Top 5 đồ vật là khắc tinh của phong thủy: Hút cạn tài lộc, dương khí trong nhà xui xẻo đeo bám quanh năm

Hoa khô, cây héo úa gây ảnh hưởng không tốt đến phong thủy cho ngôi nhà của bạn. Cây cũng như người sống trong nhà, khi chúng bị chết thì sẽ đại diện cho những nguồn năng lượng yếu, trì trệ, không có sinh khí.

Đây là hai món đồ mà chuyên gia phong thủy khuyên không nên giữ trong nhà quá lâu. Hơn nữa, mùi hương của hoa khô hay cây héo đều gây ra khó chịu. Nếu đặt trong phòng kín sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người.

Nhiều gia đình tiếc của, có ghế bập bênh không sử dụng đến nhưng vẫn để ở trong nhà. Việc này vừa làm tốn không gian tích trữ đồ, vừa mang lại điều không may trong phong thuỷ. Người xưa quan niệm rằng, những chiếc ghế bập bênh cũ không dùng đến sẽ là nơi để các thế lực vô hình ngự trị và đem đến bất lợi, mất mát cho gia chủ.

Ảnh minh họa: Internet

3. Gương bị nứt vỡ

Trong quan niệm của người Phương Đông chiếc gương chính là đồ vật linh thiêng, cầu nối giữa cõi âm và dương. Đồng thời, chiếc gương cũng là tượng trưng cho sự thịnh vượng, giàu có của một gia đình. Khi bạn tiếp tục bày biện những chiếc gương bị nứt vỡ nghĩa là vô tình đón rước những thứ không may vào nhà.

Gương nứt vỡ quá lâu vì nó tượng trưng cho sự sát thương. Sau khi làm vỡ những đồ vật này, nên cho vào túi nilon gói lại và bỏ ra ngoài thùng rác công cộng.

Ảnh minh họa: Internet

4. Đồng hồ hỏng, ngừng chạy

Về mặt phong thủy, người ta kiêng không giữ các đồ vật hư hỏng trong nhà, đặc biệt là những chiếc đồng hồ đã ngừng chay. Người xưa cho rằng, đồng hồ tượng trưng cho dòng thời gian, cho sự sống. Nếu nó ngừng chạy nghĩa là hàm ý mang đến sự mất mát, không may mắn. Gia chủ nên nhanh chóng đem sửa đồng hồ hoặc thay một chiếc đồng hồ mới.

Ảnh minh họa: Internet

5. Lịch cũ hết hạn

Cuốn lịch tượng trưng cho sự trôi chảy, dòng thời gian luôn chuyển động. Nếu giữ lại cuốn lịch cũ, thời gian sẽ bị trì trệ, thụt lùi, những điều may mắn không thể đến. Vì vậy, để tránh xui xẻo, bạn nên bỏ cuốn lịch cũ đi. Thay vào đó hãy bày cuốn lịch mới, đúng với ngày tháng hiện tại. Lịch cũ cũng thể hiện cho việc đánh dấu quá khứ, những hoài niệm do đó cũng mang năng lượng của năm trước. Nếu muốn thực sự trở thành người thành công, kiếm được nhiều tiền và của cải, chắc chắn bạn phải luôn hướng về phía trước, hướng về tương lai chứ không thể sống với hoài niệm và quá khứ.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.