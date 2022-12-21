Thầy phong thủy dặn kỹ: 5 vị trí ĐẠI HUNG tuyệt đối đừng treo ảnh cưới kẻo hôn nhân bất hòa, gia đình lục đục

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 12:57

Theo quan niệm phong thủy, treo ảnh cưới ở những vị trí này sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến các thành viên trong gia đình.

Đối diện cửa chính

Theo phong thủy, cửa chính là bộ mặt của ngôi nhà, là nơi đón may mắn, phúc khí và Thần Tài vào nhà. Gia chủ không nên đặt ảnh cưới ở đối diện cửa chính. Treo ảnh cưới ở vị trí này sẽ làm mất đi sự riêng tư của gia đình, ảnh hưởng đến tình cảm đôi lứa, dễ bị người đời dòm ngó, tạo nên sự bất hòa, mâu thuẫn.

Thầy phong thủy dặn kỹ: 5 vị trí ĐẠI HUNG tuyệt đối đừng treo ảnh cưới kẻo hôn nhân bất hòa, gia đình lục đục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đầu giường và cuối giường

Nhiều cặp vợ chồng hay treo ảnh cưới ở đầu giường. Tuy nhiên, đây là vị trí không tốt để treo ảnh cưới.

Về mặt tâm lý, treo ảnh cưới đầu giường sẽ tạo cảm giác bất an cho người nằm trên giường vì sợ ảnh bị rơi.

Về mặt phong thủy, treo ảnh cưới đầu giường sẽ tạo áp lực đè nén xung quanh hai vợ chồng, làm phát sinh cảm giác không an toàn về hôn nhân, dễ nảy sinh lòng đố kỵ khiến hai bên bất hòa, tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xen vào.

Trong khi đó, vị trí cuối giường cũng không phải là nơi lý tưởng để treo ảnh cưới. Theo phong thủy, để ảnh cưới ở vị trí này sẽ làm vợ chồng lo lắng về tiền bạc, từ đó tác động không tốt đến chuyện hôn nhân, tình cảm.

Thầy phong thủy dặn kỹ: 5 vị trí ĐẠI HUNG tuyệt đối đừng treo ảnh cưới kẻo hôn nhân bất hòa, gia đình lục đục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Treo ảnh cưới ở đối diện bàn thờ, dưới chân cầu thang

Trong mọi trường hợp, treo tranh ảnh đối diện bàn thờ là điều cấm kỵ trong phong thủy.

Trong khi đó, treo ảnh cưới dưới cầu thang cũng mang ý nghĩa xấu về phong thủy, tượng trưng cho việc dẫm đạp lên vận may của mình.

Đối diện nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh là nơi ô uế trong phong thủy. Vì vậy, gia chủ không nên treo ảnh cưới ở đối diện cửa nhà vệ sinh. Vị trí này mang lại nhiều năng lượng tiêu cực, xua đuổi vận khí, khiến hôn nhân gặp nhiều trắc trở.

Đối với nhà nhiều tầng, gia chủ không nên treo ảnh cưới ở vị trí ngay dưới nhà vệ sinh ở tầng trên.

Thầy phong thủy dặn kỹ: 5 vị trí ĐẠI HUNG tuyệt đối đừng treo ảnh cưới kẻo hôn nhân bất hòa, gia đình lục đục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Treo ảnh cưới đối diện gương

Theo quan niệm phong thủy, treo ảnh cưới đối diện gương sẽ mang đến những điều không may mắn cho tình cảm của vợ chồng. Phong thủy cho rằng, để ảnh cưới đối diện gương thì một đôi vợ chồng sẽ thành hai, gây bất lợi cho cuộc sống hôn nhân.

Nên treo ảnh cưới ở đâu?

Gia chủ có thể treo ảnh cưới trong phòng khách. Nên để ảnh ở hướng Tây Bắc hoặc Tây Nam. Dưới góc độ phong thủy, hướng Tây Bắc tượng trưng cho người chồng, còn hướng Tây Nam tượng trưng cho người vợ. Để ảnh ở các hướng này sẽ giúp vợ chồng luôn hạnh phúc.

Bên cạnh đó, ảnh cưới để trong phòng ngủ là lựa chọn tối ưu nhất. Có thể treo ảnh cưới ở bên trái giường ngủ, tức vị trí Thanh Long để hôn nhân thêm bền vững, hạnh phúc.

Ngoài phòng khách, phòng ngủ, gia chủ có thể treo ảnh cưới ở những vị trí khác như nơi làm việc. Lưu ý, không treo ảnh cưới đối diện cửa sổ vì nơi đây đón ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp, theo phong thủy sẽ gây bất lợi cho hôn nhân.

Thầy phong thủy dặn kỹ: 5 vị trí ĐẠI HUNG tuyệt đối đừng treo ảnh cưới kẻo hôn nhân bất hòa, gia đình lục đục - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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