Tử vi ngày thứ Năm - 25/8 của 12 con giáp: Tuổi Hợi công việc thuận buồm xuôi gió được thần tài phù hộ tài lộc; riêng tuổi Tuất sa sút trong sự nghiệp, dễ gặp họa tiểu nhân

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 10:52

Xem tử vi để chiêm nghiệm, có kế hoạch dự phòng trước cũng là cách để mọi việc trở nên suôn sẻ

Tuổi Tý

Công việc: nên bình tĩnh giải quyết các vướng mắc. Tài vận: nên giữ chặt tiền trong ví, không nên tiêu pha lãng phí. Tình cảm: có cơ hội tìm được nửa kia.

Tử vi ngày thứ Năm - 25/8 của 12 con giáp: Tuổi Hợi công việc thuận buồm xuôi gió được thần tài phù hộ tài lộc; riêng tuổi Tuất sa sút trong sự nghiệp, dễ gặp họa tiểu nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Công việc: suôn sẻ, không gặp trở ngại. Tài vận: nên cải thiện các mối quan hệ thì tài vận mới chuyển biến tốt. Tình cảm: chuyện tình cảm suôn sẻ, ngọt ngào.

Tuổi Dần

Công việc: không nên quá lao lực. Tài vận: tài vận tốt, được bề trên trong gia đình hỗ trợ tiền bạc. Tình cảm: ngày tình cảm suôn sẻ, tốt đẹp, chuyển biến tốt

Tuổi Mão

Công việc: tâm trạng không tốt ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Tài vận: tình hình tài chính không tốt, có nhiều khoản chi liên quan đến vấn đề sức khỏe. Tình cảm: không nên để tâm trạng xấu ảnh hưởng đến tình cảm.

Tử vi ngày thứ Năm - 25/8 của 12 con giáp: Tuổi Hợi công việc thuận buồm xuôi gió được thần tài phù hộ tài lộc; riêng tuổi Tuất sa sút trong sự nghiệp, dễ gặp họa tiểu nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc: không nên quá tham lam, vội vã trong công việc, hãy trân trọng những gì đang có. Tài vận: nên tìm hiểu kỹ càng trước khi bỏ tiền ra đầu tư. Tình cảm: nên có sự thấu hiểu cho đối phương.

Tuổi Tỵ

Công việc: bất đồng ý kiến với cấp trên trong dự án lớn. Tài vận: thu được lợi nhuận từ việc đầu tư hợp lý. Tình cảm: xảy ra tranh cãi trong chuyện tình cảm.

Tuổi Ngọ

Công việc: có tiểu nhân đâm sau lưng. Tài vận: tình hình tài chính tốt, có cơ hội cầu tài. Tình cảm: vấn đề sức khỏe ảnh hưởng tới chuyện tình cảm.

Tuổi Mùi

Công việc: không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tài vận: không nên quá tham lam trong chuyện tiền bạc. Tình cảm: tình cảm lứa đôi mặn nồng.

Tử vi ngày thứ Năm - 25/8 của 12 con giáp: Tuổi Hợi công việc thuận buồm xuôi gió được thần tài phù hộ tài lộc; riêng tuổi Tuất sa sút trong sự nghiệp, dễ gặp họa tiểu nhân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc: mọi việc tiến triển không theo dự định. Tài vận: nên có cách quản lý tài chính thích hợp. Tình cảm: dễ xảy ra tranh cãi trong tình cảm.

Tuổi Dậu

Công việc: cảm thấy bế tắc trong công việc. Tài vận: tình tài chính không ổn định. Tình cảm: nên dành thời gian để hâm nóng tình cảm.

Tuổi Tuất

Công việc: chất lượng đi xuống. Tài vận: đề phòng tiểu nhân ghen ghét, ám hại. Tình cảm: đừng để công việc bận rộn ảnh hưởng đến chuyện tình cảm lứa đôi.

Tuổi Hợi

Công việc: thuận buồm xuôi gió, mọi vướng mắc đều được giải quyết ổn thỏa. Tài vận: tài vận vượng phát. Tình cảm: có cơ hội gặp được ý trung nhân.

*Bài viết chỉ có tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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