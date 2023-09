KỲ LẠ, những giấc mơ này là điềm báo MAY MẮN, MƠ THẤY QUAN TÀI lại là điềm báo TỐT

Mơ thấy cá vàng đang bơi lội

Ảnh minh họa: Internet

Gặp may mắn khi nằm mơ thấy cá. Hình ảnh cá vàng bơi lội uyển chuyển cho thấy c sống an nhàn, thoải mái. Vì thế, đây được xem là giấc mơ may mắn về tiền bạc, những giấc mơ về những chú cá vàng đang bơi lội điềm cuộn báo về sự may mắn sắp xảy ra vì thế hãy sẵn sàng đón nhận. Số lượng cá vàng tỉ lệ thuận với vận may mà bạn có, nghĩa là càng nhiều cá vàng càng may mắn.