dành thời gian vun đắp tình cảm đôi bên. Người độc thân sẽ được đối tượng khác giới bày tỏ tình cảm.

Tử vi tuổi Dần

Tuổi Dần gặp đôi chút khó khăn trong việc duy trì khả năng tập trung vào 5 ngày tới nay do Thương Quan tác động. Bạn dễ bị phân tâm về những việc xảy ra xung quanh hay lời nói của người khác, công việc cũng vì thế mà khó hoàn thành theo đúng tiến độ. Điềm báo tử vi còn cho thấy những chú Hổ cũng có thể bị cấp trên khiển trách vì sự vô trách nhiệm của mình. Có thể bạn nghĩ mình chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng thì không cần phải lo lắng, nhưng bạn đang làm ảnh hưởng tới những người bên cạnh. Hãy tự chấn chỉnh bản thân càng sớm càng tốt nhé.

Tuổi Dần gặp đôi chút khó khăn trong việc duy trì khả năng tập trung vào 5 ngày tới nay do Thương Quan tác động - Ảnh minh họa: Internet

Kim – Mộc xung khắc là lời cảnh báo về rạn nứt tình cảm mà Dần phải đối mặt trong 5 ngày tiếp theo. Cả bạn và người ấy đều có lỗi khi để mối quan hệ đến nông nỗi này, nên đừng chỉ đổ lỗi cho người kia mà nên tự kiểm điểm cả bản thân mình.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.