Tử vi thứ 5 ngày 22/12/2022: Chính quan tương trợ, 3 con giáp sau gặp được những mối nhân duyên tốt đẹp, được quý nhân phù trợ, vạn sự hanh thông

Chúng ta xem tử vi hàng ngày để hiểu hơn về vận trình của mình, xem các dự đoán vận mệnh, chủ động nắm bắt cơ hội tốt, tránh xa những rắc rối hay xui xẻo có thể gặp phải, cuộc sống thêm phần thuận lợi.
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Tuổi Thìn
Tử vi hàng ngày 22/12/2022 của 12 con giáp, hôm nay Lục hợp nâng đỡ để con giáp tuổi Thìn thoải mái tiến hành những kế hoạch mà bản thân đang nung nấu. Ngoài ra, việc tiếp thu ý kiến đóng góp từ người khác rất quan trọng tuần này, giúp bản mệnh có được sự chọn lựa tích cực hơn.
Những mối nhân duyên tốt đẹp sẽ đến với người độc thân và thời gian này các cặp đôi có nhiều giây phút mặn nồng. Cho dù không có sự lãng mạn nào to lớn nhưng trong va chạm nhỏ hàng ngày, cả hai ngày càng tin tưởng vào tình yêu của nhau, tràn đầy hạnh phúc ấm áp.
Kiếp tài khuyên con giáp tuổi Thìn tránh xa những trò may rủi trong ngày hôm nay nếu không bạn đang tự tạo thêm rắc rối cho mình đấy nhé. Nguy cơ mất tiền rất cao, nhất là với những lĩnh vực mà bạn chẳng có chút kiến thức nào, do đó nên tránh tâm lý đám đông bạn nhé.
Tuổi Thân
Tam hội mang tới điều kiện tốt từ phía người thân và gia đình khi họ luôn ủng hộ các kế hoạch mà bản thân đang tiến hành. Ngoài ra, bạn cũng nên cải thiện cách hòa hợp với các đồng nghiệp và đối tác, tránh bất đồng.
Thương quan khiến con giáp tuổi Thân luôn muốn trốn tránh thực tế. Đừng tạo ra quá nhiều căng thẳng cho bản thân một cách không cần thiết. Thay vào đó bạn cần đối mặt, biết phán đoán tình hình và đưa ra những lựa chọn có lợi.
Quãng thời gian này bạn nên học cách điều chỉnh cảm xúc nhiều hơn. Người độc thân có cơ hội được bạn bè giới thiệu một đối tác phù hợp, tuy nhiên đừng hấp tấp, vội vàng. Các cặp đôi có chút nghi ngờ nhau nhưng sau đó được giải thích và không còn hiểu nhầm.
Tuổi Hợi
Chính quan tương trợ và khuyên con giáp tuổi Hợi nếu có điều gì đó khiến bản thân do dự, nên tra cứu và thảo luận thông tin, bạn sẽ có được những kiến thức quý báu. Đây cũng là ngày để bạn trải nghiệm những điều mới mẻ nếu cuộc sống hiện tại đang nhàm chán.
Tuân thủ những quy tắc và những giới hạn là cách để bạn không gặp khó khăn sau này. Bạn cũng cần kiềm chế tính cách nóng nảy, gây tổn thương cho người khác khi nói năng thiếu suy nghĩ.
Người độc thân may mắn trong tình duyên, có thể lựa chọn được đối tượng ưng ý. Tuy nhiên, đừng quá dễ dãi, bởi có những mối nguy hiểm tiềm ẩn nếu bạn không thận trọng. Mối quan hệ vợ chồng trong thời gian này cũng rất khăng khít.
*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.