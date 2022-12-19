"Muốn GIÀU SANG PHÚ QUÝ, đặt 4 thứ trong nhà", 4 thứ đó là gì mà gia chủ cần phải ghi nhớ?

Hươu tuy chỉ là một loài động vật nhưng lại có địa vị cao trong con người. Không chỉ vì hươu có vẻ ngoài nổi bật, đẹp đẽ, được nuôi làm cảnh rất cao, mà còn vì nó có giá trị dược liệu cao.

Đồng thời, hươu cũng thường xuất hiện trong các câu chuyện thần thoại. Trong các câu chuyện phương Tây, hươu cũng là một loài vật rất phổ biến, mang ý nghĩa tốt lành và đẹp đẽ, nên nó được coi là là biểu tượng của sự giàu có.

Có thể nói hươu là bảo vật được rất nhiều người yêu thích và săn đón. Thời xưa chỉ có hoàng đế và một số hoàng thân, quý tộc mới được nuôi loài vật như vậy, điều này đã nâng cao rất nhiều vị trí của hươu trong lòng người dân.

Kèm theo đó, hươu mang ý nghĩa thăng quan tiến chức, chính vì vậy mà ngày càng nhiều người yêu thích hươu nai hơn.

Tất nhiên, không phải ai cũng có thể nuôi một con hươu của riêng mình, vì vậy người ta dùng bút vẽ hình ảnh, treo tranh con hươu.

Ảnh minh họa: Internet

Thứ 2 đó là quả bầu

Cây bầu không có ích nhiều trong cuộc sống hiện nay, nếu có thì chỉ vì nó là vật chứa đựng những vật dụng sau một quá trình sản xuất nào đó.

Chẳng hạn một số người thời xưa dùng nó để đựng rượu, hoặc có thể chẻ làm hai nửa để múc nước, và vì hình dáng đặc biệt nên nó có thể dùng làm vật trang trí trong nhà, ấn tượng và cân xứng.

Trong con mắt của người xưa, quả bầu là vật tượng trưng cho điềm lành, điều này cũng bởi vì quả bầu đồng âm với “Phúc lộc”, vừa có nghĩa là tài lộc, vừa có nghĩa là may mắn.

Điều này có thể bao hàm ý nghĩa tượng trưng của hai con vật nói trên. Trồng bầu cũng không cần chăm sóc nên xét trên nhiều yếu tố khác nhau thì bầu chắc chắn là loại một trong những linh vật phổ biến nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Thứ 3 là cóc vàng ba chân

Theo truyền thuyết, cóc vàng ban đầu có 4 chân giống như cóc vàng thường, sau khi đắc Đạo và trở thành bất tử, được xếp vào hạng bất tử và được vào thiên đình.

Vì có tài khạc ra vàng nên nó được giao sứ mệnh phân phát của cải. Nhưng về sau, vì cứ lặp đi lặp lại công việc như nhau quá nhàm chán, Cóc quá mệt mỏi nên đã đưa ra một quyết định táo bạo, đó là xuống trái đất một mình.

Sau khi đến thế giới phàm trần, cóc bị mê hoặc bởi sự ăn chơi của người phàm, từ đó làm rất nhiều điều ác và mang hại cho nhân gian. Hành vi xấu của cóc cuối cùng đã bị ông trời phát hiện.

Thái hậu lúc đó phái thị vệ vây quanh đưa cóc về Thiên đình, cóc đương nhiên không muốn nghe lời. Trong quá trình chiến đấu, cóc bị chặt một chân sau. Vốn dĩ đang có bốn chân, sau cóc chỉ còn ba chân.

Sau đó, cóc vàng ba chân được thiên đình giáo hóa nên đã thay đổi quá khứ, bắt đầu nghiêm túc làm việc, chuộc lỗi lầm, thường đem của cải cho một số người nghèo khổ.

Dần dà cóc ngậm tiền vàng nổi tiếng với khả năng hút tài lộc, công danh ngày càng lớn, đương nhiên được nhân dân vô cùng yêu mến. Một số doanh nhân còn đặt tượng của cóc ngậm vàng trong nhà mong được phù hộ.

Gia đình có cóc hỗ trợ ngày càng làm ăn phát đạt, thậm chí hiện nay chúng ta vẫn thường thấy tượng cóc ba chân bằng vàng ở một số cửa hàng hay một số xí nghiệp.

Về những nhận định trên, không thể phủ nhận rằng có một số tư tưởng và văn hóa xã hội phong kiến, không khoa học, không hợp lý, nhưng chúng ta cũng nên nhìn nhận rõ rằng đây là một kiểu mưu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn của tổ tiên.

Nuôi dưỡng tinh thần nhiều hơn là một niềm tin. Nó mang lại cho mọi người sức mạnh và cảm hứng ở một mức độ nhất định, và nội hàm văn hóa độc đáo của nó cũng rất hấp dẫn.

Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng là cây tài lộc phong thủy

Cây tài lộc biểu trưng cho sự tăng trưởng và phát triển; do đó nó có thể giúp mang lại vận khí tốt hơn cho gia chủ, cải thiện khả năng tài chính.

Nên chọn những cây tài lộc có bộ rễ được chất đầy những đồng tiền vàng. Đây là biểu trưng cho sự phát triển thịnh vượng. Theo phong thủy, nếu đặt cây tài lộc đúng chỗ trong nhà có thể giúp tâm trí bạn thông suốt, giúp giải quyết mọi việc thuận lợi.

Đặt cây tài lộc ở trong văn phòng, bàn làm việc... sẽ giúp các cuộc đàm phán kinh doanh dễ dàng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.