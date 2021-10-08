Tử vi thứ Bảy ngày 9/10/2021 của 12 con giáp: Tỵ - Dậu vận may tăng vọt, tài vận hanh thông, Tuất tiểu nhân bám gót, Ngọ cẩn thận chi tiêu

Trong thứ Bảy, người tuổi Tý làm ăn phát đạt, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Con giáp được cấp trên trọng dụng giao cho những công việc quan trọng. Kể từ đây, Tý có cơ hội thể hiện năng lực bản thân, lương thưởng nhân lên không ngừng. Ngoài ra, bản mệnh còn liên tiếp có được cơ hội đầu tư trong rất nhiều lĩnh vực, thu về lợi nhuận khủng khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 9/10/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Tâm trạng không tốt khiến công việc bị ảnh hưởng ít nhiều, nếu không mau chóng giải quyết rắc rối trước mặt, cả tình và tiền của con giáp đều tan thành mây khói.

Người tuổi Sửu đón nhận ngày thứ Bảy không mấy suôn sẻ khi mà chuyện tình cảm rắc rối. Bạn và người ấy đang trong giai đoạn “chiến tranh lạnh” kể từ cuộc cãi nhau trước đó. Hai người liên tục có những quan điểm không đồng nhất khiến đôi bên đều mệt mỏi.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/10/2021 của tuổi Dần

Tử vi dự đoán, vào thứ Bảy, người tuổi Dần vận trình lên hương, làm gì cũng thuận lợi. Dường như đây là thời gian để bạn có thể cho mọi người thấy năng lực của mình, chỉ với sự khéo léo và cẩn thận, tinh tế. Con giáp đánh đâu thắng đó, thu về nhiều tài lộc, của cải. Đặc biệt, Dần có thể lấn sân sang các lĩnh vực có liên quan đến ngành nghề chính của mình để kiếm thêm thu nhập. Con giáp nên làm gì cũng thành công.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/10/2021 của tuổi Mão

Thứ Bảy đến mang theo Hung tinh chiếu mệnh, người tuổi Mão dễ rơi vào cảnh bế tắc trong công việc. Bạn có thể bị người khác chèn ép, mất đi cơ hội phát huy được điểm mạnh của cá nhân mình. Đây có lẽ là thời điểm thích hợp để bản mệnh nhìn nhận lại những vấn đề xảy ra xung quanh, từ đó quyết định có nên tìm “bến đỗ” mới hay không.

Tuy nhiên, dù lựa chọn gì thì con giáp cũng nên cẩn trọng vì nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh sau này của bạn.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/10/2021 của tuổi Thìn

Thứ Bảy là thời điểm vàng son của Thìn trong việc kinh doanh cũng như thăng tiến sự nghiệp. Vận trình hanh thông, Thìn sẽ có được vô vàng bản hợp đồng, cơ hội mới để thể hiện bản thân cũng như gặt hái được nhiều thành công. Thêm vào đó, với bản tính chăm chỉ, chịu khó thì chẳng mấy chốc cuộc đời của con giáp này sẽ phất lên nhanh chóng, chẳng phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc nữa.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/10/2021 của tuổi Tỵ

Bước sang thứ Bảy, người tuổi Tỵ được Thần Tài chiếu cố giúp công việc trở nên thuận lợi. Nhiều cơ hội làm ăn mới giúp con giáp có sự phát triển vượt bậc trong tương lai. Vấn đề tài vận của Tỵ cũng vì thế mà hanh thông, xuôi thuận. Tiền bạc ùn ùn đổ vào túi, Tỵ không chỉ kiếm được tiền mà còn giữ được và biết cách đầu tư để “tiền đẻ ra tiền”.

Ngoài ra, vận đào hoa đang đến với người tuổi Tỵ, con giáp độc thân có thể tìm thấy chân ái của đời minh.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 9/10/2021 của tuổi Ngọ

Vào thứ Bảy này, người tuổi Ngọ cẩn thận tiền bạc, quản lý chi tiêu. Đường tài lộc có nhiều trắc trở, con giáp gặp nhiều khó khăn trong việc làm giàu.Bản mệnh niên học cách quản lý tiền bạc, chi xài tiết kiệm trước tình hình ảm đạm như hiện tại.

Rất may, chuyện tình cảm của con giáp không bị ảnh hưởng. Nhờ có người ấy luôn ở bên giúp đỡ và cổ vũ, tâm trạng của Ngọ sẽ tốt hơn nhiều.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/10/2021 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Bảy cho thấy người tuổi Mùi vận mệnh đen đuổi, gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống. Tài lộc đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, con giáp nên cẩn thận trong vấn đề tiền bạc, tránh tiêu xài phung phí. Bạn cũng hạn chế cho ai mượn nợ hoặc đứng ra giúp vay tiền bởi khả năng cao là không đòi lại được mà lại còn tước họa vào thân.

Chuyện tình cảm của Mùi cũng không có gì tiến triển, người độc thân vẫn chưa tìm được đối tượng như ý cho riêng mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/10/2021 của tuổi Thân

Tử vi cho thấy, vào ngày thứ Bảy, người tuổi Thân phất lên nhanh chóng, cuộc sống giàu sang phú quý. Con giáp có những quyết định sáng suốt liên quan tới tiền bạc, đầu tư đúng chỗ, ký kết hợp đồng sinh lời.Thậm chí, có người thân còn ngỏ ý muốn hỗ trợ, chỉ lối cho con giáp đến thành công.

Tuy nhiên, Thân cũng đừng vì thế mài kinh suất, con giáp nên cẩn trọng mọi việc để có những bước đi vững chắc trong tương lai.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/10/2021 của tuổi Dậu

Trong thứ Bảy, vận may của người tuổi Dậu tăng vọt, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Người làm kinh doanh sẽ được quý nhân dắt tay nên các thương vụ lớn đều xuôi chèo mát máy. Người làm công ăn lương thì có nhiều may mắn, tinh thần thoải mái, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đây, bản mệnh lấy được lòng tin từ cấp trên và nể trọng từ đồng nghiệp. Nếu Dậu biết tập trung đầu từ làm ăn vào thời điểm này thì chắc chắn sẽ có một năm viên mãn, thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 9/10/2021 của tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày chỉ rõ, tuổi Tuất đang gánh hạn lớn, hầu như mọi điều bản mệnh làm đều không được suôn sẻ. Con giáp vướng rất nhiều khó khăn trong công việc, những chi tiết tưởng chừng đơn giản nhất cũng khiến bạn mắc lỗi. Tiểu nhân “bám gót” quấy phá khiến mọi người đều hiểu lầm bạn. Chỉ trong một thời gian ngắn, Tuất đột nhiên trở thành tâm điểm của chỉ trích và thị phi.

Bởi vậy, con giáp nên cẩn trọng giữ mình, hạn chế đối đầu trực tiếp với “giông bão” kẻo rước thêm tai họa.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/10/2021 của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong thứ Bảy vận trình thuận lợi. Con giáp được cát tinh soi chiếu nên những chuyện trắc trở đều được hóa giải. Cuộc sống của người tuổi Hợi cũng sẽ có những chuyển biến tốt đẹp, con giáp có cơ hội gặp được những người bạn mới sẵn sàng giúp đỡ khi bản mệnh gặp khó khăn. Ngoài ra, mọi cố gắng trước đó đều được đền đáp, sự nghiệp của Hợi thu về thành công vang dội.

Vấn đề sức khỏe của con giáp cũng có những dấu hiệu tích cực. Con giáp hãy cố gắng duy trì chế độ tập luyện và ăn uống như hiện tại để bảo vệ cơ thể luôn khỏe mạnh.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.