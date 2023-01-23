Tử vi thứ Ba 24/1/2023 của 12 con giáp: Dần - Mùi tiền bạc phủ phê, tài lộc vượng phát, Mão - Thìn hao hụt của cải, vận trình ảm đạm

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra có tốt, có xấu. Người tuổi này có xu hướng nhiệt tình và hào hứng quá mức với công việc hiện tại. Điều này sẽ giúp bản mệnh nhanh chóng hoàn thành công việc được giao song đi kèm là những sai lầm không đáng có. Những vấn đề cần chi tiền phát sinh cùng một lúc khiến cho con giáp này tiêu tốn không ít tiền bạc, của cải. Do đó, hãy kiểm soát chi tiêu chặt chẽ để có được nguồn tài chính tăng trở lại.

Con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu không được ổn định. Người tuổi này dành tất cả thời gian cho các mối quan hệ xã giao để tìm kiếm các cơ hội chuyển mình. Song, đây có lẽ không phải là thời điểm thích hợp để mọi việc diễn ra như mong muốn. Đã đến lúc con giáp này nên tìm cho mình những phương án kiếm tiền dự phòng để nâng cao nguồn thu nhập hiện tại. Nếu như vẫn tiếp tục chi tiêu phung phí thì sớm muộn gì bạn cũng bị “cháy túi”.

Vận trình tình cảm ảm đạm, tẻ nhạt. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy chẳng đi tới đây khi cả hai không còn dành nhiều mặn nồng với tình cảm này. Đôi lứa yêu nhau nảy sinh mâu thuẫn liên tục vì không tìm được tiếng nói đồng điều.

Ngoài ra, chuyện tình cảm trở nên kém sắc. Trong ngày tự hình, dường như trong lòng bạn chất chứa thêm nhiều nỗi lo, nỗi day dứt không yên. Hơn thế, sự nóng giận và cáu gắt vô cớ của bạn khiến cho đối phương cảm thấy không được xem trọng.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra tương đối thuận lợi. Người tuổi này có đủ năng lực và ứng biến linh hoạt trước mọi vấn đề xảy ra trong công việc. Vận trình tài lộc trên đà tăng tiến. Chất lượng cuộc sống của con giáp này ngày một nâng cao nên không cần lo lắng đến chuyện tiền nong như trước. Đó là thành quả xứng đáng với những nỗ lực bấy lâu của bạn. Nhờ đó, bạn khá yên tâm về túi tiền của mình khi chi tiêu mua sắm đồ cho dịp Tết Nguyên đán năm nay

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ tiến triển tốt đẹp và thuận lợi. Đào hoa vượng giúp cho bạn nhanh chóng tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp trong ngày đầu năm mới. Bên cạnh đó, đời sống vợ chồng luôn hòa thuận, ấm êm khiến nhiều người không khỏi ghen tỵ.

Tuổi Mão

Vận trình công việc của người tuổi Mão diễn ra chẳng hề dễ dàng. Điềm báo Hung vận chiếu mệnh nên công việc của người tuổi này có nguy cơ bị trì trệ trong một thời gian dài. Với những người theo đuổi con đường học vấn, bản mệnh sẽ gặp nhiều sóng gió, bấp bênh. Vì bản tính bảo thủ cùng với thích thể hiện quyền lực nên người tuổi này có lời qua tiếng lại với lãnh đạo và đồng nghiệp. Ngoài ra, môi trường làm việc không thoải mái làm ảnh hưởng đến khả năng phát triển của bản mệnh.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp này trở nên kém sắc. Vì một lý do nào đó nên bạn cảm thấy chán nản cũng như hời hợt với người ấy. Cả hai sẽ còn tiếp tục mối quan hệ này hay không thì sẽ phụ thuộc vào đối phương. Còn người độc thân hiện tại vẫn đang muốn sống một mình vì không có hứng thú yêu đương.

Vận trình công việc của người tuổi Mão diễn ra chẳng hề dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra khá gian nan, vất vả. Người tuổi này nảy sinh mâu thuẫn với cấp trên, đồng nghiệp trong ngày đầu tuần của năm mới. Điều này vô hình trung làm ảnh hưởng đến tâm tình làm việc của bản mệnh trong ngày. Thu - chi lúc này lúc khác vì con giáp này không giỏi trong việc kiểm soát tài chính. Từ đó, bạn liên tục gặp rắc rối không đáng đó liên quan tới phương diện tài chính.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ không được thuận lợi. Cuộc sống hôn nhân của các cặp đôi đang đứng trên bờ vực đổ vỡ vì người trong cuộc đề cao cái tôi của mình quá mức mà không có sự tôn trọng lẫn nhau.

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ không mấy dễ dàng. Người tuổi này có khả năng gặp rắc rối trong công việc vì sự bất cẩn cũng như thiếu sự tập trung trong quá trình làm việc. Bên cạnh đó, tiểu nhân xuất hiện làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc vào ngày 24/1. Con giáp này được khuyên cần học cách quản lý tài chính thông minh, khoa học để cải thiện tình hình tài chính hiện tại.

Đáng chú ý là chuyện tình cảm đáng lo. Dường như Tỵ Dần tương xung nên dẫn tới hòa khí gia đình không vui vẻ như trước, một phần là do cả hai chưa tìm thấy sự đồng điệu trong suy nghĩ lẫn cảm xúc. Song song đó, người độc thân chẳng tìm được ai phù hợp để hẹn hò.

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của người tuổi Ngọ diễn ra thuận lợi, tốt đẹp. May mắn là có Quý Nhân trợ mệnh nên người tuổi này dễ dàng vượt qua được những thử thách trước mắt. Do đó, đây chính là thời điểm thích hợp để bản mệnh mở rộng các mối quan hệ ngoại giao. Nhiều người nhận được thêm tiền thưởng hoặc tiền hoa hồng, từ đó có thể thoải mái chi tiêu theo ý mình mà không cần lo lắng đến chuyện “cơm áo gạo tiền”.

Vận trình tình cảm ấm êm, hài hòa. Trải qua thời gian sóng gió, bạn và người ấy tìm được cảm xúc nồng nàn và hạnh phúc mỗi khi ở bên nhau. Ngoài ra, người độc thân có cơ hội tìm được “bến đỗ” đời mình nhờ cởi mở hơn khi giao tiếp với mọi người.

Tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi sẽ diễn ra chẳng đáng lo và hanh thông. Người tuổi này có nhiều tham vọng trên con đường công danh song lại chưa có hướng đi đúng đắn. Do đó, đây chính là thời điểm để bản mệnh định vị tốt bản thân, từ đó mới thu được thành quả vượt ngoài mong đợi. Con giáp này cần tránh nghe theo “lời ngon tiếng ngọt” của người khác mà “đâm đầu” vào đầu tư trong ngày đầu năm mới. Nếu quá ham làm giàu thì có khả năng bạn sẽ rơi vào cảnh “cháy túi”.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên hài hòa, êm ấm. Nhân duyên vượng mang đến cho người độc thân nhiều tin vui liên quan đến chuyện tình cảm. Nhờ đó, bạn rất có thể chinh phục được trái tim người mà bạn thầm thương trộm nhớ bấy lâu bằng sự khôn khéo của chính mình.

Công việc của người tuổi Mùi sẽ diễn ra chẳng đáng lo và hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra tương đối gian nan, vất vả. Người tuổi này luôn muốn tạo sự khác biệt trong tư duy nên đôi khi bản mệnh bị tách ra khỏi môi trường làm việc tập thể. Hơn thế, bạn cũng cần dành thời gian nghỉ ngơi để có thể sáng suốt trong các quyết định liên quan đến công việc.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ không mấy suôn sẻ. Người tuổi này có quan điểm bất đồng với nửa kia nên không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng. Hãy nói chuyện tử tế với nhau để mọi chuyện tốt đẹp hơn. Cuộc sống hôn nhân của các cặp đôi đang đứng trên bờ vực đổ vỡ vì người trong cuộc đề cao cái tôi của mình quá mức mà không có sự tôn trọng lẫn nhau.

Tuổi Dậu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra tốt đẹp và hanh thông. Người tuổi này công danh thành toại mà không cần phải tiêu tốn quá nhiều thời gian và công sức nhờ được Cát tinh nâng đỡ. Doanh thu khá dành cho những người làm ăn kinh doanh nhờ khả năng quan sát và nắm bắt thời cơ tốt, từ đó có được nguồn thu nhập đáng mơ ước.

Vận trình tình cảm của người tuổi này sẽ vô cùng phát triển thăng hoa. Dù là nam hay nữ đều có bản năng bảo vệ mọi người xung quanh mình. Chỉ cần là người bạn yêu thương đang gặp khó khăn thì bạn sẽ không một chút do dự mà tìm mọi cách để bảo vệ lợi ích của người ấy.

Tuổi Tuất

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra suôn sẻ, hanh thông trong ngày thứ Ba này. Người tuổi này nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc với mong muốn đạt được thành tích vượt trội, từ đó tạo được ấn tượng tốt với cấp trên và đồng nghiệp xung quanh. Công việc thuận lợi giúp con giáp này có được nguồn doanh thu bất ngờ, từ đó nâng cao nguồn thu nhập đáng kể.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên hanh thông và khởi sắc. Nhờ tạo được ấn tượng tốt với người khác giới mà người độc thân tìm thấy được người bạn đời phù hơi với mình. Song, bạn cũng cần tìm hiểu đối phương thật kỹ để tránh đưa ra quyết định sai lầm.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có một ngày làm việc thuận lợi và suôn sẻ không ngờ. Bản mệnh có cơ hội để bày tỏ ý kiến, đề xuất và thể hiện sở trường, năng lực của mình trong quá trình làm việc. Con giáp này còn có nhiều cơ hội kiếm tiền nên có thể gia tăng nguồn thu nhập của mình. Đồng thời, vận trình tài lộc có vận may “gõ cửa” nên con giáp này không gặp quá nhiều khó khăn trên con đường kinh doanh, làm ăn của mình.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ vượng sắc. Dường như bạn sẵn sàng bỏ qua mọi cuộc gặp gỡ bạn bè để được về sớm cùng với người bạn đời của mình. Điều này giúp cho mối quan hệ giữa hai người càng thêm khăng khít, bền chặt.

Người tuổi Hợi sẽ có một ngày làm việc thuận lợi và suôn sẻ không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.