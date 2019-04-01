Tử vi thứ Hai ngày 1/4/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn ngày mới thăng hoa, tuổi Ngọ tình duyên kém sắc

Tâm linh - Tử vi 01/04/2019 05:00

Vận trình ngày mới của người tuổi Thìn rực rỡ, thăng hoa. Tiền bạc cũng rất dồi dào, may mắn tới tấp. Bạn còn được quý nhân dẫn lối tìm cơ hội tốt.

Tuổi Tý

Vận trình ngày mới của người tuổi Tý khá tốt, làm ăn sinh lợi nhuận, gặp nhiều may mắn. Dù vậy, bạn sẽ phải cố gắng không ít.

Nhưng đừng vì quá chạy theo đồng tiền mà bỏ bê những người xung quanh. Bạn nên học cách cân bằng trong cuộc sống thì hạnh phúc mới bền lâu.

Đường công danh thăng tiến, bạn được giao nhiệm vụ mới. Dù có mệt mỏi nhưng kết quả sẽ khiến bạn hài lòng.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, Thân.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của người tuổi Sửu trong ngày mới khá khó khăn, dễ thất bại. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng quan trọng nhất là bạn nên ổn định lại tinh thần.

Tình cảm cũng có nhiều biến động. Người độc thân dù tìm được người phù hợp nhưng chưa tiến tới được.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, Hợi.

Tuổi Dần

Tử vi thứ Hai ngày 1/4/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn ngày mới thăng hoa, tuổi Ngọ tình duyên kém sắc - Ảnh 1
Trong ngày mới, người tuổi Dần có nhiều tranh cãi trong tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày mới, người tuổi Dần có nhiều tranh cãi trong tình cảm. Vợ chồng vì không hiểu ý nhau, dễ có mâu thuẫn. Người độc thân có vận đào hoa nhưng chưa tìm được duyên tốt.

Về sự nghiệp, có phần tốt đẹp hơn. Dù gặp khó khăn nhưng bạn vẫn có thể giải quyết tốt. Hãy mạnh dạn hơn để đón những cơ hội tốt.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, Tuất.

Tuổi Mão

Công danh, sự nghiệp của người tuổi Mão trong ngày mới thăng tiến tốt. Đây cũng là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của bạn.

Dù vậy, tình duyên của bạn lại có buồn phiền. Có vẻ cả hai vẫn chưa ai chịu nhịn nhường nhau. Còn người độc thân vẫn mê say theo đuổi công việc, bỏ quên chuyện yêu đương.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, Tý.

Tuổi Thìn

Vận trình ngày mới của người tuổi Thìn rực rỡ, thăng hoa. Tiền bạc cũng rất dồi dào, may mắn tới tấp. Bạn còn được quý nhân dẫn lối tìm cơ hội tốt.

Về tình duyên, bạn nên chủ động tìm hạnh phúc, đây là cơ hội tốt để tìm được nhân duyên tốt.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tý, Tuất.

Tuổi Tỵ

Tử vi thứ Hai ngày 1/4/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn ngày mới thăng hoa, tuổi Ngọ tình duyên kém sắc - Ảnh 2
Người tuổi Tỵ có công việc suôn sẻ trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ có công việc suôn sẻ trong ngày mới. Với khả năng sáng tạo tốt, bạn khiến ai cũng nể phục và tin tưởng.

Dù vậy, bạn lại khá vô tâm, khiến chuyện tình cảm càng tệ hơn. Bạn nên học cách thấu hiểu, chia sẻ với đối phương hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, Sửu.

Tuổi Ngọ

Trong ngày mới, người tuổi Ngọ nên cẩn trọng khi đưa ra những quyết định về tiền bạc. Có thể vì tin người mà bạn phải chịu thiệt vào thân.

Chuyện tình cảm của bạn không được khởi sắc. Người có gia đình dễ tranh cãi. Người đang yêu đương vì mất đi cảm giác tươi mới mà dễ xa nhau.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, Hợi.

Tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi trong ngày mới sa sút. Bạn nên tập trung hơn, nếu không muốn sai lầm ngày một lớn.

Nguyên nhân cho sự tụt dốc này là vì chuyện tình cảm của bạn không được như ý. Đối phương có vẻ chưa đủ thấu hiểu cho những tâm sự của bạn.

Người độc thân lại không chịu mở lòng, khó có thể vui vẻ được.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tý, Dần.

Tuổi Thân

Tử vi thứ Hai ngày 1/4/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn ngày mới thăng hoa, tuổi Ngọ tình duyên kém sắc - Ảnh 3
Tài lộc của người tuổi Thân khởi sắc trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của người tuổi Thân khởi sắc trong ngày mới. Người làm công ăn lương bất ngờ có lộc. Người buôn bán cũng đắt hàng, nguồn thu tăng nhanh. Chỉ cần biết rõ ưu thế của mình thì tiền bạc sẽ càng dồi dào tìm đến bạn.

Trong ngày mới, bạn nên chú trọng sức khỏe hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, Dần.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu gặp nhiều tin vui trong ngày mới. Người độc thân tìm được nhân duyên tốt, tình cảm viên mãn.

Không chỉ vậy, bạn còn tin vui về tài lộc. Sau bao cố gắng, giờ thành quả khiến bạn vô cùng phấn khởi.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dần, Sửu.

Tuổi Tuất

Tài vận của người tuổi Tuất trong ngày mới khá tốt, đủ tiêu xài, không lo chuyện tiền bạc. Đây có lẽ là vận may bất ngờ, nhưng cũng là đền bù xứng đáng cho nỗ lực của bạn ngày tháng qua.

Về tình duyên, người độc thân có thể tìm được nhân duyên tốt, tính chuyện trăm năm.

Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, Thân.

Tuổi Hợi

Tử vi thứ Hai ngày 1/4/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn ngày mới thăng hoa, tuổi Ngọ tình duyên kém sắc - Ảnh 4
Vận trình ngày mới của người tuổi Hợi vì chuyện tình cảm không như ý nên có phần không tốt - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình ngày mới của người tuổi Hợi vì chuyện tình cảm không như ý nên có phần không tốt. Bạn mang tâm trạng không vui, dễ ảnh hưởng tới công việc.

Trong công việc, bạn nên cẩn thận tiểu nhân hãm hại. Bạn không cần phải tranh cãi, chuyện thiên hạ đừng nên quan tâm, dễ ảnh hưởng đến bản thân.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, Mão.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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