Không mua giường cũ vì có dấu ấn thân thể của chủ nhân cũ, điều này không đem lại may mắn. Các cặp vợ chồng nếu ham rẻ mua lại giường cũ rồi ngủ trên đó theo phong thủy thì chính là đang gián tiếp tiếp tay mời kẻ khác xen vào cuộc hôn nhân của bạn.

Nếu bạn không muốn con giáp thứ 13 xuất hiện thì đừng mua giường cũ. Giường ngủ là đồ nội thất gần gũi nhất với cơ thể con người, mồ hôi và dấu vết của mỗi người sẽ để lại trên giường.

Khi mua giường bạn phải phân biệt được đó có phải là giường cũ hay không. Tốt nhất là bạn nên tự mình xem quá trình mua bán vận chuyển, lắp đặt giường kiểu tiền mất tật mang, rước họa vào nhà.

2. Không kê giường sát cửa sổ

Bật mí phong thủy giường ngủ đánh bại con giáp thứ 13 không thể không nhắc đến việc cấm kỵ kê giường ngủ sát cửa sổ. Nhiều cặp vợ chồng lầm tưởng kê giường ở gần cửa sổ sẽ đón được ánh nắng buổi sớm, đón gió, thoáng mát. Tuy nhiên theo phong thủy không khuyến khích việc làm này một chút nào.

Giường của hai vợ chồng kê sát cửa sổ dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động bên ngoài khiến các cặp đôi khó ngủ. Đối diện với thế giới muôn màu bên ngoài cửa sổ, làm sao có thể ở trên giường mà chuyên tâm vào người đầu gối tay ấp? Giường không nên kê sát cửa sổ, tự nhiên con tim sẽ theo bạn trở về.

3. Dẫm lên chân chồng

Ắt hẳn người phụ nữ nào cũng muốn được chồng tôn trọng và nghe theo lời mình. Vợ chồng hòa thuận trước sau như một nhưng ít nhất phụ nữ phải lấn át được chồng ít nhiều thì mới mong có tiếng nói trong nhà.

Mách nhỏ cho các chị em một tuyệt chiêu là vào đêm dọn vào giường mới, hãy lặng lẽ dẫm lên chân chồng một cái. Đây là mẹo phong thủy, sau này người chồng sẽ hết sức nghe lời và tôn trọng vợ.

Mẹo này được ví như việc bắt giặc trước khi bắt vua, “phòng bệnh còn hơn chữa bệnh”, con giáp thứ 13 không bao giờ có được cơ hội xen vào hạnh phúc gia đình bạn.

Ngoài ra khi kê giường mới thì cách xác định hướng giường ngủ cực kỳ quan trọng. Chọn hướng kê giường ngủ nên theo tuổi gia chủ, hướng chính xác để chọn lựa cho chiếc giường của bạn là phải tính từ đằng chân.

Gối đầu ở hướng cát sẽ thu hút được cát khí trong giấc ngủ giúp tăng cường sức khỏe và thổi lửa cho đời sống vợ chồng.

Ảnh minh họa: Internet

4. Không đặt gương đối diện giường ngủ

Trong phong thủy tuyệt đối tránh đặt gương đối diện giường ngủ. Theo khách quan thực tế mà nói thì vị trí đặt gương này dễ gây cho bạn cảm giác sợ hãi nếu như bạn thức dậy vào ban đêm, tổn hại nguyên khí, tinh thần bất ổn.

Gương là một đồ vật nguy hiểm, trong phong thủy thì đồ vật này mang năng lượng âm không tốt. Bố trí gương soi đối diện giường ngủ của vợ chồng thì sẽ dẫn đến những bất hòa trong quan hệ vợ chồng, thường xuyên xảy ra tranh chấp, đấu khẩu.

Gương như một cánh cửa dẫn đến thế giới khác, đặt gương đối diện giường ngủ chính là hành động vô tình tiếp tay mời gọi những điều không tốt đẹp đến phá hoại cuộc sống của bạn.

Nếu treo gương đúng phong thủy chắc chắn sẽ đảm bảo rằng vợ chồng bạn có nhiều và nhiều hơn nữa niềm vui, sự thịnh vượng, giàu có và hạnh phúc.

5. Đầu giường kiêng để dầm ngang ép đỉnh

Nếu giường kê trong phòng ngay dưới dầm ngang dễ sinh ra cảm giác bị chèn ép, áp lực cho các cặp vợ chồng. Nằm lâu thì ảnh hưởng tới sức khỏe, tính tình khó chịu, cáu gắt, giấc ngủ bị ảnh hưởng khiến vợ chồng dễ xung đột cãi vã.

Ảnh minh họa: Internet

6. Không kê giường ngủ dưới đèn chùm

Đèn chùm nhìn qua là đồ vật đẹp, được nhiều người ưa thích trong việc bố trí nội thất phòng ngủ, nhưng nó ẩn chứa mối nguy hại phong thủy lớn cho cuộc sống hôn nhân.

Nếu để đèn chùm phía trên giường ngủ một mặt là nguy hiểm vì nó sẽ rơi bất kỳ lúc nào, mặt khác là tạo áp lực cho người nằm dưới đó. Nó giống như một ngọn núi lớn chia rẽ tình cảm vợ chồng, gây khó chịu về mặt thể chất.

7. Hình dáng giường ngủ

Trong bật mí phong thủy giường ngủ đánh bại con giáp thứ 13 kỵ nhất là mua giường hình tròn hoặc hình đa giác. 2 hình này mang tính Kim, tính chất là động, không phù hợp với không gian yên tĩnh trong phòng ngủ.

Nếu giường của bạn có các hình trên thì đời sống hôn nhân sẽ bị xáo trộn, tiềm ẩn nguy cơ có kẻ thứ 3 chen vào. Giường ngủ tốt nhất theo phong thủy là những chiếc giường hình vuông, hình chữ nhật, dù phòng ngủ có diện tích lớn hay nhỏ cũng nên thiết kế theo 2 hình này.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm