Tử vi thứ Ba ngày 22/12/2020 của 12 con giáp: Sửu phúc lộc tề tựu, Dần phú quý phát tài, Thân thị phi bủa vây

Tâm linh - Tử vi 21/12/2020 06:10

Dưới đây là tử vi thứ Ba ngày 22/12/2020 của 12 con giáp, Dần, Sửu liên tục đón vinh hoa phú quý, song hỷ lâm môn, Thân lành ít dữ nhiều, nợ nần chồng chất.

Tử vi thứ Ba ngày 22/12/2020 của 12 con giáp sẽ giúp bản mệnh đoán biết trước được những điều xảy ra với mình để chuẩn bị tinh thần ứng phó, hóa giải kiếp nạn. 

Tu vi thu Ba ngay 22 12 2020 cua 12 con giap 1
Chẳng những bị nói xấu, hãm hại, con giáp xui xẻo này còn đối mặt với nguy cơ bị một nửa 'cắm sừng' - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 22/12/2020 của Tý

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, vì bị sao xấu chiếu mệnh, thị phi vây quanh nên Tý sẽ có ngày mới trầy trật lắm phen. Chẳng những bị nói xấu, hãm hại, con giáp xui xẻo này còn đối mặt với nguy cơ bị một nửa “cắm sừng”, mất cả tình lẫn tiền.

Tử vi thứ Ba ngày 22/12/2020 của Sửu

Ngày mới hanh thông thuận lợi, tiền tài đỏ chót như son nên Sửu dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng kiếm được bộn tiền. Buổi sáng tin vui gõ cửa, buổi trưa phúc lộc tề tựu, buổi tối đếm tiền sái tay nên Sửu cứ thế mà phất, sung sướng an nhàn.

Tử vi thứ Ba ngày 22/12/2020 của Dần

Được sao Chính Quan soi chiếu nên Dần sẽ có ngày mới thuận buồm xuôi gió. Công việc hanh thông, có cơ hội thăng chức tăng lương nên Dần sẽ kiếm được bộn tiền, tha hồ ăn sung mặc sướng, tận hưởng vinh hoa phú quý. 

Tu vi thu Ba ngay 22 12 2020 cua 12 con giap 2
Nếu cứ bảo thủ, cố chấp bạn sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 22/12/2020 của Mão

Ai cũng biết Mão là con giáp tử tế, chân thành và biết nghĩ cho người khác. Tuy nhiên, trong một số trường hợp Mão đừng quá cứng nhắc, hãy hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe ý kiến của người khác. Nếu cứ bảo thủ, cố chấp bạn sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm của mình.

Tử vi thứ Ba ngày 22/12/2020 của Thìn

Thìn cần cư xử hòa nhã, biết cách kiềm chế cảm xúc nếu không sẽ vì một phút bốc đồng mà gây ra đại họa. Chỉ cần vượt qua ngày mới đầy tai ương này Thìn sẽ lại may mắn hanh thông, tài lộc dồi dào.

Tử vi thứ Ba ngày 22/12/2020 của Tỵ

Công việc thuận lợi, sự nghiệp hanh thông, tình tiền như ý nên Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ cũng có tử vi ngày mới phơi phới hân hoan. Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng ấm êm viên mãn, muốn khổ cũng không được. 

Tu vi thu Ba ngay 22 12 2020 cua 12 con giap 3
Ngọ đừng vung tay quá trán, cũng đừng thích gì mua nấy mà không tính toán kẻo rỗng túi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 22/12/2020 của Ngọ

Sáng tạo, có gan làm giàu nên Ngọ kiếm tiền cực dễ, quơ tay hốt bạc. Tuy nhiên, Ngọ đừng vung tay quá trán, cũng đừng thích gì mua nấy mà không tính toán kẻo rỗng túi, nợ nần chồng chất chỉ sau một đêm.

Tử vi thứ Ba ngày 22/12/2020 của Mùi

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm Mùi sẽ được hái trái ngọt với mưa tài lộc ập xuống đầu, thu nhập tăng theo cấp số nhân. Tiền đè ngộp thở, cứ vơi lại đầy nên từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 Mùi cứ thế mà phất.

Tử vi thứ Ba ngày 22/12/2020 của Thân

Những sai lầm trong công việc sẽ khiến Thân đánh mất uy tín bấy lâu nay gầy dựng, thậm chí bị đồng nghiệp xấu hãm hại đến mức lâm vào đường cùng. Muốn biến nguy thành an, bảo vệ chính mình Thân hãy tránh xa thị phi, cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. 

Tu vi thu Ba ngay 22 12 2020 cua 12 con giap 4
Dậu hãy đối đáp thiện chí, đừng quá tự cao kẻo ai cũng chán ghét - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 22/12/2020 của Dậu

Dậu cần học cách bao dung, đừng quá cố chấp, áp đặt kẻo không ai dám kết thân với bạn. Nếu có mâu thuẫn, tranh chấp với đồng nghiệp Dậu hãy đối đáp thiện chí, đừng quá tự cao kẻo ai cũng chán ghét.

Tử vi thứ Ba ngày 22/12/2020 của Tuất

Ngày mới của Tuất sẽ không mấy suôn sẻ, liên tục gặp tai bay vạ gió nên Tuất làm gì cũng trục trặc. Thế nên, nếu đang có ý định đầu tư kinh doanh Tuất hãy chờ đến hôm sau hẵng bắt tay vào thực hiện.

Tử vi thứ Ba ngày 22/12/2020 của Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có ngày mới với tin vui tài lộc gõ cửa tới tấp. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật nên Hợi tha hồ đếm tiền sái tay, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Đúng 7 ngày nữa: 4 con giáp vận may rực rỡ, lộc lá thăng hoa, quơ tay là hốt bạc

Đúng 7 ngày nữa: 4 con giáp vận may rực rỡ, lộc lá thăng hoa, quơ tay là hốt bạc

Xem tử vi tuần mới cho thấy, nếu thuộc 4 con giáp may mắn chạm đỉnh này gia chủ sẽ hút cạn lộc trời, túi lúc nào cũng có tiền tỷ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi ngày mới 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang