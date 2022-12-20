7 màu sắc CÁT TINH may mắn không thể thiếu cho năm mới 2023 – Sắm ngay để mời gọi Thần tài lộc vào nhà

Khi năm 2023 đang đến rất gần, hãy đảm bảo trang phục mà bạn diện trên người hay trang hoàng nhà cửa với ít nhất một trong những gam màu sắc may mắn cho năm mới 2023 dưới đây, điều ước năm mới của bạn có thể sẽ sớm thành hiện thực!

Trang trí nhà cửa hay lựa chọn trang phục hoàn hảo cho bữa tiệc đón năm mới luôn được nhiều người quan tâm vì mong muốn có một khởi đầu thật may mắn và suôn sẻ. Việc lựa chọn màu sắc phù hợp là cách đơn giản nhất để thu hút vận may và thịnh vượng cho bạn trong năm 2023.

Theo quan niệm của người Á Đông, nếu như màu vàng là màu hoàng gia và đại diện cho sự sang trọng, lòng dũng cảm, sự thịnh vượng; thì màu đỏ là màu sắc tượng trưng cho sự may mắn và cuộc sống viên mãn lâu dài và hạnh phúc. Màu đỏ cũng rất phù hợp với không khí lễ hội ngày Tết năm mới, mang đến sự linh thiêng, sum vầy trong không gian sum họp gia đình.

Một trong những màu sắc may mắn cho năm mới 2023 đầu tiên không thể không nhắc đến chính là màu đỏ. Sử dụng màu đỏ cho trang phục hay trang trí nhà cửa là một lựa chọn tuyệt vời cho bữa tiệc năm mới của bạn.

Đây chính là mày sắc đại diện cho sự thành công, tự tin. Vì thế nếu bạn lưỡng lự không biết mặc màu gì khi bước sang năm mới, thì hãy chọn màu đỏ để tự động làm tăng cảm giác tự tin cho bản thân. Đồng thời màu sắc này cũng giúp người mặc trở nên thu hút hơn rất nhiều.

Ngoài ra, từ lâu màu đỏ đã được ông bà ta xem là màu sắc mang đến vượng khí, tài lộc và sức mạnh. Chính thế, trong các dịp lễ Tết, màu đỏ luôn được ứng dụng để tăng nguồn năng lượng cho không gian, đồng thời mang đến niềm vui đến với tất cả mọi người.

Còn trong phong thủy, màu đỏ thuộc hành Hỏa, quẻ Ly và hợp hướng Nam. Số 9 biểu trưng cho màu đỏ, có nghĩa là hướng tới sự trường cửu, cuộc sống vĩnh hằng. Còn nguồn gốc sâu xa của màu đỏ còn mang ý nghĩa hóa giải những điều không may. Đồng thời màu đỏ cũng xua đuổi tà ma, khiến quỷ dữ không đến gần cuộc sống.

Từ đó mà việc trang trí các vật phong thủy như câu đối, đồng tiền, dây treo trang trí,...được bày trí trong nhà để bảo vệ cuộc sống bình an cho gia chủ trong năm mới.

Trong thời trang, màu đỏ tượng trưng cho quyền lực và sự gợi cảm. Màu đỏ là cách các cô gái thể hiện sự nóng bỏng, gợi cảm như màu son đỏ, trang phục đỏ. Trong các buổi tiệc, gam màu đỏ thường nổi bật và thu hút.

Hơn hết, màu đỏ còn tượng trưng cho tình yêu, niềm tin và hy vọng. Vì lẽ đó, nhiều gia đình có hỷ sự luôn ưu tiên màu đỏ khi lựa chọn trang trí. Với các đôi lứa yêu nhau, màu đỏ còn tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

Chính vì những ý nghĩa tốt đẹp đó, sẽ thật thiếu sót nếu chúng ta không diện một bộ đồ màu đỏ khi bước sang năm mới 2023 với hy vọng vào một năm mới ngập tràn may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

2. MÀU TRẮNG: Đánh dấu khởi đầu mới

Màu trắng là màu của sự tinh khiết tuyệt đối, được coi là màu “mẹ” của tất cả các màu, mang ý nghĩa của một sự khởi đầu mới và nó cũng là đại diện cho sự tự do và hòa bình. Đó cũng là lý do vì sao người ta gọi màu trắng là vẻ đẹp của sự thuần khiết.

Đây chính là màu đối nghịch với đen – là cực dương. Màu trắng tươi mới tượng trưng cho sự thịnh vượng, tinh khiết. Có thể nói, màu trắng là màu của sự khởi đầu bởi mọi vật đều bắt đầu từ màu trắng. Do đó, màu trắng còn thể hiện sự hồn nhiên, trong sáng và giản dị.

Bên cạnh đó, trong tâm lý học màu trắng còn là màu sắc tạo nên sự tự tin cho con người do tần số năng lượng của sắc trắng phù hợp với tất cả màu sắc khác. Vậy nên, màu trắng còn đại diện cho hình ảnh của các bác sĩ, cô dâu hay thiên thần...

Theo thuật phong thủy, màu trắng là màu sắc thuộc mệnh Kim. Năng lượng phong thủy của nó khô, sáng sủa, sạch sẽ và tươi mới. Đây không chỉ là màu sắc của sự khởi đầu mà còn có ý nghĩa là sự kết thúc trọn vẹn.

Trong tình yêu, màu trắng là biểu đạt cho sự ngây thơ, tinh khiết, thánh thiện và vĩnh cửu như băng. Với lý do này, màu trắng thường được chọn làm trang phục chính của cô dâu trong ngày cưới. Việc cô dâu khoác chiếc áo cưới màu trắng là thể hiện tình yêu trong sáng, thuần khiết và cũng như gắn với sự khởi đầu mới cho đôi vợ chồng.

Mặc dù xu thế thời trang cưới ngày càng thay đổi nhưng màu trắng của chiếc váy cưới vẫn luôn giữ vị trí độc tôn của nó, luôn là điều ao ước của bất kì cô dâu nào trong ngày trọng đại của mình.

Nếu bạn hy vọng mình sẽ có một khởi đầu mới trong năm 2023, thì mặc đồ trắng sáng có thể là một lựa chọn không nên bỏ qua.

Ảnh minh họa: Internet

3. MÀU VÀNG ĐỒNG: Sự thịnh vượng

Mặc màu vàng đồng (hoặc vàng đậm) cũng là một lựa chọn không thể bỏ qua khi bạn đang muốn tìm một màu sắc may mắn cho bản thân và gia đình trong dịp năm mới 2023 đang tới rất gần. Vì theo truyền thống, màu này tượng trưng cho sự thịnh vượng và giàu có, đặc biệt có thể đem đến vận may về tiền bạc và kinh doanh cho bạn.

Màu vàng được coi là biểu tượng cho sự hạnh phúc ở nhiều nền văn hóa bởi đó là màu sắc ấm áp, màu của nắng. Ngoài ra, ở những nước như Ai Cập và Trung Quốc, màu vàng tượng trưng cho sự tối cao, chỉ dành do vua chúa.

Đây cũng là gam màu biểu tượng cho sự chiến thắng – bạn thường thấy trên huy chương vàng, áo vàng danh giá Tour de France, cúp vàng... Đôi khi màu vàng còn được xem như màu của tương lai, sự vươn tới cái mới.

Đặc biệt trong phong thủy, màu vàng là biểu tượng của tiền bạc, sự giàu có và thịnh vượng (hoàng kim). Các chuyên gia phong thủy tin rằng, đồ trang trí nhà bằng vàng củng cố "mạch" của ngôi nhà, mang đến nguồn năng lượng dồi dào, tạo ra môi trường tuyệt vời để thu hút tài lộc và thành công.

Do đó, trong năm 2023, hãy khéo léo sử dụng màu vàng để tạo ra năng lượng tích cực, sự giàu có và thịnh vượng trong cuộc sống của bạn.

Hướng tốt nhất cho màu vàng là hướng Đông hoặc Đông Nam. Khi đó màu vàng sẽ góp phần mang lại những điều tốt đẹp cho các mối quan hệ trong gia đình, đặc biệt là giữa bố mẹ và con cái. Do đó mà màu vàng thường được sử dụng trong phòng khách, phòng ăn, phòng của trẻ nhỏ hay những nơi sum họp gia đình.

Một mẹo nhỏ để tăng thêm vận may tiền bạc cho bạn trong năm 2023 là hãy mua một miếng vàng nhỏ hoặc đặt đồng xu bằng vàng để trong ví hay túi xách để thu hút tài lộc, giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu điều đó là không khả thi, hay mang theo 3 đồng xu màu vàng được kết lại trong ví để thu hút tài lộc và có thêm năng lượng tốt lành.

Ảnh minh họa: Internet

4. MÀU BẠC: Thành công & Tài chính

Bạc vốn là một kim loại tinh tế, màu chủ đạo của sự giàu có và tiền tài. Màu sắc này có các thuộc tính lạnh lùng như xám, nhưng vui nhộn, sống động và vui tươi hơn. Ngoài ra, nó còn gắn liền với ý nghĩa công nghiệp, thời trang, công nghệ cao và hiện đại, tương đương sự hào nhoáng, quyến rũ, sang trọng, tinh tế và sang trọng.

Tăng cường sử dụng màu bạc trong những ngày năm mới 2023 được cho là sẽ giúp tích lũy tiền tài, mang lại may mắn về tài chính, giúp bản mệnh thêm dồi dào.

Đặc biệt sắc bạc cũng chính là màu biểu tượng cho mệnh Kim, vì thế những người thuộc mệnh này không nên bỏ qua màu sắc này khi sắm sửa ví tiền. Màu bạc sang trọng trên chiếc ví không chỉ phù hợp với vận mệnh mà còn tăng sức hút tiền tài đến với chủ sở hữu.

Còn trong thiết kế nội thất, bạc là tone màu lạnh trầm lắng được sử dụng cực kỳ phổ biến, nó không chỉ mang vẻ đẹp tinh tế, sang trọng mà còn mang ý nghĩa phong thủy khá thú vị. Màu bạc thể hiện cho sự trưởng thành, chín chắn, tượng trưng cho lòng tốt, lòng trắc ẩn trong mỗi con người. Ngoài ra màu sắc này tương đồng với màu của vàng, bạc thể hiện sự sung túc, giàu có cho người sử dụng.

Ảnh minh họa: Internet

5. MÀU TÍM: Quyền lực & Tham vọng

Thêm một lựa chọn màu sắc may mắn cho năm mới 2023 mà bạn không nên bỏ qua chính là màu tím. Vì màu tím theo truyền thống gắn liền với hoàng gia và quyền lực, nên có ý nghĩa rằng nó sẽ phù hợp cho bữa tiệc chào đón năm mới tưng bừng và hoành tráng nhất trong năm.

Màu tím được đánh giá là một màu sắc huyền bí và quyến rũ, tạo cho mọi người cảm giác tò mò, bí ẩn, thú vị. Đây là sự kết hợp hài hoà giữa màu xanh lam và màu đỏ. Do đó, màu sắc này cũng không kém phần mãnh liệt và nổi loạn.

Sắc tím còn thường được nhắc đến với sự sang trọng, trí tuệ, sáng tạo và ma thuật. Nó mang tới cảm giác khá hài hòa và dễ chịu bởi sự cân bằng giữa hai tông màu nóng lạnh. Do đó, màu tím vừa sở hữu sự mạnh mẽ, năng động của màu đỏ, vừa thư thái và dịu dàng của xanh lam.

Từ xưa, màu sắc này được biết đến là hình ảnh đại diện của sự quyền lực và kiêu hãnh. Chính vì thế, rất nhiều nước phương Tây đã ứng dụng màu tím vào trang sức, trang phục hay vương miện. Bởi nó biểu tượng cho sự quý phái, sang trọng.

Sắc tím này được xem là mang lại những tác động vô cùng tích cực đối với tâm lý con người. Nếu bạn ở trong một không gian tràn ngập sắc tím sẽ giúp cho các mô thần kinh được kích thích. Từ đó, giúp con người ta có thể xoa dịu đi những căng thẳng, giúp trở nên phấn chấn và kích thích được khả năng sáng tạo tiềm ẩn.

Vì lý do đó, có thể nói màu tím bên cạnh việc mang vai trò tạo nên nét đẹp thẩm mỹ cho không gian nội thất, nó còn là một yếu tố giúp ích trong việc định thần, cân bằng lại cảm xúc trong con người.

Theo như phong thủy, các món đồ nội thất có màu tím luôn mang một nguồn năng lượng rất tốt. Vì vậy, ngày nay các món đồ nội thất màu tím đang được sử dụng rất nhiều bởi các gia chủ. Mặc dù trước đây, người ta thường không sử dụng các món vật dụng màu tím. Các gia chủ tận dụng các nội thất màu tím vì nó sẽ đem lại vượng khí, tài vận và may mắn.

Khi kết hợp màu tím với những gam màu khác như xanh lá, cam sẽ tạo nên sự hài hòa và làm nổi bật màu tím hơn. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng quá nhiều màu tím sẽ tạo cảm giác bị thúc ép, khó chịu và mất kiên nhẫn. Còn nếu sử dụng màu tím quá ít lại tạo cảm giác trống vắng và tiêu cực. Do đó, hãy sử dụng màu tím sao cho hợp lý và khoa học nhất.

Ảnh minh họa: Internet

6. MÀU VÀNG TƯƠI: Thắng lợi & Thăng tiến

Tương tự như màu bạc và vàng đồng, màu vàng tươi tắn có ý nghĩa về tiền bạc và sự giàu có, vì vậy hãy tô điểm cho các phụ kiện yêu thích của bạn trong năm mới 2023 để thu hút vận may về tăng lương hoặc thăng tiến trong công việc.

Màu vàng vốn biểu thị cho sự rực rỡ, tươi sáng và vô cùng bắt mắt. Bởi vậy mà vàng tươi được ưa thích và sử dụng nhiều trong lĩnh vực thiết kế, từ thiết kế nội thất, thời trang, thiết kế đồ họa,…

Đây chính là màu của niềm tin và hy vọng. Cũng giống như ý nghĩa màu đỏ, sắc vàng vẽ ra trước mắt người nhìn một tương lai tươi sáng và những điều tốt đẹp. Đó là lý do trong rất nhiều thiết kế của hội từ thiện, hay các chương trình nhân đạo, chung tay gây dựng cộng đồng, màu vàng luôn được ưu ái lựa chọn.

Theo phong thủy, màu vàng tượng trưng cho màu sắc ấm áp của ánh nắng mặt trời, ngụ ý cho hạnh phúc, dinh dưỡng. Màu vàng còn là màu của lửa, tượng trưng cho nguồn năng lượng sôi động, tích cực, giúp đem tới sự tốt lành, may mắn cho gia chủ.

Màu sắc này còn là màu của vàng bạc, mang đến sự thịnh vượng. Ở hướng Đông Nam của ngôi nhà, nếu đặt các vật phẩm màu vàng, hoặc sơn tường màu vàng thì sẽ thu hút nhiều vượng khí, chiêu may mắn về tài lộc, của cải.

Ảnh minh họa: Internet

7. MÀU XANH LÁ: Tăng trưởng & Năng lượng

Màu vàng và bạc sáng bóng có thể không hoàn toàn gây ngạc nhiên khi được lựa chọn trong dịp năm mới (đó là lý do tại sao bạn thấy rất nhiều màu vàng và bạc lấp lánh trong những bộ trang phục dịp cuối năm và năm mới), nhưng màu xanh lá cây có thể sẽ là một lựa chọn đáng ngạc nhiên khi được cho là sẽ mang lại cho bạn nhiều rung cảm tốt khi đón chào một khởi đầu mới.

Màu xanh lá cây theo truyền thống có nghĩa là sự hài hòa, tăng trưởng, tươi mát và tràn đầy năng lượng. Nếu bạn đang muốn mang màu sắc này vào năm mới, thì mặc trang phục có màu xanh lá cây sẽ không hại gì.

Theo quan niệm từ thời xa xưa, ý nghĩa của màu xanh lá cây tượng trưng cho nông nghiệp, sự tươi mới, màu mỡ. Chính vì thế, màu này được tượng trưng cho sự ấm no, thịnh vượng. Đây là màu sắc của sự yên bình, thư giãn và gần gũi hơn bao giờ hết.

Theo các tôn giáo, màu sắc này tượng trưng cho sự thuần khiết, trí tuệ, tình mẫu tử và lòng thương xót nhân loại. Nó mang đến sự bình yên và vĩnh cửu cho linh hồn người đã khuất cũng như sự hòa hợp khi họ đã lên thiên đàng.

Màu xanh lá còn có ý nghĩa của sự khởi đầu mới mẻ, nó giúp thanh lọc cuộc sống. Màu sắc này liên quan đến sự hàn gắn, yên bình, thư giãn vậy nên nó được sử dụng nhiều trong các thiết kế nội thất. Bởi vì trong cuộc sống gia đình luôn cần có những điều trên.

Không chỉ thế màu xanh lá cây còn có ảnh hưởng rất tích cực đến sức khỏe của con người. Theo các chuyên gia nghiên cứu, màu sắc này có thể giúp ổn định được nhịp tim và huyết áp. Hoặc đối với những người phải làm việc liên tục với máy tinh thì chỉ cần nhìn vào những vật thể màu xanh lá cây trong vài phút mắt sẽ không bị mỏi nữa.

Đặc biệt, đây không chỉ là một sắc màu đơn thuần mà còn đại diện cho sự an toàn. Vì thế mà người ta sử dụng đèn báo màu xanh trên cột đèn báo để báo hiệu cho các phương tiện giao thông được di chuyển. Bên cạnh đó, màu xanh lá cây cũng được sử dụng với hàm ý cho sự sinh sôi, tái sinh và tươi mát. Gam màu này thường được sử dụng cho những sản phẩm thiên về tự nhiên để nhấn mạnh sự an toàn, lành tính.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.