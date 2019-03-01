Những người phụ nữ mạnh mẽ nhất trong 12 con giáp

Tâm linh - Tử vi 01/03/2019 05:26

Những nàng giáp này được xem là mạnh mẽ và can trường nhất trong 12 con giáp. Họ dám theo đuổi điều mình muốn, và thẳng thừng từ bỏ thứ làm mình đau.

Tuổi Dậu

Phụ nữ tuổi Dậu luôn đúng giờ, đầy nghĩa khí và có trách nhiệm, dù rằng họ cũng là người nóng tính. Nếu không thể làm ngay được việc gì, cô ấy sẽ có cảm giác không hài lòng. Phụ nữ tuổi này thích theo đuổi những gì hoàn hảo, có yêu cầu cao với bản thân và luôn cố gắng đến cùng vì điều mình muốn.

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Sức mạnh từ tinh thần của phụ nữ tuổi Dậu khiến nhiều người phải nể phục - Ảnh minh họa: Internet

Dù có áp lực nặng nề thế nào, phụ nữ tuổi Dậu vẫn giữ đúng trách nhiệm và hoàn thành công việc đến cùng. Sức mạnh từ tinh thần của nàng giáp này khiến nhiều người phải nể phục. Nhưng nếu cởi bỏ hết mạnh mẽ gai góc thì phụ nữ tuổi Dậu vẫn đầy yếu đuối và cần được đàn ông chở che.

Tuổi Mão

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Bản thân phụ nữ tuổi Mão cũng mang một tinh thần đầy chất đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Mão có cuộc sống phong phú với nhiều mối quan hệ, bạn bè. Cô ấy thông minh, chăm chỉ nên luôn đạt được những gì mong muốn. Cô ấy có nhiều bạn bè là nam giới bởi sự phóng khoáng, cởi mở luôn khiến đàn ông thấy gần gũi. Bản thân nàng giáp này cũng mang một tinh thần đầy chất đàn ông. Phụ nữ tuổi Mão làm việc có khi không cẩn thận, do bất cẩn vội vàng. Nhưng họ không bao giờ để bụng chuyện gì.

Tuổi Ngọ

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Phụ nữ tuổi Ngọ mạnh mẽ như một người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Ngọ luôn muốn hơn người khác. Đây là nàng giáp mạnh mẽ như một người đàn ông. Những việc cô ấy đã muốn làm thì thường rất cố chấp, lạnh lùng và đầy kiên định. Dù vậy, cô ấy cũng không khiến đàn ông quá sợ vì sự cá tính này. Ngược lại, phụ nữ tuổi Ngọ thường khiến đàn ông say mê một cách lạ lùng. Bởi ở bên một người phụ nữ thế này, đàn ông luôn có cảm giác hào hứng, như thách đấu với sự khó đoán, thú vị.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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