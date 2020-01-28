Tử vi tháng 2/2020: 3 con giáp bị hung tinh chiếu mệnh, đen đủ đường, tài lộc tiêu tán

Sách tử vi năm 2020 có nói, trong tháng 2 những con giáp xui xẻo này sẽ bị vận xấu đeo bám, tiểu nhân quấy phá nên tài lộc tuột dốc không phanh, khốn khổ vô ngần.

Những con giáp xui xẻo này sẽ có tháng 2/2020 đầy sóng gió với họa thị phi ập xuống đầu, dẫu chẳng làm điều gì sai trái nhưng vẫn phải bị tiểu nhân hãm hại đủ đường, khổ cực lắm phen. Dậu hãy đề cao cảnh giác, đừng dễ dàng tin người mà bị lường gạt - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Dậu vốn là con giáp hiền lành, chăm chỉ và chịu thương chịu khó. Họ chẳng ngại dấn thân, nỗ lực không ngừng trong công việc nên được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng. Nhờ thế, dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng con giáp này vẫn sung túc đủ đầy.

Vậy nhưng, bước vào tử vi năm 2020 con giáp xui rủi này lại phải nếm trải không ít hàm oan. Bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng” nên Dậu sẽ gặp khá nhiều cơ cực, tiền của đội nón ra đi. Thế nên, để giảm thiểu thiệt hại Dậu hãy đề cao cảnh giác, đừng dễ dàng tin người mà bị lường gạt. Ngọ là miếng mồi ngon để kẻ xấu xâu xé - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ tuột dốc không phanh trong tháng 2/2020. Càng sống chân thành, đàng hoàng Ngọ lại càng là miếng mồi ngon để kẻ xấu xâu xé. Vậy nhưng, Ngọ đừng quá lo lắng bởi “ác giả ác báo” người tạo nghiệp ắt phải trả nghiệp báo.

Sau những khốn khó chông chênh, bước sang tháng 3/2020 đời Ngọ sẽ sang trang mới. Không chỉ tiền chất chật nhà, làm ăn vượng phát con giáp may mắn này còn có của ăn của để, tha hồ hưởng lộc trời cho. Để hạn chế rủi ro Tỵ hãy cẩn trọng kẻo tiền mất tật mang - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Tài năng, thông minh và có gan làm giàu nên người tuổi Tỵ chưa bao giờ thiếu tiền. Nhanh nhạy nắm bắt thời cơ trời cho, dám đương đầu với thử thách nên con giáp tài năng này một mình gầy dựng sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng, tử vi tháng 2/2020 của người tuổi Tỵ lại không được may mắn như thế. Chẳng những bị hung tinh chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc Tỵ còn phải đối diện với nguy cơ nợ nần chồng chất do đứng ra mượn tiền giúp người khác. Vậy nên, để hạn chế rủi ro Tỵ hãy cẩn trọng kẻo tiền mất tật mang. *Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp tiền tài thăng hoa, của nả đầy nhà, ung dung hưởng lộc trong năm Canh Tý 2020 Sau Tết Canh Tý, những con giáp may mắn này sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, làm gì cũng kiếm được bộn tiền, đổi đời chỉ trong chốc lát.

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