Tử vi thứ Bảy ngày 11/7/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ tiền bủa vây, tuổi Mùi sa chân vào hố vàng

Theo tử vi 12 con giáp, Tý có một ngày không mấy suôn sẻ vì thường xuyên gặp tiểu nhân hãm hại. Bạn dự tính chuyện gì cũng gặp phải trở ngại vì có người đứng sau chơi xấu. Vì vậy hãy thận trọng trong cách ăn nói, hành động để không bị kẻ xấu hạ bệ, đánh mất vị trí hiện tại.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/7/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh dự đoán được một ngày sẽ xảy ra với mình những gì để tìm cách đề phòng.

Dần phải nhìn trước ngó sau khi thực hiện việc gì đó, đừng để kẻ xấu có cơ hội hãm hại mình. Những hành động không đúng, bạn sẽ trả cái giá vô cùng đắt. Thế nên hãy sáng suốt, bình tĩnh khi bắt tay thực hiện một việc gì đó. Trong chuyện tình duyên cũng hãy dành thời gian cho nhau nhiều hơn để tình cảm không nguội lạnh.

Sửu gặp được nhiều may mắn trong ngày. Trong công việc, bạn được nhiều người ngưỡng mộ vì tài giải quyết công việc nhanh gọn lẹ. Trong chuyện tình cảm, bạn tìm được mối nhân duyên như ý. Tuy nhiên nên thận trọng với những người bạn mới quen, vì họ có thể lợi dụng bạn.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/7/2020 của tuổi Mão

Mão có kẻ cạnh tranh rất hiểu rõ về bạn. Người này rất thân thiết với bạn, vì vậy hãy hết sức thận trọng đừng để bản thân bị lừa gạt mất tình, mất tiền. Trong tình cảm, bạn cũng gặp khá nhiều khó khăn. Mỗi người một ý, bất đồng quan điểm nên khiến bạn vô cùng đau đầu không biết giải quyết như thế nào mới thích hợp.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/7/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Bảy ngày 11/7/2020 của tuổi Thìn may mắn chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Thìn được sao may mắn chiếu mệnh nên gặp nhiều chuyện vui đến bất ngờ. Nhất là về vấn đề tiền bạc, bạn không còn lâm vào tình cảnh thiếu hụt như trước đây. Lời khuyên cho Thìn trong ngày, dù có bận rộn đến mấy cũng đừng quên ăn uống, nghỉ ngơi điều độ.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/7/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ tiền bạc bủa vây, tiêu hoài không hết. Thu nhập từ nghề tay trái đổ về khiến bạn chóng mặt, hoa mắt. Đây là động lực giúp bạn chăm chỉ làm việc, kiếm tiền nhiều hơn. Hãy phấn đấu hết sức để có cuộc sống như bản thân mong muốn. Nên nhớ chỉ cần bạn nỗ lực, mọi điều tốt đẹp sẽ tìm đến.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/7/2020 của tuổi Ngọ

Vận tiền bạc của bạn có dấu hiệu phát triển vượt bậc, vượng sắc hơn mong đợi. Nguồn thu nhập của bạn trên mức trung bình nên tha hồ tiêu không lo túng thiếu. Bạn nên tận dụng cơ hội này để thực hiện những dự án riêng của bản thân. Chắc chắn bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu lớn.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/7/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Bảy ngày 11/7/2020 của tuổi Mùi sa chân hố vàng - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Mùi may mắn sa chân vào hố vàng hố bạc nên tiêu cả đời không hết. Trong công việc, bạn nhận được lời đánh giá cao của cấp trên. Trong chuyện tình cảm, bạn có cơ hội gặp gỡ nhiều người nên sẽ thoát ế trong thời gian sớm nhất.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/7/2020 của tuổi Thân

Thân đối mặt với nhiều trục trặc, rắc rối. Công việc của bạn gặp nhiều chuyện buồn vì bị tiểu nhân hãm hại, tiền mất tật mang, tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Trong chuyện tình cảm, người độc thân chỉ một mình, không tìm được ý trung nhân như bản thân mong muốn.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/7/2020 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Bảy ngày 11/7/2020 của tuổi Dậu họa thị phi bủa vây - Ảnh minh họa: Internet

Dậu gặp phải họa thị phi từ trên trời rơi xuống khiến bạn mệt mỏi không yên. Vì vậy hãy hết sức thận trọng trong công việc lẫn những mối quan hệ xung quanh. Lời khuyên cho Dậu hãy cố gắng hết sức, sáng suốt giải quyết vấn đề đừng để kẻ xấu lợi dụng.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/7/2020 của tuổi Tuất

Vận tình cảm của Tuất gặp nhiều chuyện buồn. Mối quan hệ của bạn không như ý, thường xuyên xảy ra cãi vã, tranh cãi không dứt. Bên cạnh đó công việc cũng không gặp nhiều thuận lợi. Vận tiền bạc của bạn không ổn định khiến tâm trạng không mấy tốt.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/7/2020 của tuổi Hợi

Hợi dễ nóng giận nên đánh mất nhiều cơ hội tốt trong công việc. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng gặp nhiều chuyện buồn, người độc thân không tìm được ý trung nhân. Người có người yêu, gia đình xảy ra nhiều xung đột, tranh cãi vì bất đồng quan điểm sống.

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