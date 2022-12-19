Phụ nữ muốn có thần thái "ngời ngời" khiến ai cũng phải đắm say nhất định phải biết tới 4 loại khí phong thủy này

Linh khí không phân biệt giàu hay nghèo, độ tuổi già hay trẻ, địa vị cao hay thấp mà nó là một loại khí chất bẩm sinh hoặc nếu có thì phải kiên trì luyện tập mà thành. Linh khí là sự biểu hiện ra ngoài của bản năng trong tiềm ý thức của người phụ nữ.

Bạn đã bao giờ có cơ hội tiếp xúc với một người phụ nữ không quá xinh đẹp nhưng cảm thấy họ có sức hút đặc biệt hay những người mặc trên mình bộ trang phục lộng lẫy nhưng bạn không hề thấy họ đẹp? Sự khác biệt giữa hai người này được mọi người khẳng định đó là do: “Khí chất”. Có thể nói, một phụ nữ thông minh có khí chất thường phải hội tụ đủ 4 loại “khí” sau đây:

Hầu hết những người phụ nữ có nội tâm giàu linh khí có thế giới quan vô cùng phong phú, họ nhìn vấn đề bằng nhiều mặt và vô cùng lạc quan trong cuộc sống. Ánh mắt họ sáng lên khi tiếp thu những kiến thức mới lạ, đầu óc liên tục phân tích thông tin, nhờ đó mọi cử động của họ đều tràn đầy sức sống, vô cùng sinh động và có sức thu hút đặc biệt đối với người khác. Và thậm chí khi họ im lặng lắng nghe, ánh mắt của họ vẫn toát lên vẻ rạng ngời cuốn hút.

Sự tỏa sáng của linh khí không hề được xây dựng lên bởi sự giả tạo mà đó là sự chân thật. Nên nhớ dù bạn không nói ra nhưng suy nghĩ của bạn cũng có tần sóng riêng và người đối diện cũng phần nào cảm nhận được. Vì thế, những phụ nữ khôn ngoan có linh khí đặc biệt sẽ không cần phải nói nhiều hay đi khoe khoang với mọi người xung quanh mình nhanh trí, giỏi giang như thế nào hay mình tốt, giàu lòng bác ái đến đâu. Họ biết chỉ đối xử chân thành mới mong nhận lại được sự chân thành và khiêm tốn, thận trọng mới là đạo lý bền vững.

Ảnh minh họa: Internet

2. Cốt khí

Phụ nữ thông minh phải có cốt khí tức là có cốt cách riêng, họ không thích nhờ dựa vào bất cứ ai, biết cách sống tự lập nhưng cũng không có nghĩa là tranh hết cả phần việc của đàn ông. Dù lập trường mạnh mẽ nhưng bề ngoài của họ vẫn duyên dáng, uyển chuyển khiến cả đàn ông và phụ nữ đều cảm thấy khó quên sau lần đầu gặp gỡ.

Họ độc lập nhưng không độc đoán, không toan tính điều xấu, mưu mẹo hại người. Những người phụ nữ có cốt khí có thái độ đúng mực trong cuộc sống, không kiêu ngạo, không xu nịnh.

Hơn ai hết những phụ nữ có cốt khí biết rõ rằng ai đó yêu quý họ là vì tính cách, con người họ nên không dễ dàng vì ai đó mà từ bỏ con người hiện tại với đam mê và ước mơ bỏng cháy đã hình thành nên cá tính riêng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

3. Tài khí

Người phụ nữ thông minh phải có tài khí. Tài khí không nhất định phải trên thông thiên văn dưới tường địa lý, mà điểm quan trọng là thái độ xử thế. Họ thẳng thắn, chân thành nhưng vô cùng khéo léo, luôn tế nhị, tránh làm tổn thương tới người khác.

Họ đọc sách, học tập để cải thiện chính con người và tư duy của mình với mục đích hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Họ thực hiện điều này vì sở thích, đam mê trở thành người mẹ gương mẫu, hậu phương vững chắc cho chồng.

Nhan sắc dễ dàng trôi qua, tài trí, tài hoa ở bên trong lại có thể cùng thời gian mà tăng tiến lên, thời gian càng lâu lại càng tỏa hương nên họ luôn nỗ lực trau dồi bản thân. Nhưng điều này không có nghĩa là họ lơ là vẻ bề ngoài. Kể cả chăm sóc vẻ ngoài họ cũng lựa chọn những cách thông minh và phù hợp, tìm hiểu xu hướng nhưng chỉ lựa chọn những gì phù hợp với bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

4. Đại khí

Người đại khí có sức hấp dẫn ma lực. Họ hiểu được rằng thời trang liên tục thay đổi với những thứ mới lạ, phẩm chất mới là vĩnh viễn. Họ càng hiểu rõ giữa tự tôn và tự ái, tự trọng và tự cường, cho nên luôn bảo trì tâm thái lạc quan và hướng lên.

Họ xem những khó khăn, trở ngại hay thất bại là những thứ ai cũng phải nếm trải trong đời và người thành công càng phải trải qua nhiều cảm giác khó chịu này. Họ cũng không vì dấu vết tuổi tác mà đau buồn vì hiểu rằng phải sống thuận theo tự nhiên và ở mỗi lứa tuổi đều có một nét đẹp riêng, nếu có cưỡng cầu để mong mình trẻ mãi không già chỉ làm mình khổ tâm và là điều không thể đạt được.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.