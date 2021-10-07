Trong 2 tháng cuối năm 2021, 3 con giáp may mắn phúc khí ngất trời, làm ăn thuận lợi, số dư trong tài khoản tăng lên không ngừng

Trong vòng 2 tháng cuối cùng của năm 2021, 3 con giáp ăn mắn công việc hanh thông, tiền vàng đầy ấp. Bản mệnh có được cuộc sống mà ít ai có được.

Tuổi Thìn

Đúng 2 tháng tới, người tuổi Thìn cát tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp này nên dường như những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay người tuổi Thìn. Chỉ cần kiên trì ắt sẽ thu được những kết quả tốt nhất. Vận khí của con giáp này trở nên vô cùng dồi dào, cho dù làm ở bất cứ ngành nghề nào cũng đều thu về thành tựu xuất sắc, không phải buồn phiền vì tiền bạc.

Chưa kể con giáp này còn có quý nhân bên cạnh soi đường dẫn lối nên làm đâu thắng đó, tiền tài dư dả quanh năm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vào thời gian trước không có sự phát triển rõ ràng nào trong cuộc sống, thậm chí còn phát sinh mâu thuẫn trong công việc, làm ảnh hưởng đến thu nhập. Tuy nhiên, trong 2 tháng cuối cùng của năm 2021, con giáp được Thần Tài chiếu cố nên vận thế khởi sắc, công việc trở nên ổn định. Các khoản thu nhập cũng vì thế mà tăng cao, con giáp này không còn phải lo lắng vì cơm áo gạo tiền nữa.

Đường tình duyên suôn sẻ, con giáp may mắn này có thể gặp được đối tượng như ý trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thông minh, cơ trí nên luôn có thể vươn lên vị trí đứng đầu hay đạt được thành công khiến người khác phải ngưỡng mộ. Trong 2 tháng cuối cùng của năm 2021, con giáp này có được sự hỗ trợ của Thái Tuế, vận thế của con giáp này tương đối hanh thông nhưng do thời gian trước đây gặp phải hạn tiểu nhân nặng nề nên công việc gặp không ít trở ngại.

Nếu đang muốn phát triển kinh doanh hay lấn sân sang một lĩnh vực mới, Dậu có thể làm ngay bây giờ bởi thời vận đang lên, con giáp sẽ có những bước tiến thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, vận trình thuận lợi, một tay 'quơ' hết cả danh vọng lẫn tiền tài Trong những ngày đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tài lộc vẻ vang. Bản mệnh nếu biết nắm lấy thời cơ mà tập trung cố gắng sẽ thu về những thành công vang dội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-2-thang-cuoi-nam-2021-3-con-giap-may-man-phuc-khi-ngat-troi-lam-an-thuan-loi-so-du-trong-tai-khoan-tang-len-khong-ngung-429306.html