Tử vi ngày thứ Năm - 25/8 của 12 con giáp: Tuổi Hợi công việc thuận buồm xuôi gió được thần tài phù hộ tài lộc; riêng tuổi Tuất sa sút trong sự nghiệp, dễ gặp họa tiểu nhân

Xem tử vi để chiêm nghiệm, có kế hoạch dự phòng trước cũng là cách để mọi việc trở nên suôn sẻ
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Tuổi Tý
Công việc: nên bình tĩnh giải quyết các vướng mắc. Tài vận: nên giữ chặt tiền trong ví, không nên tiêu pha lãng phí. Tình cảm: có cơ hội tìm được nửa kia.
Tuổi Sửu
Công việc: suôn sẻ, không gặp trở ngại. Tài vận: nên cải thiện các mối quan hệ thì tài vận mới chuyển biến tốt. Tình cảm: chuyện tình cảm suôn sẻ, ngọt ngào.
Tuổi Dần
Công việc: không nên quá lao lực. Tài vận: tài vận tốt, được bề trên trong gia đình hỗ trợ tiền bạc. Tình cảm: ngày tình cảm suôn sẻ, tốt đẹp, chuyển biến tốt
Tuổi Mão
Công việc: tâm trạng không tốt ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Tài vận: tình hình tài chính không tốt, có nhiều khoản chi liên quan đến vấn đề sức khỏe. Tình cảm: không nên để tâm trạng xấu ảnh hưởng đến tình cảm.
Tuổi Thìn
Công việc: không nên quá tham lam, vội vã trong công việc, hãy trân trọng những gì đang có. Tài vận: nên tìm hiểu kỹ càng trước khi bỏ tiền ra đầu tư. Tình cảm: nên có sự thấu hiểu cho đối phương.
Tuổi Tỵ
Công việc: bất đồng ý kiến với cấp trên trong dự án lớn. Tài vận: thu được lợi nhuận từ việc đầu tư hợp lý. Tình cảm: xảy ra tranh cãi trong chuyện tình cảm.
Tuổi Ngọ
Công việc: có tiểu nhân đâm sau lưng. Tài vận: tình hình tài chính tốt, có cơ hội cầu tài. Tình cảm: vấn đề sức khỏe ảnh hưởng tới chuyện tình cảm.
Tuổi Mùi
Công việc: không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tài vận: không nên quá tham lam trong chuyện tiền bạc. Tình cảm: tình cảm lứa đôi mặn nồng.
Tuổi Thân
Công việc: mọi việc tiến triển không theo dự định. Tài vận: nên có cách quản lý tài chính thích hợp. Tình cảm: dễ xảy ra tranh cãi trong tình cảm.
Tuổi Dậu
Công việc: cảm thấy bế tắc trong công việc. Tài vận: tình tài chính không ổn định. Tình cảm: nên dành thời gian để hâm nóng tình cảm.
Tuổi Tuất
Công việc: chất lượng đi xuống. Tài vận: đề phòng tiểu nhân ghen ghét, ám hại. Tình cảm: đừng để công việc bận rộn ảnh hưởng đến chuyện tình cảm lứa đôi.
Tuổi Hợi
Công việc: thuận buồm xuôi gió, mọi vướng mắc đều được giải quyết ổn thỏa. Tài vận: tài vận vượng phát. Tình cảm: có cơ hội gặp được ý trung nhân.
*Bài viết chỉ có tính chất tham khảo và chiêm nghiệm