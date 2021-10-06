Đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, vận trình thuận lợi, một tay 'quơ' hết cả danh vọng lẫn tiền tài

Tâm linh - Tử vi 06/10/2021 12:55

Trong những ngày đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tài lộc vẻ vang. Bản mệnh nếu biết nắm lấy thời cơ mà tập trung cố gắng sẽ thu về những thành công vang dội.

Tuổi Sửu

Vào đầu  tháng 9 âm lịch, người tuổi Sửu quét sạch vận đen, phất lên giàu có.  Con giáp được Thần tài sẽ ưu ái giúp cho mọi chuyện đều suôn sẻ, hanh thông trong công việc, thu nhập từ đó cũng dần dần tăng lên, bảo đảm cho họ 1 cuộc sống dư dả, viên mãn, thậm chí là giàu có. Chính vì vậy, tuổi Sửu hãy cố gắng hết mình trong những ngày này và chuẩn bị đón đợt những cơ hội tốt nhất với mình nhé.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thời gian trước, Dần liên tục bị tà khí bao vây nên vướng nhiều rắc rối, chuyện làm ăn cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bước qua tháng 9 âm lịch, Dần phất lên trông thấy, tài vận lũ lượt kéo về. Bản mệnh có cơ hội chứng minh được năng lực của bản thân, mở ra con đường thăng tiến cho mình. Ngoài ra, các mối quan hệ xã hội của con giáp đang phát triển rất tốt, Dần có cơ duyên gặp gỡ quý nhân giúp bạn chạm đến những thành công vượt bậc.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuỗi Mão

Bước sang đầu tháng 9 âm lịch, người tuổi Mão sẽ bước vào 1 giai đoạn hoàn toàn khác. Lúc này không những nhiều tin vui về chuyện tiền bạc sẽ đến với họ, mà những khúc mắc trong chuyện tình cảm cũng được giải quyết. Con giáp may mắn này có được cuộc sống ấm êm, viên mãn đúng như họ hằng mong muốn.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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