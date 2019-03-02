Tử vi thứ bảy ngày 2/3/2019 của 12 con  giáp: Tuổi Thìn bị hiểu lầm, tuổi Sửu vướng thị phi

Dù vậy, đường tình duyên của bạn không được như ý. Bạn vẫn đang tìm kiếm một nửa như mong muốn. Những ai có đôi thì vì vội vã quá mà không để ý đến cảm nhận của đối phương. Tốt nhất là nên chậm lại để thấu hiểu nhau hơn.

Vận tài lộc của người tuổi Tý trong ngày mới rất khả quan. Thu nhập từ công việc chính dồi dào, dư sức để bạn chi trả cho những chi phí thiết yếu, còn có thể đầu tư kinh doanh nếu muốn.

Trong ngày mới, người tuổi Sửu quyết đoán và mạnh mẽ hơn. Công việc từ đó sẽ thuận lợi, được cấp trên khen ngợi.

Dù vậy, mối quan hệ với đồng nghiệp không được tốt, dễ có thị phi. Và vì chỉ tập trung vào công việc nên bạn không có thời gian chăm sóc sức khỏe, dễ có dấu hiệu mệt mỏi. Bạn nên dành thời gian rèn luyện cơ thể nhiều hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, Dậu.

Tuổi Dần

Vận trình ngày mới của người tuổi Dần khá tốt đẹp, nhất là chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình ngày mới của người tuổi Dần khá tốt đẹp, nhất là chuyện tình cảm. Giữa bạn và đối phương có tình cảm ngày một sâu sắc, càng thêm gắn bó. Những người độc thân sẽ gặp được tình yêu đích thực, có thể phát triển thành mối quan hệ lâu dài.

Công việc trong ngày của người tuổi Dần cũng tương đối nhẹ nhàng, chỉ cần hoàn thành những việc còn dang dở, sau đó có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Quý nhân phù trợ: tuổi Ngọ, Tuất.

Tuổi Mão

Tài lộc trong ngày mới của người tuổi Mão thuận lợi, có thể mở rộng kinh doanh, tăng thêm thu nhập. Bên cạnh đó, nguồn thu phụ cũng có dấu hiệu tăng.

Đây là lúc những mâu thuẫn giữa các cặp đôi được gỡ bỏ. Tài chính đã có, bạn có thể mua tặng nửa kia món quà ý nghĩa.

Dù vậy, sức khỏe của người tuổi Mão có chút giảm sút, cần có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, Hợi.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của người tuổi Thìn có mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao. Có vẻ vì mắc lỗi trong ăn nói nên khiến đối phương cảm thấy không được tôn trọng. Từ đó, bạn dễ gặp vấn đề trong cách cuộc đàm phán, ký kết hợp đồng. Tốt nhất là bạn nên cẩn thận hơn, tập trung vào mục tiêu của mình.

Sức khỏe của người tuổi Thìn ổn định.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, Dậu.

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ trong ngày có dấu hiệu thăng tiến tốt - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ trong ngày có dấu hiệu thăng tiến tốt. Bạn chỉ cần vận dụng hết khả năng, kiến thức của mình là có thể tỏa sáng. Với những ai làm quản lý thì đây là lúc bạn thu phục lòng tin của nhân viên.

Nếu gặp căng thẳng, bạn có thể đi dạo, vận động để thoải mái hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, Sửu.

Tuổi Ngọ

Ngày mới của người tuổi Ngọ có nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Bạn được nửa kia quan tâm chăm sóc tận tình, tình yêu càng thăng hoa hạnh phúc.

Người độc thân đã bước ra khỏi nỗi đau quá khứ và sẵn sàng cho những mối quan hệ mới.

Sự nghiệp của tuổi Ngọ khá tốt, bạn không phải vất vả quá nhiều để đạt được kế hoạch đề ra.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, Tuất.

Tuổi Mùi

Vận trình ngày mới của người tuổi Mùi vướng chuyện tình cảm không tốt. Người có gia đình dễ mâu thuẫn, dễ nảy sinh tranh cãi. Người đang yêu cần biết vun đắp giữ gìn tình cảm hơn. Đừng để mất rồi lại hối tiếc.

Tài lộc trong ngày khá tốt, không bị hao hụt.

Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, Ngọ.

Tuổi Thân

Ngày mới của người tuổi Thân có những bước tiến mới trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới của người tuổi Thân có những bước tiến mới trong sự nghiệp. Bạn được người đi trước dẫn đường, phát huy được khả năng.

Vận may đến với tài lộc của người tuổi Thân. Người kinh doanh làm ăn phát tài, thực hiện được những kế hoạch đề ra.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, Dậu.

Tuổi Dậu

Vận trình ngày mới của người tuổi Dậu có phần sa sút. Bạn nên giữ các mối quan hệ trong tầm kiểm soát.

Trong tình yêu, không phải lúc nào cũng như bạn muốn. Hãy cẩn thận bị phản bội, chơi xấu mà mất cả tình lẫn tiền.

Và tuổi Dậu nên cẩn thận trong công việc, tránh mắc lỗi khó sửa đổi. Tốt nhất là bạn nên giữ tinh thần ổn định, sớm khắc phục tình trạng này.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, Sửu.

Tuổi Tuất

Ngày mới của người tuổi Tuất đạt được thành tựu nhờ sự quyết đoán. Bạn nắm bắt được cơ hội, và biết mình muốn gì.

Trong công việc, bạn tìm được hướng đi mới, nhờ vào kinh nghiệm và kiến thức có được.

Dù vậy, tuổi Tuất cần chú ý đến sức khỏe, đừng bỏ bê bản thân.

Quý nhân phù trợ: tuổi Ngọ, Dần.

Tuổi Hợi

Ngày mới của người tuổi Hợi, kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới của người tuổi Hợi, kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt. Và bạn dần quen với guồng quay công việc, càng có nhiều lời đề nghị kinh doanh.

Với những ai làm công ăn lương thì tài vận có khởi sắc, không quá khó khăn.

Tình duyên của người tuổi Hợi với người độc thân vẫn đang phân vân. Còn ai có đôi, có gia đình sẽ có nhiều bất hòa.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, Tý.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.