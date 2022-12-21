Nhưng dù sao thì rắn cũng đại diện cho cực âm, mang những điều không mấy tốt đẹp nên giải mã giấc mơ thấy rắn thì đào hoa ở đây chính là đào hoa dữ. Có người chắc sẽ nghĩ rằng, nếu tốt thì không nói làm gì, chứ đào hoa dữ thì thà không có còn hơn.

Nghe thì có vẻ kinh khủng nhưng theo tâm lý học, giấc mơ thấy rắn thường gặp ở những cô gái đã có trải nghiệm về tình dục, nếu bạn mơ thấy rắn bò vào nhà và di chuyển lên giường thì rất có thể sắp tới bạn sẽ gặp được một người đàn ông hợp ý và bắt đầu nói chuyện yêu đương.

Nhưng tình yêu là cảm xúc, đâu ai nói trước được điều gì, người ngoài tỉnh táo mà người trong cuộc thì u mê. Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu, bao đời nay có biết bao nhiêu cô gái đem lòng si mê những chàng lãng tử như gió, chẳng nghiêm túc với ai. Biết sao được, số mệnh đã thế rồi, chỉ biết nhắc bạn nên cẩn trọng với trái tim mình mà thôi.

2. Người độc thân mơ thấy phượng hoàng, hoa đào, chữ hỷ, trong nhà bày kẹo hỷ hay những cảnh tượng liên quan đến đám cưới

Nếu mơ thấy những dấu hiệu trên mà trong nhà không còn nam thanh nữ tú nào đang trong độ tuổi kết hôn, vậy thì chúc mừng bạn, hoa đào sắp tới chính là của bạn đó. Giải mã giấc mơ này, các chuyên gia cho biết đó là điềm báo trong thời gian tới, bạn sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ những người khác phái, thường là được người khác mai mối giới thiệu làm quen.\

Ảnh minh họa: Internet

Có thể lúc này bạn chưa muốn bắt đầu nhưng tình yêu tới sao có thể ngăn cản được. Người mà bạn trước đây phải lòng nhưng chẳng dám ngỏ lời nay bỗng bật đèn xanh mời bạn tiến tới đó.

3. Mơ thấy mình lõa lồ hoặc để lộ ra phần cơ thể rất gợi cảm

Bất kể hoàn cảnh diễn ra giấc mộng này là trên đường, trong phòng hay trong nhà tắm thì nó đều có ý nghĩa rằng bạn đang trong khoảng thời gian tiết ra rất nhiều hormone tình yêu. Da dẻ tươi thắm, mặt mũi rạng ngời, vận tình duyên lên tơi tới, có rất nhiều người sẽ bị ngả nghiêng trước vẻ đẹp và sự quyến rũ của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

4. Mơ thấy rất nhiều người khác phái có tình ý với mình

Người này thường rất xuất sắc ở một phương diện nào đó, ví dụ như thân phận, nghề nghiệp, ngoại hình… đều nổi bật xuất chúng. Mơ thấy hẹn hò là điềm báo tình yêu tốt đẹp. Nếu bạn rất hay mơ thấy giấc mơ này thì bạn là người khá đào hoa, thời gian này đào hoa cực vượng, ngoài đời cũng có nhiều người ngỏ ý muốn chung đôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đừng để “lắm mối tối nằm không” nhé. Nhiều lựa chọn quá cũng có thể khiến cho mình hoa mắt mà chọn nhầm người đó. Tỉnh táo và nắm tay người phù hợp nhất với mình nhé.

5. Mơ thấy tay không bắt cá

Giải mã giấc mơ báo hiệu tình yêu sắp đến này, bạn là người tính cách không được cởi mở hòa đồng cho lắm, hoặc là người khá bốc đồng, không điềm tĩnh. Thời gian này bạn sẽ may mắn gặp khá nhiều đóa hoa đào, có nhiều người để ý đến bạn. Hãy nắm bắt cơ hội để có cho mình một nửa như ý cùng bầu bạn vui buồn nhé.

6. Phụ nữ hay mơ thấy những giấc mộng tình ướt át

Tại sao ở đây chỉ xét giấc mơ này từ góc độ của phụ nữ, bởi lẽ đàn ông rất dễ bị kích thích sau khi xem các văn hóa phẩm liên quan đến tình dục, hay mơ thấy mộng tình. Nhưng phụ nữ thì không giống như vậy.

Phụ nữ đề cao tình yêu, dễ dàng lấy tình yêu thay thế cho nhu cầu của cơ thể. Vì thế mà nếu bạn là phụ nữ, thời gian gần đây lại hay nằm mơ những điều khiến người ta dễ đỏ mặt thì kì thực đây chính là thời gian mà đào hoa vượng phát, tình duyên nở rộ, nhiều cơ hội gặp được lang quân như ý.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.