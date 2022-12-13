TÌNH YÊU nở rộ, thắm đỏ như son nhờ tuyệt chiêu phong thủy cực chuẩn

Vậy thì còn chờ gì nữa, hãy mau mau cùng Lịch ngày tốt khám phá những bí mật phong thủy thu hút tình duyên cực chuẩn sau đây nhé, bạn sẽ không phải hối hận khi sống giữa biển hồng tình yêu đâu.

Nhưng làm thế nào để tình yêu đến, phải làm sao để giữ cho tình yêu không phai màu, làm như thế nào để tình yêu không tan vỡ? Đó là những câu hỏi mà có lẽ ai đang yêu cũng muốn được giải đáp một lần. Có thể nói phong thủy là yếu tố vô cùng quan trọng trong tình yêu, giúp cho người độc thân vượng vận đào hoa, giúp cho đôi lứa bên nhau hạnh phúc.

Tình yêu không chỉ có những phút giây ngọt ngào mà còn cả những khi tranh cãi, mâu thuẫn tưởng chừng khó có thể giải quyết được. Nhưng có lẽ nó cũng như cơn mưa rào mùa hạ, ai cũng muốn đắm mình trong tình yêu.

Tuy nhiên, đó là điều mà rất ít người có thể làm được, thường thì các cuộc tranh cãi sẽ càng ngày càng trở nên gay gắt, mâu thuẫn leo thang, đôi bên cùng bị tổn thương, thậm chí còn có thể dẫn đến đổ vỡ tình cảm. Nhìn từ góc độ phong thủy đời sống thì nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa các cặp đôi có lúc là do “sát khí” trong nhà quá vượng mà thành.

Dù là các cặp đôi đang yêu hay các cặp vợ chồng, có rất ít người là không bao giờ tranh cãi. Nếu áp dụng phương pháp phong thủy thì có thể những lần tranh cãi có thể trở thành chất xúc tác, giúp cho tình cảm lứa đôi càng thêm mặn nồng. Sau khi tranh cãi, tình yêu được hun đúc, càng thêm vững chắc hơn.

Chính vì thế, nếu bạn thấy mình và người ấy thường xuyên có bất đồng, tranh cãi thì hãy thử kiểm tra lại phong thủy trong nhà mình nhé. Đi một vòng những nơi như phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp xem những vật có cạnh sắc nhọn, có tính sát thương như dao kéo có đang để lung tung bừa bãi hay không.

Nếu có, hãy thu dọn thật gọn gàng, cất chúng vào chỗ kín, không nhìn thấy trực diện.

Dao kéo để bừa bãi sẽ khiến vận xui rủi tăng thêm, đặc biệt nếu để trong phòng ngủ thì cực kì không tốt cho tình cảm vợ chồng. Dao kéo để lung tung trong nhà bếp lại gây hại cho sức khỏe gia chủ, đồng thời kéo lùi vận trình tăng tiến của tài lộc. Ở phòng khách để dao kéo không đúng chỗ sẽ khiến cho đường công danh sự nghiệp của gia chủ gặp nhiều ngáng trở, tiểu nhân vây hãm, ném đá sau lưng.

Nếu bạn có việc cần mang theo dao kéo, hãy bọc và để cẩn thận gọn gàng trong túi, nếu không cả ngày hôm đó dễ gặp phải đủ chuyện đen đủi, phiền phức. Trong nhà cũng chớ nên để dao kéo ở hướng Bắc hay hướng Đông, nên cất chúng trong ngăn kéo kín đáo hay trong giá gọn gàng là hơn.

Trong nhà, bạn cũng nên trồng thêm cây xanh, song chú ý chọn những cây có lá tròn, không có cạnh sắc hay gai nhọn, bởi theo phong thủy thì những cây có gai, có lá nhọn đại diện cho sát khí, dễ khiến cho người sống trong nhà tính tình nóng nảy, bực bội khó chịu, vô duyên vô cớ nổi nóng, gây sự với người khác.

Ảnh minh họa: Internet

2. Không giữ lại những thứ của cuộc tình đã qua

Nếu bạn mới đổ vỡ trong chuyện tình cảm và muốn bắt đầu một cuộc tình mới, nhất định phải vạch rõ ranh giới với những gì đã diễn ra trong quá khứ. Những thứ cũ kĩ, có liên quan đến tình cũ phải vứt bỏ sạch sẽ.

Hãy quyết đoán và mạnh mẽ lên nhé, có thể chúng là những kỉ niệm khó phai với bạn, nhưng người xưa đã có câu “Cái cũ chưa đi thì cái mới sao đến được”. Hãy buông bỏ quá khứ, hướng về tương lai, bạn sẽ sống trọn vẹn hơn với tình yêu mới.

3. Vứt bỏ những đồ đạc nhiều góc cạnh, gây cảm giác nặng nề

Nếu trong nhà bạn bài trí những đồ nội thất đã quá cũ hay có nhiều góc cạnh, khiến cho bạn hễ nhìn thấy là cảm giác áp lực nặng nề thì hãy mau chóng xử lý những thứ đó đi nhé.

Phong thủy nhà ở vô cùng quan trọng đối với vận tình duyên, muốn áp dụng phong thủy thu hút tình duyên thì không thể giữ lại những thứ khiến cho tâm trạng trở nên nặng nề, u ám, đào hoa có tới cũng sẽ thấy thế mà bỏ đi mất.

4. Tạo không gian thoáng rộng trong nhà

Không gian đóng vai trò vô cùng quan trọng, có thể giúp bạn tích lũy thêm nhiều năng lượng để thúc vận đào hoa, bảo vệ tình yêu đôi lứa. Hãy dọn dẹp những góc nhiều đồ đạc trong nhà, cố gắng để có được nhiều góc thoáng đãng.

Ví dụ, tủ quần áo chớ nên để quá nhiều đồ, hãy dọn dẹp những thứ mình không hay mặc. Đầu giường và gầm giường phải sạch sẽ, không để nhiều thứ linh tinh…

Ảnh minh họa: Internet

5. Chọn đồ có đôi có cặp

Tình yêu phải đến từ hai phía, chẳng có ai vỗ một tay mà nên tiếng. Những đồ đơn lẻ, cô độc chớ nên giữ quá nhiều, tốt nhất hãy thay bằng những đồ có đôi có cặp.

Cốc chén, đồ trang trí cũng cần phải có đôi, chúng sẽ mang lại cho bạn cảm giác ấm áp của tình yêu, giúp cho các cặp đôi có thêm nhiều cảm xúc, tình cảm dâng trào.

Ảnh minh họa: Internet

6. Lựa đồ vật màu hồng, hình dáng tròn trịa

Chọn màu sắc theo phong thủy thì màu hồng là màu đại diện cho tình yêu. Vì lẽ đó, đồ đạc có màu hồng sẽ giúp bạn có thêm nhiều năng lượng tình yêu.

Chẳng cứ là quần áo, đồ trong nhà cũng có thể chọn màu hồng, ví dụ như drap trải giường, rèm cửa, thảm trải sàn, cốc chén… Đặc biệt, các cô gái muốn vận đào hoa vượng phát càng không thể thiếu đồ đạc màu hồng trong nhà.

Đồ vật hình dáng tròn trịa tượng trưng cho sự viên mãn, tròn đầy, giống như tình yêu luôn đầy ắp, hôn nhân hạnh phúc ngọt ngào. Khi lựa chọn nội thất trong nhà, bạn có thể chú ý thêm để này để thu hút tình duyên cho mình nhé.

7. Bày biện đồ trang trí hợp lý

Khám phá bí mật phong thủy thu hút tình duyên, đồ trang trí trong nhà nếu được bài trí vừa phải, thích hợp sẽ có tác dụng vô cùng lớn. Ví dụ, nếu bạn để ý tới một người nhưng do nhiều lý do mà hai người không có nhiều cơ hội gặp gỡ thì có thể đặt một đôi uyên ương hay chim tình yêu ở phương vị Tây Nam trong nhà, sẽ giúp níu giữ, duy trì mối quan hệ, dần dà phát triển lên thành tình yêu.

Bình hoa cũng là đồ vật được nhiều người lựa chọn để tăng thêm năng lượng tình yêu, nếu trên bình hoa có thêm những họa tiết tượng trưng cho tình yêu thì hiệu quả lại càng cao. Bình hoa có thể đặt ở phương vị Tây Nam trong nhà, trong bình bỏ thêm những viên đá phong thủy.

8. Đá phong thủy giúp bạn xua tan phiền muộn tình cảm

Trong số các vật phẩm phong thủy thì thạch anh hồng được coi là viên đá vạn năng của tình yêu, bởi nó có tác dụng nâng đỡ vận trình tình cảm, giúp cho tình yêu càng thêm nồng nàn, thăng hoa.

Với những người đang gặp chuyện buồn, đổ vỡ tình cảm hay có cái nhìn tiêu cực về tình yêu, không gì thích hợp hơn đá thạch anh hồng, bởi nó chính là vật phẩm phong thủy thu hút tình duyên cực mạnh.

Đá thạch anh tím giúp chúng ta bình tĩnh và tỉnh táo, tránh sa đà vào những chuyện tình cảm không thích hợp, có lợi cho những người yếu đuối trong tình cảm.

Đá mã não khiến cho sức quyến rũ tăng cao, khiến cho chủ nhân dường như xinh đẹp rạng rỡ hơn, vô cùng thích hợp cho những người thiếu tự tin vào ngoại hình của mình. Đá mắt hổ lại hợp với những bạn yếu đuối và thiếu quyết đoán trong tình cảm, bởi nó mang lại dũng khí và tự tin cho chủ nhân.

Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý, đá phong thủy sẽ phát huy sức mạnh của nó hết mức khi chúng ta mang trên người, bạn có thể lựa chọn vòng tay hay vòng cổ phong thủy để tiện sử dụng. Đặc biệt, đá phong thủy phải đảm bảo tính tự nhiên, nếu không sẽ không có tác dụng.

Thu hút quý nhân: Thạch anh hồng/tím + thạch anh trắng

Vượng vận đào hoa: Thạch anh hồng + thạch anh tím

May mắn cát tường: Thạch anh hồng + thạch anh đỏ lựu hoặc mã não đỏ + thạch anh trắng

Trừ tà hộ thân: Thạch anh đen + mã não đỏ hoặc mã não đen + mã não đỏ

Thăng quan phát tài: Thạch anh đen + đá mắt hổ hoặc mã não xanh + thạch anh trắng

Buôn may bán đắt: Thạch anh vàng + thạch anh tím + thạch anh trắng

Thi cử đỗ đạt: Mã não xanh lam + thạch anh trắng

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.