Tử vi thứ 5 ngày 22/12/2022: Chính quan tương trợ, 3 con giáp sau gặp được những mối nhân duyên tốt đẹp, được quý nhân phù trợ, vạn sự hanh thông

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày 22/12/2022 của 12 con giáp, hôm nay Lục hợp nâng đỡ để con giáp tuổi Thìn thoải mái tiến hành những kế hoạch mà bản thân đang nung nấu. Ngoài ra, việc tiếp thu ý kiến đóng góp từ người khác rất quan trọng tuần này, giúp bản mệnh có được sự chọn lựa tích cực hơn.

Những mối nhân duyên tốt đẹp sẽ đến với người độc thân và thời gian này các cặp đôi có nhiều giây phút mặn nồng. Cho dù không có sự lãng mạn nào to lớn nhưng trong va chạm nhỏ hàng ngày, cả hai ngày càng tin tưởng vào tình yêu của nhau, tràn đầy hạnh phúc ấm áp.

Kiếp tài khuyên con giáp tuổi Thìn tránh xa những trò may rủi trong ngày hôm nay nếu không bạn đang tự tạo thêm rắc rối cho mình đấy nhé. Nguy cơ mất tiền rất cao, nhất là với những lĩnh vực mà bạn chẳng có chút kiến thức nào, do đó nên tránh tâm lý đám đông bạn nhé.

Tuổi Thân

Tam hội mang tới điều kiện tốt từ phía người thân và gia đình khi họ luôn ủng hộ các kế hoạch mà bản thân đang tiến hành. Ngoài ra, bạn cũng nên cải thiện cách hòa hợp với các đồng nghiệp và đối tác, tránh bất đồng.

Thương quan khiến con giáp tuổi Thân luôn muốn trốn tránh thực tế. Đừng tạo ra quá nhiều căng thẳng cho bản thân một cách không cần thiết. Thay vào đó bạn cần đối mặt, biết phán đoán tình hình và đưa ra những lựa chọn có lợi.

Quãng thời gian này bạn nên học cách điều chỉnh cảm xúc nhiều hơn. Người độc thân có cơ hội được bạn bè giới thiệu một đối tác phù hợp, tuy nhiên đừng hấp tấp, vội vàng. Các cặp đôi có chút nghi ngờ nhau nhưng sau đó được giải thích và không còn hiểu nhầm.