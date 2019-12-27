Tử vi thứ Bảy ngày 28/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mùi được trọng dụng, tuổi Thân may mắn ngút trời

Theo tử vi 12 con giáp, ngày Tam hợp nên Tý nhận được nhiều may mắn. Không chỉ trong công việc mà chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều khởi sắc hơn mong đợi. Tinh thần lạc quan giúp bạn thoát khỏi những khó khăn, bế tắc và đạt được nhiều thành tựu bản thân mong muốn.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/12/2019 của 12 con giáp có lúc lên lúc xuống giúp bản mệnh lường trước được nhiều điều xảy ra với mình trong một ngày.

Dần đón nhận nhiều phúc báo trời ban. Công sức của bạn được đền đáp xứng đáng, không còn vướng nhiều trở ngại. Nhờ đầu tư đúng thời điểm, bạn nhận được nhiều nguồn lợi khủng đổ về liên tục. Ngày cuối tuần, bạn tha hồ mua sắm, thư giãn bên gia đình.

Sửu gặp phải những điều không may. Trong công việc, bạn không được công nhận, nỗ lực bao nhiêu cũng đổ sông đổ bể bấy nhiêu. Trong chuyện tình cảm, bạn nhận được nhiều lời tỏ tình tuy nhiên là những lời trêu đùa. Lời khuyên cho Sửu là nên bình tĩnh, đừng nóng giận vô cớ khiến bản thân chịu thiệt thòi.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/12/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Bảy ngày 28/12/2019 của tuổi Mão có nhiều kế hoạch hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, kế hoạch của Mão được phát triển tốt đẹp. Bạn được cấp trên, đồng nghiệp giúp sức nên mọi sự hanh thông. Mão được quý nhân giúp đỡ, khắc phục được những vấn đề vướng mắc trước đây. Chuyện tình cảm cũng khá vượng sắc. Người độc thân tìm được ý trung nhân.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/12/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn cực kỳ cứng đầu, không tiếp thu ý kiến của bất cứ ai. Vì vậy mà bạn làm gì cũng không hanh thông, thuận lợi. Nhất là những kế hoạch làm một mình đều gặp nhiều chuyện rắc rối, khó khăn không ai giúp đỡ.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/12/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Bảy ngày 28/12/2019 của tuổi Tỵ tiền tiêu không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ dễ phát tài từ nghề tay trái. Vì vậy hãy đầu tư vào bất động sản, hoặc chứng khoán để thu về nguồn lợi khủng. Tuy nhiên bạn không nên ba hoa, kiêu ngạo khiến người khác chỉ muốn tránh xa. Hãy sống khiêm tốn, đừng ngủ quên trên chiến thắng.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/12/2019 của tuổi Ngọ

Ngọ có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn. Trong công việc, bạn nhận được nhiều cơ hội thăng tiến. Trong chuyện tình cảm, Ngọ có cơ hội tiếp xúc nhiều người nên thoát ế trong nháy mắt. Người có người yêu, gia đình bắt đầu thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/12/2019 của tuổi Mùi

Mùi nhận được tin vui trong ngày, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp yêu mến. Vấn đề tài chính của bạn cũng được cải thiện rõ rệt. Bạn được cấp trên giao hết cho những dự án quan trọng. Bên cạnh đó, bạn nên lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người khác để hoàn thiện kỹ năng của bản thân nhiều hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/12/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Bảy ngày 28/12/2019 của tuổi Thân đầu tư bất động sản - Ảnh minh họa: Internet

Thân là con giáp thông minh, giỏi đầu tư nên thu về nguồn tiền khủng. Bạn gặp nhiều may mắn, được nhiều người yêu mến. Chuyện tình cảm của bạn cũng bắt đầu có nhiều tiến triển tốt đẹp. Bạn và người ấy không còn cãi vã hay bất đồng quan điểm nhiều như trước.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/12/2019 của tuổi Dậu

Dậu gặp khá nhiều rắc rối vì không định hướng được những điều mình làm. Bạn không có mục tiêu cụ thể nên cũng không thể đạt được thành công. Dậu nên thận trọng những mối quan hệ xã giao, đừng tiếp xúc với những người lợi dụng, tìm cách hãm hại mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/12/2019 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Bảy ngày 28/12/2019 của tuổi Tuất gặp nhiều trở ngại - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, Tuất gặp nhiều trở ngại. Người làm công ăn lương bị cấp trên khiển trách vì không có trách nhiệm. Người kinh doanh có nhiều cơ hội thăng tiến nhưng không biết nắm bắt. Bạn bỏ lỡ những điều tốt đẹp nên tâm trạng mệt mỏi, buồn phiền không yên.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/12/2019 của tuổi Hợi

Người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu nhận được nhiều tin vui về đường tài lộc. Nói chung đường tiền tài và tình cảm của bạn vô cùng vượng sắc, không gặp bất cứ khó khăn hay trở ngại gì. Hợi nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều may mắn bất ngờ đến với mình trong ngày cuối tuần.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm