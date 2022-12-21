Ngày hắc đạo là gì? Tại sao ông bà lại dặn ta phải dè chừng những ngày này?

Cũng tương tự như ngày hắc đạo thì giờ hắc đạo được xem là những khung giờ xấu, cần biết để tránh thực hiện các công việc lớn và quan trọng như mua bán đất, xuất hành... nếu không họ rất dễ gặp những điều không may và xui xẻo.

Ngày hắc đạo là gì? Ngày hắc đạo là ngày mà các vị thần ác canh giữ. Đối với người xưa thì luôn có niềm tin rằng trong ngày hắc đạo các vị thần ác sẽ luôn muốn làm phiền, quấy nhiễu cuộc sống của mọi người. Ngày hắc đạo là ngày mà luôn luôn gặp xui xẻo, tai ương. Trái ngược với ngày hoàng đạo , ngày hắc đạo là ngày mà thần ác - các vị thần xấu tính, hay gây ra tai họa cai quản. Ngày mà các thần dữ cai quản ngao du thiên hạ thì đó chính là ngày hắc đạo và các giờ hắc đạo thì không ai có thể ngăn chặn được vị thần này. Cho dù các vị thần thiện muốn cũng sẽ không thể nào xuất hiện để cứu giúp dân chúng. Để giải thoát họ ra khỏi những xui rủi, không may mắn vì đó là vi phạm luật trời. Vì vậy cho nên, ngày hắc đạo là ngày rất xấu. Vì thế, thời gian đó không tốt cho mọi người làm những công việc trọng đại như xây nhà, khánh thành, mở quán khai trương, khởi nghiệp, cưới hỏi... vì không ai lường trước hết được những rắc rối xảy ra với các tai họa mà các vị thần ác này có thể gây ra. Quan niệm này có nguồn gốc từ phong thủy xưa của người Việt, quỹ đạo chuyển động của trái đất đều có các vị thần thay phiên nhau cai quản. Trong đó, các vị thần có hai bên là thần dữ và thần thiện.

Ngày Hoàng đạo, hắc đạo trong tháng âm lịch sẽ được tính như sau: Ngày hắc đạo sẽ được tính theo ngày của lịch Âm và được dựa theo địa chi của 12 con giáp là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Cụ thể các ngày hắc đạo trong tháng như sau:

Một ngày đêm âm lịch có 12 giờ, 2 tiếng đồng hồ là một giờ. Các giờ được đặt tên theo 12 con giáp. Trong 12 giờ đó có 6 giờ hoàng đạo và 6 giờ hắc đạo.

Sau đây là bảng danh sách và cách tính ngày hoàng đạo, ngày hắc đạo năm 2023 mới nhất hiện nay. Để cho tốt nhất nên kết hợp giữa ngày hoàng đạo và giờ hoàng đạo cho mọi chuyện luôn được suôn sẻ và may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

3. Ngày hắc đạo, giờ hắc đạo không nên làm gì?

Đó là thời điểm được coi là ngày và giờ rất xấu, nếu không kiêng cữ những việc trọng đại vào ngày Hắc Đạo thì hậu quả sẽ không được như ý. Chính vì thế mà từ xưa đến nay ai cũng tránh ngày hắc đạo cả.

3.1 Không nên tổ chức hôn lễ

Ngày cưới là ngày trọng đại ảnh hưởng tới cuộc sống trong tương lai của hai người do đó, nếu tổ chữ vào ngày hoặc giờ hắc đạo dễ xảy ra một số rắc rối như sau:

Vợ chồng sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn có lúc sẽ đến mức độ tan vỡ hạnh phúc dẫn đến chia tay, ly hôn.

Có thể là ảnh hưởng đến tính mạng của một trong hai người.

Công danh sự nghiệp bị cản trở, có thể một trong hai người là nguyên nhân ảnh hưởng tới công danh người kia.

Cuộc sống gia đình dễ lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

3.2 Không nên động thổ xây nhà

Việc động thổ làm nhà là việc rất quan trọng nên cần phải tránh ngày hắc đạo, để tránh thần ác chú mang tai họa ảnh hưởng đến ngôi nhà sau này cũng như quá trình xây nhà của gia chủ.

Dễ bị tai nạn trong quá trình xây dựng

Dễ tranh chấp, cãi vã, không thống nhất được trong các giai đoạn thực hiện.

Có nguy cơ ảnh hưởng cuộc sống của gia chủ về sau trong căn nhà đó.

3.3 Không nên khai trương

Trong những ngày hắc đạo chúng ta được khuyên không nên khai trương làm ăn, buôn bán, kinh doanh vì có nguy cơ sau:

Hay gặp xui xẻo, dễ đi đến nợ nần, phá sản.

Việc làm ăn sẽ không được thuận lợi, dễ bị lừa gạt, mất chữ tín.

Khách hàng không có nhiều, tiêu tốn quá nhiều tiền không cần thiết.

3.4 Không nên mua xe

Xe là không chỉ là phương tiện đi lại mà nó còn là món đồ có giá trị, thường xuyên được sử dụng đi lại nên chúng ta ưu tiên tính an toàn. Một số rắc rối có thể gặp khi không chọn ngày phù hợp mua xe đó là:

Dễ gặp rắc rối, hỏng hóc gây tốn kém.

Tệ hơn là bất cẩn gây tai nạn giao thông.

Ảnh minh họa: Internet

4. Cách hóa giải ngày hắc đạo

Khi hiểu rõ ngày hắc đạo giờ là gì và giờ hắc đạo là gì thì ta đã biết rằng cần tránh thực hiện việc quan trọng trong khoảng thời gian đó. Thế nhưng có những việc bắt buộc phải tiến hành thì ta cũng có nhiều cách để hoá giải những tai ương và xui xẻo có thể xảy ra bằng những việc cụ thể như sau.

4.1 Sử dụng cách “Chế sát”

Chế sát nghĩa là sử dụng quan hệ tương khắc trong ngũ hành để chế sát sự xui xẻo, hung hiểm của ngày hắc đạo.

Ví dụ: ngày hắc đạo thuộc Thuỷ thì dùng giờ Thổ để hoá giải xui xẻo.

Bên cạnh đó còn có cách khác như căn cứ vào ngày, giờ của ngũ hành nạp âm để chế sát lại sự xui xẻo, không may mắn, tai ương của ngày xấu.

Ví dụ, ngày xấu là Ất Hợi (Sơn Đầu Hỏa – Lửa đỉnh núi) thì chọn múi giờ Bính Ngọ (Thiên Hà Thủy – Nước sông trời) để khắc chế.

Ảnh minh họa: Internet

4.2 Sử dụng cách “Hóa sinh”

Hóa sinh nghĩa là sử dụng mối quan hệ tương sinh trong ngũ hành đế chế sát sự nguy hiểm của ngày hắc đạo.

Ví dụ: ngày hắc đạo thuộc Thủy thì để khắc chế đi sự xui xẻo, kém may mắn của ngày hắc đạo đó ta có thể dùng giờ Kim để hóa giải. Hoặc ngày hắc đạo Kim thì dùng giờ Thổ để hoá giải.

4.4 Sử dụng cách “Tị hòa”

Tị hòa nghĩa là sử dụng quan hệ tương hòa để hóa giải, khắc chế những ngày hắc đạo, giảm bớt xui xẻo, đen tối.

Tính chất trong Âm (-) có Dương (+), trong Dương (+) có Âm (-). Âm (-) cực sinh Dương (+), Dương (+) cực sinh Âm (-) của kinh dịch. Nếu có một Âm (-) và một Dương (+) thì sự phù hợp và hỗ trợ lẫn nhau sẽ rất đắc lực.

Ví dụ: Dương Thổ kết hợp Âm Thổ, Dương Thủy kết hợp Âm Thủy, Dương Hỏa kết hợp Âm Hỏa, Dương Kim kết hợp Âm Kim, Dương Mộc kết hợp Âm Mộc.

Lưu ý rằng nếu cả hai cùng Âm (-) hoặc là cùng Dương (+) thì sự kết hợp này là không có hiệu quả.

Ví dụ: Dương Thổ kết hợp Dương Thổ, Âm Thủy kết hợp Âm Thủy, Dương Mộc kết hợp Dương Mộc… Trong trường hợp này, sự tương hòa về đặc tính của các hành đó không tốt mà cũng không xấu.

4.5 Mượn người chủ trì

Phương pháp mượn người chủ trì tức là mượn tuổi của người khác để đứng ra thay mình, người được mượn là người có thể hóa giải.

Người đó có thể là bạn bè, người thân hoặc những người thuộc tam hợp với tuổi gia chủ lại “hợp tuổi” cho việc sẽ làm, sẽ khởi sự hoặc người “hợp tuổi” (âm lịch) cho việc sẽ chuẩn bị tiến hành.

Theo các chuyên gia phong thủy, thì khi tiến hành một việc quan trọng cần gấp mà không thể nào trì hoãn được thì trong 4 cách trên nên ưu tiên sử dụng “chế sát” - đó là cách tốt nhất để hóa giải sự xui xẻo, lục đục, không may mắn của ngày hắc đạo.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.