Tý có người hỗ trợ, vận mệnh vô cùng hanh thông và suôn sẻ. Ngày thứ Bảy cuối tuần, có thể bạn sẽ nhận được lộc mời đi ăn. Đây là cơ hội tốt để bạn giảm bớt áp lực trong công việc, gặp gỡ được bạn bè mới.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/9/2019 của 12 con giáp chỉ rõ những điều xấu hoặc tốt xảy ra trong ngày của bản mệnh. Nhờ đó mà bạn chuẩn bị được tinh thần để đối mặt với những điều sắp diễn ra.

Dần được quý nhân che chở nên mọi sự hanh thông, thuận lợi. Bạn là con giáp may mắn nắm bắt được cơ hội kiếm tiền tỷ, được cấp trên trọng dụng, nâng đỡ. Đây là thử thách mới đặt ra trong sự nghiệp của bạn. Nếu thuận lợi đạt được thành quả tốt, bạn sẽ được trọng dụng, tiếng tăm càng vang xa hơn.

Có rất nhiều thử thách đặt ra cho bạn nhưng Sửu vẫn nhanh nhẹn giải quyết tốt. Dù việc có khó khăn đến mấy, bạn cũng có thể một mình xử lý, không dựa vào bất cứ ai. Tuy nhiên bạn lại làm phật lòng, không vui khá nhiều người. Lời khuyên cho Sửu là nên cư xử hòa nhã, đừng quá kiêu ngạo.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/9/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Bảy ngày 21/9/2019 của tuổi Mão tài lộc vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, vận tài lộc của Mão khá vượng sắc, hanh thông. Người theo lĩnh vực kinh doanh, buôn bán sẽ nhận được nhiều lời mời hợp tác. Người làm công ăn lương sẽ được tăng lương thưởng, thăng tiến không ngừng trong thời gian sắp tới.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/9/2019 của tuổi Thìn

Thứ Bảy là một ngày khá thuận lợi với tuổi Thìn. Bạn có thể thoải mái gặp gỡ đối tác trong tâm thế tự tin và hưng phấn nhất. Nhờ vậy mà hợp đồng được ký kết, bạn được cấp trên trọng dụng. Ngày cuối tuần, tài ngoại giao của bạn được phát huy hết công suất.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/9/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Bảy ngày 21/9/2019 của tuổi Tỵ được cấp trên khen - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ nhận được nhiều lời khen vì sự chính trực, liêm minh của mình. Người giữ vai trò lãnh đạo luôn được cấp dưới ngưỡng mộ, học hỏi. Tuy nhiên đôi khi bạn lại cứng nhắc và bảo thủ. Điều này không tốt cho công việc của bạn ở hiện tại. Tốt nhất là nên thay đổi để không gây cảm giác khó chịu cho nhân viên cấp dưới.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/9/2019 của tuổi Ngọ

Theo tử vi mới nhất, Ngọ gặp phải tai họa, tranh chấp với đồng nghiệp và người thân. Ở nhà, bạn xích mích với anh chị em, cha mẹ. Ở công ty, bạn gây ra hiểu lầm với đồng nghiệp, cấp trên. Điều này khiến tâm trạng của bạn sa sút trầm trọng. Nói chung ngày cuối tuần của Ngọ vô cùng thảm hại và u ám.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/9/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Bảy ngày 21/9/2019 của tuổi Mùi có cơ hội thể hiện tài năng - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có nhiều cơ hội phát huy thực lực của mình. Bạn không còn thiếu tự tin về bản thân, đây là một dấu hiệu vô cùng tốt. Tuy nhiên bạn cũng nên học cách lắng nghe để tiếp thu ý kiến của người đi trước. Chắc chắn những thông tin và bài học đó sẽ giúp ích cho bạn khá nhiều trong công việc.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/9/2019 của tuổi Thân

Thân gặp khá nhiều lời chỉ trích về tác phong làm việc trong ngày cuối tuần. Điều này khiến bạn không vui và dễ nổi giận. Tuy nhiên Thân đừng nên giận quá mất khôn. Hãy nhẫn nhịn và thay đổi cách làm việc của mình để được cấp trên, đồng nghiệp công nhận.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/9/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Bảy ngày 21/9/2019 của tuổi Dậu gặp nhiều chuyện không vui - Ảnh minh họa: Internet

Ngày cuối tuần vì công việc quá nhiều nên Dậu dễ dẫn đến stress. Bạn mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Điều này khiến bạn không thể tập trung vào những việc mình đang làm. Vì vậy mà gây ra nhiều sai sót, hiểu lầm nên bị cấp trên quở trách, trừ lương.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/9/2019 của tuổi Tuất

Tuất khá tự tin về bản thân mình. Nhờ vậy mà bạn nắm bắt nhiều cơ hội thăng tiến, một bước tiến lên vị trí mà bản thân mong muốn bấy lâu nay. Những người tuổi Tuất khá khiêm tốn, thành công cũng không kiêu ngạo. Vì vậy mà bạn được nhiều người yêu thương.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/9/2019 của tuổi Hợi

Hợi nên bình tĩnh, nhẫn nhịn. Gặp chuyện gì không vui hay chướng mắt cứ làm ngơ. Hãy cứ để người ta nói xấu bạn, bạn đừng nổi nóng đáp trả. Bởi quả báo sẽ đến với những người đó sớm thôi. Điều quan trọng là bạn phải kiềm chế được những cảm xúc nóng giận của mình để thành công hơn trong công việc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm