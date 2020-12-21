Tử vi thứ Ba ngày 22/12/2020 của 12 con giáp: Sửu phúc lộc tề tựu, Dần phú quý phát tài, Thân thị phi bủa vây

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, vì bị sao xấu chiếu mệnh, thị phi vây quanh nên Tý sẽ có ngày mới trầy trật lắm phen. Chẳng những bị nói xấu, hãm hại, con giáp xui xẻo này còn đối mặt với nguy cơ bị một nửa “cắm sừng”, mất cả tình lẫn tiền.

Tử vi thứ Ba ngày 22/12/2020 của 12 con giáp sẽ giúp bản mệnh đoán biết trước được những điều xảy ra với mình để chuẩn bị tinh thần ứng phó, hóa giải kiếp nạn.

Được sao Chính Quan soi chiếu nên Dần sẽ có ngày mới thuận buồm xuôi gió. Công việc hanh thông, có cơ hội thăng chức tăng lương nên Dần sẽ kiếm được bộn tiền, tha hồ ăn sung mặc sướng, tận hưởng vinh hoa phú quý.

Ngày mới hanh thông thuận lợi, tiền tài đỏ chót như son nên Sửu dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng kiếm được bộn tiền. Buổi sáng tin vui gõ cửa, buổi trưa phúc lộc tề tựu, buổi tối đếm tiền sái tay nên Sửu cứ thế mà phất, sung sướng an nhàn.

Nếu cứ bảo thủ, cố chấp bạn sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 22/12/2020 của Mão

Ai cũng biết Mão là con giáp tử tế, chân thành và biết nghĩ cho người khác. Tuy nhiên, trong một số trường hợp Mão đừng quá cứng nhắc, hãy hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe ý kiến của người khác. Nếu cứ bảo thủ, cố chấp bạn sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm của mình.

Tử vi thứ Ba ngày 22/12/2020 của Thìn

Thìn cần cư xử hòa nhã, biết cách kiềm chế cảm xúc nếu không sẽ vì một phút bốc đồng mà gây ra đại họa. Chỉ cần vượt qua ngày mới đầy tai ương này Thìn sẽ lại may mắn hanh thông, tài lộc dồi dào.

Tử vi thứ Ba ngày 22/12/2020 của Tỵ

Công việc thuận lợi, sự nghiệp hanh thông, tình tiền như ý nên Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ cũng có tử vi ngày mới phơi phới hân hoan. Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng ấm êm viên mãn, muốn khổ cũng không được.

Ngọ đừng vung tay quá trán, cũng đừng thích gì mua nấy mà không tính toán kẻo rỗng túi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 22/12/2020 của Ngọ

Sáng tạo, có gan làm giàu nên Ngọ kiếm tiền cực dễ, quơ tay hốt bạc. Tuy nhiên, Ngọ đừng vung tay quá trán, cũng đừng thích gì mua nấy mà không tính toán kẻo rỗng túi, nợ nần chồng chất chỉ sau một đêm.

Tử vi thứ Ba ngày 22/12/2020 của Mùi

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm Mùi sẽ được hái trái ngọt với mưa tài lộc ập xuống đầu, thu nhập tăng theo cấp số nhân. Tiền đè ngộp thở, cứ vơi lại đầy nên từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 Mùi cứ thế mà phất.

Tử vi thứ Ba ngày 22/12/2020 của Thân

Những sai lầm trong công việc sẽ khiến Thân đánh mất uy tín bấy lâu nay gầy dựng, thậm chí bị đồng nghiệp xấu hãm hại đến mức lâm vào đường cùng. Muốn biến nguy thành an, bảo vệ chính mình Thân hãy tránh xa thị phi, cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói.

Dậu hãy đối đáp thiện chí, đừng quá tự cao kẻo ai cũng chán ghét - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 22/12/2020 của Dậu

Dậu cần học cách bao dung, đừng quá cố chấp, áp đặt kẻo không ai dám kết thân với bạn. Nếu có mâu thuẫn, tranh chấp với đồng nghiệp Dậu hãy đối đáp thiện chí, đừng quá tự cao kẻo ai cũng chán ghét.

Tử vi thứ Ba ngày 22/12/2020 của Tuất

Ngày mới của Tuất sẽ không mấy suôn sẻ, liên tục gặp tai bay vạ gió nên Tuất làm gì cũng trục trặc. Thế nên, nếu đang có ý định đầu tư kinh doanh Tuất hãy chờ đến hôm sau hẵng bắt tay vào thực hiện.

Tử vi thứ Ba ngày 22/12/2020 của Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có ngày mới với tin vui tài lộc gõ cửa tới tấp. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật nên Hợi tha hồ đếm tiền sái tay, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi.

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