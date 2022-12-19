Vì sao khi nào thắp hương cũng phải cần số lẻ: Nhang lẻ, đồ lễ lẻ? Điều quen thuộc nhưng không phải ai cũng tường tận

Thắp bao nhiêu hương là tốt nhất? Như đã nói phía trên, việc thắp hương, dâng đồ thờ cúng thể hiện sự kết nối tâm linh giữa thế giới vô hình và hữu hình, giữa âm và dương. Theo quan điểm về mặt phong thủy và tâm linh, những số lẻ như 1, 3, 5, 7 và 9 này được coi là số dương, tượng trưng cho may mắn. Còn số chẵn như 2, 4, 6 và 8 là số âm, tượng trưng cho điềm xui, không may mắn. Vì thế, ngoại trừ thắp 2 nén hương cho người khuất trong thời gian còn để tang thì hầu như mọi người đều thắp số lẻ cho các việc thờ cúng...khi thắp lên bày tỏ sự tôn trọng và tấm lòng thành khẩn của con người. Ý nghĩa những số lẻ khi thắp hương

Việc thắp hương bắt nguồn từ rất lâu đời và duy trì tới tận ngày nay. Nén hương, đồ lễ dâng lên ban thờ Thần, Phật, gia tiên... chính là nhịp cầu kết nối giữa thế giới hữu hình và vô hình, giữa âm và dương, giữa người sống và người đã khuất. Bởi thế, vào các ngày rằm, mùng 1 đầu tháng, ngày giỗ, lễ, tết... người dân Việt Nam đều có thói quen thắp hương để tưởng nhớ gia tiên, cầu bình an cho gia đạo. Đây là một nét đẹp văn hóa, góp phần bảo tồn giá trị và bản sắc dân tộc chứ không hề mang tính mê tín dị đoan. Việc dâng hương, dâng đồ lễ thờ cúng được chia làm 2 mục đích chính: - Một là cúng bái âm giới (cõi âm), tức là dành cho người đã khuất - Hai là cầu khấn Thần Phật (Thần tiên, Bồ tát, Phật tổ...). Và dù là mục đích gì đi nữa, khi thắp hương hay chuẩn bị các đồ cúng, người ta cũng chọn các số lẻ như 1, 3, 5, 7 hay 9. Tại sao cần thắp hương số lẻ như vậy? Hãy cùng Lịch Ngày Tốt giải đáp tường tận vấn đề này dưới đây.

Với việc thờ cúng thần linh trong nhà, thắp 1 nén hương được gọi là Bình An hương. Theo đó, nếu muốn cầu người nhà bình an, mọi việc thuận lợi thì gia chủ có thể thắp 1 nén hương mỗi buổi sáng tối trong 1 ngày là đủ. Khi đến chùa chiền, chúng ta cũng chỉ cần thắp 1 nén nhang là đủ. Nén nhang đó được gọi là Tâm hương. Tuy chỉ một nén nhưng nén tâm hương lại bao gồm ý nghĩa năm sắc hương:

Định hương (giữ cho lòng yên ổn không bị cái xấu)

Tuệ hương (làm cho trí não luôn sáng suốt để thu nhận được những điều tốt đẹp, thiện lương)

Tri kiến hương (giúp ta vững tin phát triển năng lực, trí tuệ)

Giải thoát hương (giúp ta buông xả mọi ưu phiền cũng như những ham muốn tội lỗi và một phần phòng tránh hỏa hoạn hay ô nhiễm).

Ảnh minh họa: Internet

3 nén hương

Cách thắp hương này thể hiện ý nghĩa là Tâm nhang (lòng thành), Giới nhang (theo lời răn dạy của Phật thánh tổ đường) và Định nhang (tuyệt đối không thay lòng đổi dạ).

Theo Đạo Phật, cách thắp 3 nén hương này gọi là Tam Bảo Hương. Tam Bảo chính là Phật, Pháp và Tăng.

Ngoài ra, cách thắp này còn mang các ý nghĩa khác, gồm:

Tam giới (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới)

Tam thời (Quá khứ – Hiện tại – Tương lai)

Tam vô lậu học (Giới – Định – Tuệ)

Điều này lý giải vì sao ở sân chùa thường có 3 đỉnh hương to.

Trong Phong thủy thì số 3 là tượng của tam giới: Thiên (Trời), Địa (Đất), Nhân (Người).

Vì vậy khi làm những việc quan trọng trong đời thì người ta thường thắp 3 nén hương lên bàn thờ và khấn: "Hoàng Thiên (Trời), Hậu Thổ (Đất), những chiến sĩ trận vong, cô hồn… (Nhân ) phù hộ độ trì…"



Theo Đạo giáo, 3 nén hương này gọi là Tam Thanh Hương, trong đó Tam Thanh là Ngọc Thanh: Thiên tôn nguyên thủy; Thượng Thanh: Thiên tôn Linh Bảo và Thái Thanh: Thiên tôn Đạo Đức.

Trong 3 nén hương này, nén ở giữa là hưởng chủ, gọi là hương Giáo chủ; nén bên trái là hương Thanh Long; còn nén bên tay phải là hương Bạch Hổ. Mục đích của việc thắp 3 nén hương này là linh ứng báo tin, bảo vệ người trong nhà và xua đuổi mọi tai ương.

5 nén hương

Thắp 5 nén hương có ý nghĩa là 5 phương trời đất, 5 hướng thần linh.

Theo phong thủy thì là Ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.



Thông thường có 2 cách để cắm 5 nén hương vào bát hương trên bàn thờ.

Cách cắm thứ nhất: Sắp xếp theo 5 phương, ở giữa là hương Giao chủ, trái là hương Thanh Long, phải là hương Bạch Hổ, phía trước là hương Chu Tước, phía sau là lương Huyền Vũ.

Cách cắm thứ 2: Sắp xếp theo hình chữ “Nhất” theo chiều ngang với nén hương thứ nhất là hương Thanh Long, thứ 2 là Bạch Hổ, thứ 3 là Quan Khẩu, thứ 4 là Hộ Pháp và thứ 5 là Báo Mã.

Thông thường cách thắp 5 nén hương này do các thầy pháp tiến hành để dự báo hung cát cho người khác hoặc mời gọi thần linh.

Ảnh minh họa: Internet

7, 9 nén hương

Số 7 và số 9 được tượng trưng cho số lượng “vía” của con người, khi người ta muốn xin ơn cho cá nhân.

Ngoài ra, còn quan điểm khác về cách thắp 7 và 9 nén hương như sau:

7 nén hương: Con số 7 này tượng trưng cho Bắc Đẩu Thất Tinh hương với tên gọi lần lượt là Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Khai Dương, Ngọc Hoành và Dao Quang.

Cách thắp 7 nén hương cùng lúc để mời gọi thần linh, thiên tướng, nếu không đến mức độ bất đắc dĩ thì không nên dùng cách thắp hương này.

9 nén hương: Được gọi là Cửu cửu liên hoàn hương, được bày theo 3 hàng và 3 cột, trên mời Ngọc Hoàng Đại Đế, dưới mời Thập điện Diêm Vương.

Đây được coi là tín hiệu dùng để cầu cứu, trong trường hợp bất đắc dĩ và hầu như không có sự trợ giúp nào của con người thì mới sử dụng, hy vọng Ngọc Hoàng Đại Đế và Thập điện Diêm Vương cứu giúp muôn dân, cứu khổ cứu nạn.

2. Vì sao đồ cúng cần chuẩn bị số lẻ

Cũng tương tự như việc thắp hương số lẻ, việc chuẩn bị đồ lễ như hoa tươi, trái cây và dễ nhận thấy nhất là nải chuối cũng cần số lẻ. Trên thực tế, nải chuối có số quả lẻ thường bán đắt hơn nải chuối có số quả chẵn vào mỗi dịp mùng 1, ngày rằm hay lễ tết.

Như đã nói, về mặt phong thủy, số chẵn là số âm, lẻ là số dương, số âm không may mắn. Vì thế mà việc lựa chọn đồ lễ để dâng cúng tổ tiên, Thần Phật cần chọn số lẻ (sự may mắn, tốt lành) để thể hiện tấm lòng thành kính.

Thêm một cách lý giải khác, thắp hương phải kiêng số chẵn, 3 nén hương là thờ Thiên, Địa, Nhân, 5 nén là thờ 5 đức tính của con người là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín.

Tư duy của con người là thích số lẻ, số lẻ là số của sự sinh sôi. Tương tự vậy, nải chuối được lựa chọn để thắp hương cũng thường có số quả lẻ.

Ảnh minh họa: Internet

3. Lưu ý quan trọng không thể bỏ qua

Đọc đến đây có lẽ bạn đã tỏ tưởng vì sao thắp hương số lẻ, chuẩn bị đồ cúng lễ cũng là những số lẻ rồi.

Tuy nhiên, tùy vào văn hóa, phong tục tập quán vùng miền mà việc thắp hương thờ cúng có sự khác biệt, không nơi nào giống nơi nào, không ai sai hay đúng. Tựu chung lại, việc thờ cúng cốt ở thành tâm, mâm cao cỗ đầy mà vô tâm thì vô nguyện vô an.

Theo đó, khi dâng hương cầu khấn, cần hết sức lưu ý:

– Cần có lời cầu khấn

Lúc thắp hương, lên nhang ở đình miếu, chùa chiền thì có khói hương tỏa ra như là một sợi dây vô hình giúp chúng ta có thể bày tỏ nguyện vọng tâm tư của mình để cầu xin điều gì đó. Vì thế cần phải khấn vái để thần linh chứng giám và phù hộ.

Hoặc đơn giản hơn, trong ngày rằm mùng 1 đầu tháng, chúng ta thắp nhang và cầu khấn để được Thần linh che chở, độ trì gia đình bình an, cát lành.

– Cần phải có thành ý

Việc sắm lễ, lau dọn ban thờ, ăn mặc chỉn chu, chu đáo cũng là cách để chúng ta bày tỏ tấm lòng thành kính với gia tiên, thần linh.

Khi thắp hương khấn vái, hãy tập trung vào việc đốt hương và cầu khấn, không nên vừa thắp hương vừa làm việc khác hay trò chuyện rôm rả. Như vậy dễ bất kính với đấng bề trên, khó mà sở cầu như nguyện.



- Trường hợp hương bị tắt giữa chừng thì xử lý thế nào?

Hương bị tắt do nhiều nguyên nhân và mang điềm báo riêng. Nhưng đa phần là dự báo những điều không may mắn, xui xẻo sắp xảy tới. Tùy vị trí hương bị tắt ở phần đầu, giữa hay cuối mà có những báo hiệu khác nhau.Cách xử lý khi hương tắt là nên để yên nhang ở vị trí cũ và châm lửa lại cho chúng cháy hết. Tuyệt đối không được rút nhang ra rồi mới châm lửa, bởi lúc này nhang sẽ trở thành nhang thừa.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.