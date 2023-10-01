Tử vi ngày 2/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay bạn khá bận với lịch trình của bản thân.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm còn những trục trặc, cả hai thường xảy ra mâu thuẫn, không muốn làm hòa.

Công việc: Người tuổi Tỵ cần tìm hiểu nhiều vấn đề cốt lõi, không nên quá tự cao khi đã nắm hết thông tin mà quên rà soát lại.

Tài lộc: Chú ý cách sử dụng nguồn thu nhập bạn đang chi tiêu chưa có tiết kiệm.

Sức khỏe: Thể lực vì làm việc cường độ cao, nên bạn nên tập các bài nhẹ nhàng, thư giãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với khó khăn. Bản mệnh có thể đối mặt với kẻ tiểu nhân bày trò hãm hại.

Tài lộc của tuổi Dậu cũng không có điểm sáng. Bản mệnh cần cố gắng với công việc của mình, không nên chủ quan hay nóng lòng đốt cháy giai đoạn.

Về mặt tình duyên, người có gia đình cần quan tâm hơn đến cảm xúc của nửa kia, không nên sống ích kỷ, chỉ để ý đến bản thân. Hai bên chia sẻ, nhường nhịn nhau thì mọi chuyện mới tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 2/10/2023, sự nghiệp của tuổi Mùi không tốt, nhất là những người làm công chức hoặc phải ngoại giao với người có quyền chức. Họa thị phi kéo đến, tốt nhất là tránh va chạm với luật pháp, kiện cáo vì bản mệnh sẽ là người chịu thiệt nhất.

Tài lộc tốt đẹp, một người biết quản lý tiền bạc như tuổi Mùi biết nói không với những khoản chi không cần thiết. Gần đây có nhiều việc cần đến tiền nhưng thật may mắn vì bản mệnh có người thân trợ giúp cộng thêm tiền tiết kiệm nên chẳng lao đao chút nào.

Thêm vào đó, con giáp này sẽ được đón nhận tin vui cho đường tình duyên của mình. Đường sinh nở thuận lợi, may mắn, con cái khỏe mạnh, vợ chồng hòa thuận, đôi lứa tính đến chuyện cưới xin. Nay là một ngày đẹp cho những chuyện đại sự của tuổi Mùi.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.